Whoop 5.0: Diese neuen Funktionen sollen das Armband zum Medizin-Gadget machen

Nachdem der Vorgänger jetzt schon mehrere Jahre auf dem Markt ist und wir den Whoop 4.0 ausführlich über Monate hinweg getestet haben, hat der gleichnamige Hersteller des smarten Armbands einen Nachfolger präsentiert. Whoop 5.0 bringt allerdings nicht nur neue Features mit sich. Auch ein komplett neues Modell und eine Überarbeitung der Abostruktur zieht die Ankündigung nach sich.

Anzeige Anzeige

Whoop 5.0 und MG: Was die neuen Modelle bieten

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Die zwei Varianten des Nachfolgers sind der Whoop 5.0 und eine MG-Version. MG steht dabei für „medical grade“, also medizinische Qualität. Das MG-Modell bietet zusätzlich eine EKG-Funktion. Beide smarten Armbänder sind optisch identisch und laut Whoop sieben Prozent kleiner als der Vorgänger. Dennoch sollen die Gadgets auf eine deutlich längere Laufzeit kommen. Beim Vorgänger hatte der Hersteller noch fünf Tage ohne Ladepause versprochen. Beim Whoop 5.0 und MG sind es jetzt sogar 14 Tage.

Weitere Hardware-Verbesserungen machen sich laut Whoop bei einer besseren Verarbeitung der Daten (60 Prozent schneller) und einem neuen Sensor bemerkbar, der eure Gesundheitsdaten etwa 26 Mal pro Sekunde misst. Die größten Unterschiede zum Vorgänger haben sich allerdings in der Software versteckt. Zu den neuen Metriken zählt eine Gesundheitsspanne, die euch euer biologisches Alter im Vergleich zu eurem richtigen Alter anzeigen soll. Zudem zeigt euch Whoop dabei euer Alterungstempo und Tipps an, wie ihr euren Score verbessern könnt.

Anzeige Anzeige

Ferner bietet das Whoop MG jetzt Blutdruckdaten in einer Beta-Version. Um den Blutdruck mit dem Gadget zu messen, müssen die Daten regelmäßig mit einer externen Blutdruckmanschette synchronisiert werden. Zudem kann euch die Whoop-Version jetzt über einen unregelmäßigen Herzrhythmus informieren. Beide Modelle bieten ein verbessertes Schlaftracking und die bekannten Funktionen wie Herzfrequenz- und O2-Max-Messungen sowie einen Schrittzähler.

Zu guter Letzt bewirbt das Unternehmen eine neue Funktion namens Whoop Advanced Labs. Allerdings wird diese erst in Zukunft ausgerollt. Darüber könnt ihr einen kostenpflichtigen Labortest direkt aus der Whoop-App heraus buchen und euch von Expert:innen einen klinischen Bericht über eure Gesundheit erstellen lassen. Aktuell gibt es für die Neuerung lediglich eine Warteliste. Zunächst soll der Dienst in den USA an den Start gehen. Whoop will künftig aber Möglichkeiten ausloten, um die Funktion auch in anderen Regionen verfügbar zu machen.

Anzeige Anzeige

Whoop überarbeitet das Abomodell

Die neuen Whoop-Modelle kommen auch mit neuen Abos daher. Diese unterscheiden sich in Funktionsumfang und der Hardware, die ihr für das Abo bekommt. Alle Abostufen werden jährlich abgerechnet. Die günstigste Abosfufe „One“ kostet 199 Euro im Jahr und bringt euch das Whoop 5.0 samt Ladegerät und einem Band. In der Standardversion fehlen Funktionen wie die neue Gesundheitsspanne, ein Stress- sowie ein Gesundheitsmonitor. Diese bekommt ihr erst auf der Abostufe „Peak“ für 264 Euro im Jahr.

Ab der mittleren Abostufe bekommt ihr zudem ein Powerpack hinzu, über das ihr Whoop kabellos laden könnt. Über das Zubehör könnt ihr das Armband auch unterwegs ohne Ladekabel aufladen. Laut Whoop sollen so bis zu 30 Tage Akkulaufzeit mehr drin sein. Das teuerste Abomodell „Life“ kostet 399 Euro im Jahr. Dafür bekommt ihr das Whoop MG mit EKG-Funktion, Benachrichtigungen über unregelmäßige Herzrhythmen und die Erfassung von Blutdruckdaten.

Anzeige Anzeige

Für bestehende Kund:innen von Whoop, die noch das 4.0-Modell nutzen, gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass sich gekaufte Bänder für den Vorgänger nicht mit Whoop 5.0 nutzen lassen. Das Unternehmen will künftig aber ein Kit anbieten, um sie kompatibel zu machen. Die gute Nachricht ist, dass ihr für das Upgrade auf Whoop 5.0 keine zusätzlichen Kosten abseits des neuen Abomodelle habt. Sobald sich euer Abo verlängert, erhaltet ihr die neue Hardware.

Kennt ihr schon diese genialen Webseiten?

11 Bilder ansehen 10 geniale Websites, die du noch nicht kennst Quelle:

Mehr zu diesem Thema