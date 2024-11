Wie Amazon mit Haul gegen Temu, Shein und Tiktok Shop kontern will

Es war nur eine Frage der Zeit, bis Amazon die passende Antwort auf den Temu-Hype finden würde. Denn dass die China-Shopping-App auch den etablierten Handelsplattformen Geschäft streitig macht, dürfte außer Frage stehen. In vielen Bereichen bieten Händler:innen über den Amazon-Marktplatz sehr ähnliche, wenn nicht die gleichen aus China importierten Produkte an.

Jetzt also startet Amazon mit Haul, einer auf Waren unterhalb der 20-US-Dollar-Marke spezialisierten Plattform. Zunächst stehen Elektronikprodukte, Haushaltswaren und Haushaltswaren im Fokus, drei sehr gut zu versendende Produktgruppen, vieles davon soll sogar weniger als zehn Euro kosten, verrät das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Doch im Laufe der Zeit dürften, wenn die Rechnung für den Handelsriesen aus Seattle aufgeht, noch weitere hinzukommen.

Lieferung innerhalb von zwei Wochen

Ob der Name Haul bestehen bleibt, muss sich noch zeigen, es handelt sich offenbar um einen Projektnamen. Der Begriff lässt sich am ehesten mit „Ausbeute“ oder „Schnäppchen“ übersetzen, passt also ganz gut zu der Art, wie Kund:innen bei Tiktok Shop, Shein und Temu einkaufen. Viel Ware für wenig Geld. Mit dem Begriff werden oftmals auch Shopping-Videos beworben, in denen Menschen ihre neu gekauften Schnäppchen präsentieren.

Bislang ist Haul nur in den USA verfügbar, wird dort über einen entsprechenden QR-Code sowie an ausgewählte Kund:innen über die Amazon-Shopping-App ausgespielt. Die App ist ähnlich bunt und verspielt gestaltet wie die chinesischen Vorbilder, kommt ebenfalls mit viel Gamification – allerdings nicht mit der Amazon-typischen Schnelligkeit. Das Unternehmen erklärte, die Warenlieferungen könnten – ähnlich wie beim chinesischen Vorbild – einige Tage bis zwei Wochen dauern.

Händler:innen können sich entweder selbst um die Lieferung kümmern oder diese über Amazons Fulfillment-Services anbieten. „Für Kunden ist es wichtig, großartige Produkte zu sehr niedrigen Preisen zu finden, und wir untersuchen weiterhin Möglichkeiten, wie wir mit unseren Vertriebspartnern zusammenarbeiten können, damit sie Produkte zu extrem niedrigen Preisen anbieten können“, erklärt Dharmesh Mehta, Vice President of Worldwide Selling Partner Services bei Amazon, den USP.

Amazon will Haul-Produkte auf Sicherheit überprüfen

Immerhin erklärt das Unternehmen, man prüfe die Produkte, welche Händler:innen über Haul anbieten, auf Sicherheit und Echtheit und gewähre für alle Artikel die Amazon-übliche A-bis-Z-Garantie, also bei Beschädigungen und Defekten oder wenn diese in entscheidenden Punkten nicht der Beschreibung entsprechen. Wie eine Überprüfung bei der schieren Masse an sich ständig ändernden Produkten aussehen soll, lässt das Unternehmen offen (und dürfte hier auch erst bei entsprechenden Beschwerden mit nachkommen).

Immerhin gibt’s auch eine Rückgabemöglichkeit für sämtliche Haul-Einkäufe oberhalb der Drei-Dollar-Schwelle. Diese können innerhalb von 15 Tagen nach der Lieferung kostenlos zurückgegeben werden. Ob und wann Haul nach Deutschland und Europa kommen wird, ist ebenso unklar wie die Frage, wie es bis dahin heißen wird. Dabei könnte Amazon auch bei uns seine Vormachtstellung im E-Commerce (und vor allem in der diesbezüglichen Logistik) gut einsetzen, um dieses zusätzliche Geschäftsfeld zu bedienen.

