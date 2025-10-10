Wie beim Sandmännchen: Forscherin stellt fest, welche Teilchen den Schlaf mitbestimmen

Lange sah es so aus, als sei das Gehirn der alleinige Dirigent des Schlafs. Für die Nachtruhe sind allerdings auch Darmbakterien entscheidend, wie die Neurowissenschaftlerin Erika English an der Washington State University in Versuchen mit Mäusen herausgefunden hat: In ihren Gehirnen fluktuiert die Menge von bakteriellen Zellwandfragmenten passend zu ihrem Schlaf-Wach-Rhythmus. Dabei scheint eine zunehmende Menge der winzigen Krümel wie das Pulver vom Sandmännchen zu wirken. Ihre Ergebnisse hat die Doktorandin im Fachjournal „Frontiers in Neuroscience“ veröffentlicht.

Wie die Forscherin dem Schlaf auf die Schliche kam

Die Fragmente sind biochemisch gesehen Teile von sogenannten Peptidoglykanen – festen Netzwerken aus Aminosäuren und Zuckern – und kommen natürlicherweise im Gehirn und anderen Organen von Säugetieren vor. Wie frühere Forschungsarbeiten gezeigt haben, stammen sie von Bakterien im Darm. Die Fragmente werden durch die Darmwand ins Blut geschleust und können beim Gehirn angekommen auch die Blut-Hirn-Schranke durchqueren.

Wie genau Bakterienfragmente durch die sehr selektive Blut-Hirn-Schranke schlüpfen, ist noch nicht genau geklärt, sagt English. Ebenfalls bekannt ist aber, dass mehrere Rezeptorarten im Gehirn der Nager sie detektieren können. Docken die Zellwandfragmente dort an, lösen sie die Ausschüttung von Zytokinen genannten Signalproteinen wie Interleukin-1b und Tumornekrosefaktor-a aus. Diese sind nicht nur für das Immunsystem wichtig, sondern spielen auch eine schlaffördernde Rolle.

Was der Blick ins Mäusegehirn zeigt

English‘ Kollege und Co-Autor James Krueger hatte in den frühen 1980er-Jahren als einer der Ersten Hinweise darauf gefunden, dass solche Zellwandbruchstücke am Schlaf beteiligt sein könnten, etwa wenn sie ins Gehirn von gesunden Kaninchen injiziert werden. Die Zellwandfragmente lassen English zufolge aber auch Tiere in einen Nicht-REM-Schlaf fallen, deren Schlafregulation durch Schäden am Hypothalamus beeinträchtigt ist.

English‘ aktuelle Mausversuche zeigen, dass der bakterielle Einfluss auch natürlicherweise passiert. Sie verabreichte nämlich keine Peptidoglykane von außen, sondern bestimmte ihre Menge im Gehirn der Tiere zu verschiedenen Zeitpunkten während der Schlaf- und Wachphase. Dafür wurden die Mäuse zu definierten Zeitpunkten getötet und ihr Gehirn in flüssigem Stickstoff für spätere Analysen blitzgefroren: zu Beginn der Schlafphase, drei und sechs Stunden danach, sowie zwölf Stunden später zu Beginn der Wachphase und drei Stunden nach dem Aufwachen.

Dann analysierte English die Menge von Peptidoglykanen in vier Gehirnarealen, die an der Schlafregulation beteiligt sind. In drei von ihnen stiegen ihre Level in der Schlafphase mit zunehmender Schlummerdauer erst an und sanken dann vor dem Aufwachen wieder, bis sie kurz nach dem Aufwachen den tiefsten Punkt erreichten. Der einzige Messpunkt drei Stunden nach Beginn der aktiven Phase ergab, dass die Menge nach dem Aufwachen dann wieder ansteigt.

Wie wichtig die Fragmente für das Gehirn sind, zeigte sich in einem weiteren Experiment, bei dem English Versuchsmäuse drei oder sechs Stunden am Schlafen hinderte. Das führte im Gehirn der Nager zu veränderten Ablesehäufigkeiten von Genen, deren Funktion mit den Fragmenten in Verbindung steht. So zeigte sich etwa eine starke Erhöhung der Ablesehäufigkeit für den Bauplan eines Peptidoglykan-Rezeptors ebenso wie für Gene von entzündungsfördernden Signalstoffen.

Der Einfluss von Mikroorganismen

Warum aber haben die Mäusegehirne Rezeptoren für bakterielle Zellwandreste? Das sei das Ergebnis einer Co-Evolution zwischen Mikroben und ihren Wirten, sagen English und Krueger, also einer wechselseitigen Stimulation und Anpassung. Dabei entstand ein so komplexes Geflecht aus Interaktionen und Koordination, dass man Wirt und alle einzelligen Mitbewohner auch in Hinblick auf Schlafregulation als einen Organismus betrachten könne: einen sogenannten Holobionten.

Mikroorganismen sind zwar viel einfachere Lebensformen, bringen aber ihre eigene Aktivitäts- und Ruheregulation mit, die von ihren Umweltbedingungen wie etwa Licht, Temperatur oder der Verfügbarkeit von Nahrung abhängt. Die äußeren Bedingungen wirken dabei oft synchronisierend, sodass viele, die demselben Mix ausgesetzt sind, gleich reagieren und etwa gemeinschaftlich zur Ruhe kommen.

Für darmbewohnende Mikroorganismen sind nun ihre Wirte die Umwelt. Deren Mahlzeiten, Aktivitäten oder Stress bestimmen, wann die Einzeller Nahrung, chemische Signale vom Darm sowie Immunbotenstoffe erhalten, auf die sie dann reagieren. „Das alles treibt die täglichen Muster der Freisetzung von schlaffördernden bakteriellen Zellwandfragmenten an, die sich im Gehirn ausbreiten, wo sie ‚ihre Magie entfalten‘ und den Schlaf-Wach-Rhythmus unterstützen“, fasst English zusammen.

„Lokaler Schlaf“ für einzelne Zellgemeinschaften im Gehirn

Insgesamt spielt also nicht nur die neuronale Schlafsteuerung eine Rolle, sondern auch die Signalmoleküle aus dem Darm. Schlaf passiere durch das Zusammenspiel dieser beiden autonomen Regelkreise, erklärt English. Der Einfluss der Bakterienwandstücke beschreibt sie als „lokalen Schlaf“, der erstmal kleinere Zellgemeinschaften einnicken lasse. Die Zahl dieser Schlaf-Nischen summiert sich dann, ähnlich wie ein Haus beim abendlichen Rundgang zum Lichtausmachen allmählich in Dunkelheit versinkt. Wie genau beide Regelkreise zusammenwirken, muss noch im Detail geklärt werden.

Was bedeutet das alles für den Schlaf von uns Menschen? Obwohl sich Peptidoglykane und ihre Wirkung in unserem Gehirn bisher nicht in-vivo untersuchen lassen, sieht English andere interessante Ansatzpunkte. Man könne zum Beispiel prüfen, wie sich die Menge der Fragmente im Blut im Verlauf des Schlaf-Wach-Zyklus verändert. Parallel dazu könnte es hilfreich sein, mögliche Zusammenhänge zwischen Schlafstörungen und oft zeitgleich auftretenden Verdauungsproblemen zu untersuchen, die durch Ungleichgewichte unter den darmbewohnenden Bakterienarten entstehen, sagt die Neurowissenschaftlerin. So werden zum Beispiel schwere Fälle von nächtlichen Atemaussetzern (Schlafapnoe) mit solchen Unwuchten in Verbindung gebracht.