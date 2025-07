Whofi: Forscher zeigen, wie sich Menschen auch ohne Gadgets dank WLAN identifizieren lassen

Wenn es um Re-Identifikation geht, also darum, Personen zu verschiedenen Zeitpunkten an verschiedenen Orten wiederzuerkennen, hat die Videoüberwachung ihre Schwächen. So lassen sich Menschen auf dem Bildmaterial aufgrund wechselnder Kleidung oder variierender Kameraeinstellungen nur schwer eindeutig identifizieren.

Anzeige Anzeige

Whofi: Personen erkennen über WLAN-Signale

Das ist bei dem System, das italienische Forscher:innen von der Universität La Sapienza in Rom entwickelt haben, anders. Denn Whofi kann Menschen über die von ihnen ausgelösten Veränderungen in WLAN-Signalen eindeutig aufspüren, wie Winfuture berichtet.

Das System ist dabei nicht darauf angewiesen, dass die zu identifizierenden Personen Gadgets wie ein Smartphone bei sich tragen. Denn das Erstellen einer individuellen biometrischen Signatur erfolgt bei Whofi über sogenannte CSI-Daten (Channel State Information), etwa Kanal und Signalstärke sowie Signalphase.

Anzeige Anzeige

Individuelle Veränderungen in WLAN-Signalen

Die feinen Veränderungen, die menschliche Körper verursachen, wenn sie WLAN-Signale durchqueren erwiesen sich laut den Forscher:innen als so individuell, dass damit einzelne Personen identifiziert werden konnten. Ein neuronales Netzwerk war dann in der Lage, ein personenspezifisches Profil aus den vorhandenen Daten zu erstellen – und die Signaturen mit vorhandenen Personenprofilen zu vergleichen.

Das Ganze funktioniert laut den Forscher:innen ganz unabhängig von äußeren Merkmalen und sogar durch Wände hindurch. Dabei konnte eine Treffergenauigkeit von bis zu 95,5 Prozent erreicht werden. Bei früheren ähnlichen Ansätzen belief sich diese Genauigkeit auf lediglich rund 75 Prozent.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Schritt in Richtung signalbasierte Re-Identifikation

Ihre Ergebnisse haben die Forscher:innen in Form einer Studie auf dem Preprint-Server arxiv.org veröffentlicht. Das Team spricht selbst davon, damit einen bedeutenden Schritt nach vorn in Richtung der Entwicklung signalbasierter Systeme zur Re-Identifikation erreicht zu haben.

12 Bilder ansehen Von sinnfreien Sicherheitsfragen bis zu unsicheren Passwörtern: Die dümmsten Security-Patzer Quelle: (Foto: Wirestock Creators / Shutterstock.com)

Ob und wann Whofi in entsprechenden Sicherheits- oder Smarthome-Anwendungen zum Einsatz kommt, ist unklar. Klar ist derweil, dass künftig ein Verzicht auf Smartphone und Co nicht mehr vor der Erstellung eines Bewegungsprofils schützen dürfte.

Mehr zu diesem Thema