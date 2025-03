Wichtige Sicherheitsupdates: Apple veröffentlicht macOS 15.3.2 und iOS 18.3.2

Für iPhones, Macs, iPads, Vision Pro und Apple TV stehen wichtige Updates zur Installation bereit. Die Aktualisierungen bringen auf die Geräte zwar keine neuen Funktionen, aber sie liefern Fehlerbehebungen und dichten mindestens eine schwere Sicherheitslücke ab.

iOS 18.3.2 und iPadOS 13.3.2: Fehlerbehebungen und Webkit-Fix

Wie Apple in einem begleitenden Supportdokument schreibt, beheben die neuen iOS- und iPadOS-Versionen neben kleinen Fehlern auch ein Problem, „aufgrund dessen die Wiedergabe einiger Streaminginhalte nicht funktioniert hat“. Konkrete Details zu diesem Fehler machte Apple nicht.

Zudem beheben die Aktualisierungen eine schwerwiegende Sicherheitslücke in der Browser-Engine Webkit, die Apple offenbar selbst entdeckt hatte. Bei dieser handelt es sich um einen sogenannten „Out-of-bounds“-Fehler mit der CVE-ID 2025-24201, mit dem in „böser Absicht erstellte Webinhalte“ möglicherweise „aus der Sandbox für Webinhalte ausbrechen“ könnten. Laut Apple ist das Update ein zusätzlicher Fix für einen Angriff, der schon in der Version iOS 17.2 blockiert wurde.

Apple sind dem CVE-Dokument Berichte bekannt, denen zufolge das „Problem in einem extrem ausgeklügelten Angriff gegen bestimmte Personen mit iOS-Versionen vor iOS 17.2 ausgenutzt worden sein könnte“. Nähere Details nannte der Hersteller nicht.

Mit macOS 15.3.2 Sequoia wird auch für Macs der genannte „Out-of-bounds“-Fehler behoben, ebenso steht für das Vision-Pro-Headset ein Update auf visionOS 2.3.2 bereit. Überdies enthalten die Updates nicht näher spezifizierte Fehlerbehebungen.

Auch ältere macOS-Versionen wie Sonoma und Ventura erhalten ein Update für den Webkit-Fehler. Jedoch liefert Apple für die macOS-Versionen keine vollständigen OS-Updates aus, sondern lediglich ein Update für den Safaribrowser auf Version 18.3.1.

Die Updates sollten möglichst rasch eingespielt werden. Das nächste größere Update auf iOS 18.4 und macOS 15.4 wird im Laufe des Aprils erwartet und bringt unter anderem Apple Intelligence offiziell nach Europa.

