Wie die US-Umweltschutzbehörde mit einem Trick die Klimaregeln aushebeln könnte

Am vergangenen Dienstag gab Lee Zeldin, Leiter der amerikanischen Umweltbehörde Environmental Protection Agency (EPA), bekannt, dass die Organisation nun die sogenannte Gefährdungsfeststellung ins Visier nehmen wird. Dabei handelt es sich um eine Regelung aus dem Jahr 2009, die im Wesentlichen die tragende Säule der Bundesvorschriften für Treibhausgasemissionen ist. Das mag nach einem obskuren juristischen Unterfangen klingen, ist aber für die Klimapolitik der USA von enormer Bedeutung: Es geht um nicht weniger als die Aushebelung bestehender Klimaregeln.

Um den Hintergrund zu verstehen, muss man sich zurück zum Clean Air Act von 1970 begeben, jenem Gesetz, das der EPA im Wesentlichen die Befugnis zur Regulierung der Luftverschmutzung erteilte. In diesem Verordnungspaket und seinen späteren Ergänzungen werden einige Schadstoffe ausdrücklich erwähnt, darunter Blei und Schwefeldioxid. Die EPA wurde jedoch zusätzlich verpflichtet, auch neue Schadstoffe zu regulieren, die als entsprechend eingestuft werden. Ab dem Ende der Neunziger forderten Umweltverbände und Bundesstaaten die Behörde deshalb auf, auch Treibhausgase in die Regulierung aufzunehmen.

Es begann mit dem Luftreinhaltungsgesetz

Im Jahr 2007 entschied dann der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten, dass Klimagase gemäß dem Clean Air Act als Luftschadstoffe gelten und die EPA untersuchen solle, ob sie eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit darstellen. Im Jahr 2009 prüfte schließlich die frisch angetretene Obama-Regierung die wissenschaftlichen Erkenntnisse und kam zu dem Schluss, dass CO₂ & Co. eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit darstellen können, da sie den Klimawandel verursachen. Das ist die also Gefährdungsfeststellung, die es der EPA seither ermöglicht, Vorschriften zur Regulierung von Treibhausgasen zu erlassen.

Der ursprüngliche Fall und die Argumentation bezogen sich speziell auf Fahrzeuge und deren Abgase aus Auspuffsystemen, aber die Feststellung wurde schließlich auch herangezogen, um der EPA den Erlass von Klimavorschriften für Kraftwerke und Fabriken zu ermöglichen. Sie bildet bis heute im Wesentlichen die Grundlage für die Klimaregulierungen in den USA.

Größte Deregulierungsmaßnahme der Geschichte

Nun will die Trump-Regierung die Gefährdungsfeststellung rückgängig machen. In dem am Dienstag veröffentlichten Regelungsentwurf argumentiert die in diesem Jahr neu besetzte EPA, dass der Clean Air Act die Behörde tatsächlich nicht dazu ermächtigt, Emissionsstandards zur Bekämpfung des globalen Klimawandels festzulegen. Zeldin bezeichnete den Vorschlag bei einem Auftritt im konservativen Politik- und Humor-Podcast Ruthless, der der offiziellen Ankündigung vorausging, als „größte Deregulierungsmaßnahme in der Geschichte Amerikas”.

Die Regierung hatte bereits zuvor Schritte unternommen, um die Klimavorschriften, die sich der Gefährdungsfeststellung bedienen, zu untergraben. Der neue Schritt ziele jedoch direkt auf einen „grundlegenden Baustein der Klimapolitik der EPA“, meint Deborah Sivas, Professorin für Umweltrecht an der Stanford University. Der offizielle Vorschlag wird nun für ein öffentliches Stellungnahmeverfahren herangezogen, und die Umweltschutzbehörde wird dann anhand der Rückmeldungen eine endgültige Fassung ausarbeiten. Es gilt als fast sicher, dass die EPA dabei auf rechtliche Hürden stoßen und der Fall wahrscheinlich vor dem Obersten Gerichtshof landen wird.

Keine Maßnahmen gegen den Klimawandel mehr möglich

Madison Condon, Associate Professor für Rechtswissenschaften an der Boston University, weist bereits darauf hin, dass die EPA in ihrem Vorschlag zur Aufhebung der Regelung vor allem rechtliche Argumente anführt, anstatt sich auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Klimawandel zu konzentrieren.

Dies könnte es dem Obersten Gerichtshof letztendlich erleichtern, die Gefährdungsfeststellung zu bestätigen, sagt sie, auch wenn der gesamte Prozess noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Wenn es zur erwünschten Aufhebung kommt, hätte dies weitreichende Auswirkungen. „Wir könnten uns in ein paar Jahren in einer Situation wiederfinden, in der wir keine rechtlichen Mittel mehr haben, um gegen den Klimawandel vorzugehen“, sagt Umweltrechtlerin Sivas.

Mit Klebeband zusammengehalten

Aus der Außenperspektive scheint es fast schon verrückt, dass die USA an einem Punkt angelangt sind, an dem eine einzige Vorschrift für die Regulierung von Klimagasen so zentral ist. Die US-Klimapolitik werde praktisch mit etwas Klebeband zusammengehalten, meinen Kritiker. Der amerikanische Kongress hätte längst ein Gesetz verabschieden können, das der EPA eine direktere Regulierung der Treibhausgasemissionen ermöglicht, doch das gelang nie. Das letzte Mal, dass das Land diesem Ziel nahe kam, war ein Gesetzentwurf aus dem Jahr 2009, der zwar das Repräsentantenhaus passierte, aber nie den Senat erreichte.

Die Maßnahme der EPA kommt indes nicht wirklich überraschend. Die Trump-Administration hat lange sehr deutlich gemacht, dass sie die bisherige Klimapolitik mit allen Mitteln bekämpfen wird. Regierung und Wissenschaft scheinen dabei in unterschiedlichen Welten zu leben.

Das große „Aber” aus der Regierung

Während hochrangige Beamte auch aus dem konservativen Lager zwar tendenziell anerkennen, dass der Klimawandel real ist, folgt oft ein „aber”, gefolgt von Argumenten aus dem Repertoire der Klimaleugner. Eines der Beispiele dafür, die in sozialen Medien für viele Lacher sorgte, war die Aussage, dass Kohlendioxid eigentlich gut sei, weil es den Pflanzen helfe.

Doch der Klimawandel ist real und eine Bedrohung, das ist wissenschaftlicher Konsens. Hinzu kommt: Die USA haben Berechnungen zufolge mehr Treibhausgase in die Atmosphäre ausgestoßen als jedes andere Land der Welt.

Der Text stammt von Casey Crownhart. Sie ist Redakteurin bei der US-amerikanischen Ausgabe von MIT Technology Review und deckt die Themenbereiche Klima, (erneuerbare) Energie und Transport ab.

