Whatsapp wird bunter: Individuelle Chatgestaltung mit frischen Hintergründen und Sprechblasenfarben

So kennt man das klassische Whatsapp-Design. Ab jetzt dürfen Nutzer:innen selbst wählen, wie sie ihre Chats gestalten wollen. (Foto: DenPhotos/Shutterstock)

Bei Whatsapp ist man stetig bemüht, die Nutzungserfahrung zu verbessern und User:innen neue Optionen zur Verfügung zu stellen. Die jüngste Neuerung bringt die Möglichkeit mit sich, die komplette Aufmachung der Chatfenster individuell zu gestalten.

Anzeige Anzeige

Zum ersten Mal in der mittlerweile fast 16-jährigen Geschichte der App kann man nicht nur für jeden Chat ein Hintergrund-Bild wählen, sondern auch über das Design der Sprechblasen bestimmen.

Neu: Viele neue Hintergrund-Designs für Whatsapp

Wie Whatsapp auf seinem hauseigenen Blog bekanntgibt, stellt der Messenger mit dem neuen Design-Feature allein 30 neue Hintergrundoptionen zur Verfügung, mit denen man die Chatfenster ausstatten kann. Natürlich lassen sich auch weiterhin eigene Fotos aus der Bildergalerie als Hintergrund wählen.

Anzeige Anzeige

Gleich bleibt auch, dass man in den allgemeinen Einstellungen ein Background-Design für alle Chats wählen oder in den jeweiligen Chat-Optionen spezielle Hintergrundbilder für individuelle Chatfenster festlegen kann.

Ciao Grün-Grau: Bunte Sprechblasen bei Whatsapp

Neu ist vor allem, dass man jetzt auch die Farben der Sprechblasen wählen kann. Wer sich also nach all den Jahren am Grün-Weiß-Mix (oder Gün-Grau im Dunkelmodus) sattgesehen hat, darf jetzt aus vielen bunten Möglichkeiten wählen. Auch hier kann man entweder für alle Chats die gleiche Farbgebung wählen, oder sich individuell austoben. Nicht nur private Chats lassen sich damit einzigartig gestalten, sondern auch Kanäle.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Wer keine Lust hat, sich kreativ zu verausgaben, kann gleich aus fertigen Designs wählen, bei denen das Programm eine passende Kombination aus Hintergrundbild und Sprechblasenfarbe festlegt.

Auch bei den neuen Designoptionen gilt: Nur ihr könnt sie sehen. Das heißt, Anwender:innen müssen sich keine Gedanken machen, wie die jeweilige Chatgestaltung auf die betreffenden Gesprächspartner:innen wirken könnte.

Anzeige Anzeige

Whatsapp: So nutzt du die neuen Chat-Designs

Aktivieren lassen sich die neuen Designs ganz einfach: Man öffnet über das Zahnrad-Symbol die Einstellungen. Dann geht man auf Chats > Standard-Chatdesign. Wenn letztere Option nicht erscheint, wurden die neuen Design-Optionen auf deinem Handy noch nicht aktiviert.

Wer Chats individuell anpassen möchte, kann das tun, indem man im jeweiligen Chat den Namen oben im Chatfenster antippt (iOS) oder das Drei-Punkte-Menü öffnet (Android) und in beiden Fällen dann die Option Chatdesign auswählt.

Die neuen Funktionen werden derzeit schrittweise eingeführt und sollen in den nächsten Wochen dann weltweit für alle verfügbar sein.

Anzeige Anzeige

Die Social-Media-Evolution

26 Bilder ansehen Die Social-Media-Evolution Quelle: (Foto: Luiza Kamalova / Shutterstock)

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Whatsapp