Wie ein deutsches KI-Startup US-Fachkräfte aus Stanford anzieht
Damit Deutschland in Sachen KI aufholt, braucht es auch passende Fachkräfte. Doch die fehlen oft. Laut einer Umfrage des Branchenverbands Bitkom aus dem Sommer 2025 erwarten acht von zehn deutschen Unternehmen eine Verschärfung des IT-Fachkräftemangels.
Probleme, die es bei dem deutschen Startup Pacemaker AI laut dessen CEO nicht zu geben scheint. Im Gegenteil: Viele ausländische Studierende aus Stanford würden das Unternehmen aus dem Münsterland Tech-Giganten wie Google, Meta oder Snapchat vorziehen. „Bei uns sind es praktische Anwendungsfälle, die nachher auch umgesetzt werden“, erklärt sich der CEO und Gründer Christian Jabs den Andrang. Aber was macht das Startup eigentlich?
Thyssen-Krupp-Ausgründung optimiert Lieferketten
Im Vergleich zu OpenAI und Co. klingt Pacemaker AI erst einmal nicht wirklich spannend. Jabs hat das Unternehmen 2020 aus einer Thyssen-Krupp-Tochter ausgegründet. Noch immer sind die Unternehmen eng verbunden. Pacemaker AI soll die Lieferketten mithilfe von Machine Learning optimieren. Die auf Kunden angepasste Software soll relevante Ereignisse vorhersagen und damit Geld und CO₂ sparen.
Im t3n-Interview-Podcast spricht Christian Jabs mit Host Stella-Sophie Wojczak über das Geschäftsmodell und die zukünftigen Pläne des Startups.
