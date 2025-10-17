Wie Big Tech CO₂ aus der Atmosphäre nehmen will – und warum das problematisch ist

Die Idee, Kohlendioxid mit technischen Methoden aus der Atmosphäre zu holen, entwickelt sich mehr und mehr zu einem großen Geschäft – Unternehmen zahlen mittlerweile Spitzenpreise für Verfahren, mit denen sie ihre eigenen Emissionen ausgleichen wollen. Doch unumstritten sind diese nicht. Heute entfallen fast 70 Prozent der öffentlich kommunizierten Verträge zur CO₂‑Entnahme aus der Luft auf eine einzige Technologie: BECCS, was eine Abkürzung für „Bioenergy with Carbon Capture and Storage“ ist – also biologische Energie mit Kohlendioxidabscheidung und -speicherung. Im Grunde genommen geht es dabei darum, Bäume oder andere Arten von Biomasse zur Energiegewinnung zu verbrennen und die dabei naturgemäß entstehenden Klimagase abzuscheiden.

Während Unternehmen, darunter auch Big-Tech-Konzerne wie Microsoft, große Hoffnungen in BECCS setzen, sehen Kritiker eine Reihe potenzieller Probleme. Einige dieser Bedenken spiegeln ähnliche Schwierigkeiten wider, die auch bei anderen vielfach verwendeten und dennoch umstrittenen Klimatechnologien auftreten, wie CO₂-Ausgleichsmaßnahmen in Form von Zahlungen oder (scheinbar) nachhaltigem Flugbenzin (Sustainable Aviation Fuels, kurz SAF).

Das Problem mit der Berechnung

Um eines der größten Probleme von BECCS zu veranschaulichen, müssen wir uns mit der Logik der dabei verwendeten CO₂-Bilanzierung befassen. Obwohl die Technik viele verschiedene Formen von Biomasse nutzen kann, nehmen wir für unser Beispiel einmal an, dass es sich um Bäume handelt. Wenn Bäume wachsen, nehmen sie Kohlendioxid aus der Atmosphäre auf. Diese Bäume können gefällt und für bestimmte Zwecke verwendet werden, beispielsweise zur Papierherstellung. Das übrig gebliebene Material, das sonst nur Abfall wäre, wird verarbeitet und zur Energiegewinnung verbrannt. Dieser Kreislauf ist – theoretisch – klimaneutral: Die Emissionen aus der Verbrennung der Biomasse werden durch die während des Pflanzenwachstums aus der Atmosphäre entnommene Menge ausgeglichen, vorausgesetzt, diese Bäume werden nach der Ernte ersetzt.

Stellen Sie sich nun vor, dass die Anlage, in der die Biomasse verbrannt wird, auch noch mit einer CO₂-Abscheidungsanlage ausgestattet wird, die die Klimagase auffängt. War der Kreislauf zuvor logischerweise CO₂-neutral, ist er nun CO₂-negativ: Unter dem Strich werden also Emissionen aus der Atmosphäre entfernt. Klingt großartig. Diese Rechnung stellt uns jedoch vor einige Probleme. Zum einen lässt sie die Emissionen außer Acht, die bei Ernte, Transport und Verarbeitung von Holz entstehen. Und wenn für Projekte dann auch noch Land gerodet werden muss, um Bäume zu pflanzen oder eventuell Getreide anzubauen, kann diese Umwandlung ebenfalls zu Emissionen führen.

Eigentlich sollten wir die Verbrennung beenden

Die Probleme mit der CO₂-Bilanzierung kommen Ihnen vielleicht bekannt vor, denn immer wieder gab es hier Skandale – insbesondere wenn Firmen dafür bezahlen, dass andere Personen Emissionen vermeiden. Schon 2021 gab es Recherchen, die zeigten, dass solche Projekte sogar mehr Schaden anrichten, als sie nutzen – so sollen Millionen Tonnen zusätzliches Kohlendioxid in die Atmosphäre gelangt sein, die da niemals hinsollten.

Einer der großen Vorteile von BECCS ist, dass es in bestehende Anlagen integriert werden kann. Der Bauaufwand ist geringer als beispielsweise bei einer Anlage, die Kohlendioxid direkt aus der Luft entnimmt. Das hilft, die Kosten niedrig zu halten, sodass BECCS derzeit viel billiger ist als die direkte Luftabscheidung oder andere Formen der Klimagasentfernung. Aber die Weiterverwendung alter Anlagen ist langfristig gesehen möglicherweise keine gute Sache – weder für die Umwelt noch für die Anwohner einer solchen. Denn Kohlendioxid ist bei weitem nicht der einzige Schadstoff, der aus den Anlagen kommt. Die Verbrennung von Biomasse oder Biokraftstoffen kann Emissionen freisetzen, die die menschliche Gesundheit schädigen, Feinstaub, Schwefeldioxid und Kohlenmonoxid in die Luft bringen. Anlagen zur Kohlendioxidabscheidung können zwar einige dieser Schadstoffe auffangen, aber nicht alle. So sorgt BECCS dafür, dass das Verbrennen weitergeht, obwohl wir doch längst damit aufhören wollten.

Holzabfälle haben bessere Anwendungen

Das „thermische Recycling“ von Holzabfällen klingt vielleicht zunächst gut, aber es gibt einen wichtigen Vorbehalt: Werden die Stoffe richtig verwendet oder gäbe es nachhaltigere Ansätze? Wäre das Material auch ohne BECCS verbrannt worden oder hätte man es verrotten lassen? Hätte ein Teil davon vielleicht auf andere Weise verwendet werden können, um frisches CO₂ aus der Atmosphäre fernzuhalten?

Denn: Biomasse kann für andere Zwecke verwendet werden, beispielsweise zur Herstellung von organischen Kunststoffen, Baumaterialien oder sogar Bodenhilfsstoffen, die Pflanzen dabei helfen, mehr Nährstoffe aufzunehmen. Die Annahme, dass es entweder BECCS oder gar nichts für das Klima gibt, ist also falsch.

Big Tech sorgt für mehr Rohdungen

Außerdem passiert etwas Merkwürdiges, wenn man anfängt, aus Abfällen etwas Wertvolleres (hier: Geldzahlungen von Big Tech) zu machen: Es entsteht ein Anreiz, mehr davon zu produzieren. Einige Experten befürchten, dass die Biomasseverwerter am Ende mehr Bäume fällen oder mehr Wälder roden könnten, als eigentlich nötig ist – rein, um mehr Brennmaterial für BECCS zu haben.

Diese Problematik erinnert an die erwähnten Diskussionen um SAF. Das angeblich nachhaltige Flugbenzin kann aus einer Vielzahl von Materialien hergestellt werden, darunter Ernterückstände oder sogar gebrauchtes Speiseöl. Aber da die Nachfrage nach diesen sauberen Treibstoffen stark gestiegen ist, ist die Lage etwas unübersichtlich geworden – es gibt sogar Berichte über Betrugsfälle, bei denen Betrüger versuchen, frisch hergestelltes Öl aus Pflanzen als gebrauchtes Speiseöl auszugeben, weil es mehr Geld bringt. BECCS mag ein potenziell nützlicher Ansatz sein. Aber wie so vieles in der Klimatechnologie wird es schnell sehr komplex und es gibt unbeabsichtige Konsequenzen.

Der Text stammt von Casey Crownhart. Sie ist Redakteurin bei der US-amerikanischen Ausgabe von MIT Technology Review und deckt die Themenbereiche Klima, (erneuerbare) Energie und Transport ab.