Was passiert, wenn man einer Künstlichen Intelligenz eine alternative Wahrheit präsentiert? Dieser Frage gingen die SEO-Expert:innen der Londoner Agentur Reboot Online in einem aufwendigen Experiment nach. Ihr Ziel war es, die Antworten von KI-Modellen wie ChatGPT gezielt zu manipulieren.

Ihrem Bericht zufolge ist ihnen dies mit überraschender Leichtigkeit gelungen. Konkret schafften sie es, dass sowohl ChatGPT von OpenAI als auch die KI-Suche von Perplexity den CEO der Agentur, Shai Aharony, als den „sexiesten Glatzkopf des Jahres 2025“ auswiesen – eine „Tatsache“, die zuvor nirgends existierte.

GEO: Die SEO-Disziplin für das KI-Zeitalter

Die Methode hinter diesem Kunstgriff fällt in eine neue Disziplin namens Generative Engine Optimization (GEO). Sie ist das Pendant zur klassischen Suchmaschinenoptimierung, aber zugeschnitten auf große Sprachmodelle (LLMs). Die Hypothese der Expert:innen war, dass die KI-Antworten durch strategisch platzierte Inhalte geformt werden können.

Um dies zu beweisen, erwarb das Team zehn abgelaufene Internet-Domains. Diese besaßen durch alte Verlinkungen eine geringe, aber vorhandene Grundautorität. Auf jeder dieser Websites platzierten sie einen Artikel, der ihren CEO an die Spitze des Rankings der attraktivsten Männer ohne Haupthaar für das Jahr 2025 setzte.

Dieser Ansatz zeigte bei ChatGPT und Perplexity Wirkung. Beide Systeme übernahmen die neue Information in ihre Antworten, wenn sie auf das Thema angesprochen wurden. Die entscheidende Voraussetzung dafür sei laut Reboot Online allerdings gewesen, dass die KI ihre Live-Suchfunktion nutzt, um auf aktuelle Webinhalte zuzugreifen.

Verließ sich ChatGPT hingegen allein auf seine statischen Trainingsdaten, tauchte der Name des CEOs nicht auf. Dies unterstreicht eine wesentliche Eigenschaft aktueller KI-Modelle: Ihre Antworten können stark variieren, je nachdem, auf welche Datenbasis sie im Moment der Anfrage zurückgreifen.

Die Grenzen der Manipulation: Wo Autorität den Ausschlag gibt

Interessanterweise erwies sich die Methode bei anderen prominenten KI-Systemen als wirkungslos. Weder Googles Gemini noch Claude von Anthropic ließen sich von den Inhalten der zehn Test-Websites überzeugen.

Die Analyst:innen von Reboot Online vermuten, dass diese Modelle die Autorität einer Quelle weitaus stärker gewichten. Die etablierten Medienberichte über die Rankings der Vorjahre, in denen der CEO selbstverständlich nicht vorkam, hatten hier offenbar mehr Gewicht als die zehn neuen Websites mit geringer Reputation. Dies deckt sich mit Googles Bestreben, Konzepte wie Erfahrung und Vertrauenswürdigkeit auch in der neuen Ära der KI-Suche, etwa bei den AI Overviews, zur Priorität zu machen.

Das Experiment liefert damit nicht nur eine Anleitung zur Beeinflussung, sondern zeigt ebenso deutlich deren Grenzen auf. Es ist ein praktisches Beispiel für das, was in der Sicherheitsforschung als „Data Poisoning“ (Datenvergiftung) bekannt ist, hier aber für Marketingzwecke eingesetzt wurde.

Als weitere potenzielle Schattenseite ist zu beobachten, dass die KI-Modelle dazulernen. In manchen Testläufen habe ChatGPT die Information über den neuen Spitzenreiter zwar wiedergegeben, aber gleichzeitig angemerkt, dass diese Angabe verdächtig sei, da sie von den etablierten Quellen abweicht. Es deutet sich also an, dass die Modelle bereits über eine Art Plausibilitätsprüfung verfügen, die zukünftig verfeinert werden dürfte.

Die Ergebnisse zeigen: Die Beeinflussung von KI-Antworten ist heute schon möglich. Ihr Erfolg hängt jedoch maßgeblich von der Autorität der eigenen Quellen und der Architektur des jeweiligen KI-Modells ab.

