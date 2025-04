Energiewende im Eigenbau: Wie 1.000 alte Laptop-Akkus ein Zuhause versorgen

Viele Menschen suchen nach Mitteln und Wegen, um ihre Stromkosten langfristig zu reduzieren. Während viele sich stromsparendere Geräte anschaffen oder Balkonkraftwerke nutzen, geht der User, der in den Foren von Second Life Storage als Glubux bekannt ist, einen ganzen Schritt weiter. Er hat 2016 ein Projekt gestartet, um sich komplett vom Stromnetz unabhängig zu machen.

1.000 Laptop-Akkus und eine Menge Solarpaneele

Wie Techoreon berichtet, hat sich Glubux im ersten Schritt eine Photovoltaikanlage besorgt, die eine Maximalleistung von 1,4 Kilowatt hatte. Die Energie, die er über die Solaranlage bekam, speiste er in eine Batterie ein, die er aus einem Gabelstapler ausgebaut hatte. Sie hatte eine Kapazität von 460 Amperestunden. Da ihm diese Energieversorgung aber nicht ausreichte, folgten weitere Maßnahmen.

Die Gabelstaplerbatterie tauschte er Schritt für Schritt gegen alte Laptop-Akkus aus. Als er schließlich 650 dieser alten Energiespeicher angesammelt hatte, musste er sogar eine eigene Hütte auf seinem Grundstück errichten, um dort alles unterzubringen. Die Akkus packte er in Blöcke zusammen, die jeweils eine Kapazität von etwa 100 Amperestunden hatten.

Mittlerweile hat Glubux die Zahl der alten Laptop-Akkus auf 1.000 erhöht. Im Laufe des Projekts ist ihm aufgefallen, dass seine Idee auch zu Problemen führt. Denn manche Akkus gaben ihre Ladung schneller als andere ab. Um dem entgegenzuwirken, hat er die einzelnen Zellen aus den Akkus ausgebaut und sie mit Zellen kombiniert, die eine ähnliche Energieabgabe aufwiesen. Im Laufe der acht Jahre, die das Projekt jetzt schon besteht, musste er laut eigenen Aussagen dabei keine einzelne Zelle austauschen.

Um Energie in die 1.000 Laptop-Akkus zu speisen, hat er auch seine Solaranlage aufgestockt. Diese umfasst jetzt 24 Solarpaneele, die jeweils 440 Watt produzieren können. Glubux betreibt mit dem System all seine elektronischen Geräte. Mittlerweile ist die Anlage sogar so stark, dass selbst der Energieverbrauch seiner Waschmaschine kein Problem mehr dafür ist.

Mit diesen Erfindungen produzieren Menschen ihren eigenen Strom

