Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Fundstück
Verpasse keine News mehr!

Wie ein SEO-Team ChatGPT austrickste – und plötzlich ihr Chef zum „sexiesten Glatzkopf 2025″ wurde

Ein britisches SEO-Team hat gezeigt, wie leicht sich KI-Modelle gezielt beeinflussen lassen. Das Experiment wirft ein Schlaglicht auf die neue Disziplin der Generative Engine Optimization (GEO).

Von Dieter Petereit
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Wie ein SEO-Team ChatGPT austrickste – und plötzlich ihr Chef zum „sexiesten Glatzkopf 2025″ wurde

Falsche Informationen lassen sich einer KI offenbar leicht unterjubeln. (Foto: JarTee/Shutterstock)

Was passiert, wenn man einer Künstlichen Intelligenz eine alternative Wahrheit präsentiert? Dieser Frage gingen die SEO-Expert:innen der Londoner Agentur Reboot Online in einem aufwendigen Experiment nach. Ihr Ziel war es, die Antworten von KI-Modellen wie ChatGPT gezielt zu manipulieren.

Anzeige
Anzeige

Ihrem Bericht zufolge ist ihnen dies mit überraschender Leichtigkeit gelungen. Konkret schafften sie es, dass sowohl ChatGPT von OpenAI als auch die KI-Suche von Perplexity den CEO der Agentur, Shai Aharony, als den „sexiesten Glatzkopf des Jahres 2025“ auswiesen – eine „Tatsache“, die zuvor nirgends existierte.

GEO: Die SEO-Disziplin für das KI-Zeitalter

Die Methode hinter diesem Kunstgriff fällt in eine neue Disziplin namens Generative Engine Optimization (GEO). Sie ist das Pendant zur klassischen Suchmaschinenoptimierung, aber zugeschnitten auf große Sprachmodelle (LLMs). Die Hypothese der Expert:innen war, dass die KI-Antworten durch strategisch platzierte Inhalte geformt werden können.

Anzeige
Anzeige

Um dies zu beweisen, erwarb das Team zehn abgelaufene Internet-Domains. Diese besaßen durch alte Verlinkungen eine geringe, aber vorhandene Grundautorität. Auf jeder dieser Websites platzierten sie einen Artikel, der ihren CEO an die Spitze des Rankings der attraktivsten Männer ohne Haupthaar für das Jahr 2025 setzte.

Dieser Ansatz zeigte bei ChatGPT und Perplexity Wirkung. Beide Systeme übernahmen die neue Information in ihre Antworten, wenn sie auf das Thema angesprochen wurden. Die entscheidende Voraussetzung dafür sei laut Reboot Online allerdings gewesen, dass die KI ihre Live-Suchfunktion nutzt, um auf aktuelle Webinhalte zuzugreifen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Verließ sich ChatGPT hingegen allein auf seine statischen Trainingsdaten, tauchte der Name des CEOs nicht auf. Dies unterstreicht eine wesentliche Eigenschaft aktueller KI-Modelle: Ihre Antworten können stark variieren, je nachdem, auf welche Datenbasis sie im Moment der Anfrage zurückgreifen.

Die Grenzen der Manipulation: Wo Autorität den Ausschlag gibt

Interessanterweise erwies sich die Methode bei anderen prominenten KI-Systemen als wirkungslos. Weder Googles Gemini noch Claude von Anthropic ließen sich von den Inhalten der zehn Test-Websites überzeugen.

Anzeige
Anzeige

Die Analyst:innen von Reboot Online vermuten, dass diese Modelle die Autorität einer Quelle weitaus stärker gewichten. Die etablierten Medienberichte über die Rankings der Vorjahre, in denen der CEO selbstverständlich nicht vorkam, hatten hier offenbar mehr Gewicht als die zehn neuen Websites mit geringer Reputation. Dies deckt sich mit Googles Bestreben, Konzepte wie Erfahrung und Vertrauenswürdigkeit auch in der neuen Ära der KI-Suche, etwa bei den AI Overviews, zur Priorität zu machen.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Das Experiment liefert damit nicht nur eine Anleitung zur Beeinflussung, sondern zeigt ebenso deutlich deren Grenzen auf. Es ist ein praktisches Beispiel für das, was in der Sicherheitsforschung als „Data Poisoning“ (Datenvergiftung) bekannt ist, hier aber für Marketingzwecke eingesetzt wurde.

Als weitere potenzielle Schattenseite ist zu beobachten, dass die KI-Modelle dazulernen. In manchen Testläufen habe ChatGPT die Information über den neuen Spitzenreiter zwar wiedergegeben, aber gleichzeitig angemerkt, dass diese Angabe verdächtig sei, da sie von den etablierten Quellen abweicht. Es deutet sich also an, dass die Modelle bereits über eine Art Plausibilitätsprüfung verfügen, die zukünftig verfeinert werden dürfte.

Anzeige
Anzeige

Die Ergebnisse zeigen: Die Beeinflussung von KI-Antworten ist heute schon möglich. Ihr Erfolg hängt jedoch maßgeblich von der Autorität der eigenen Quellen und der Architektur des jeweiligen KI-Modells ab.

Googles neue KI-Suche geht nach hinten los

7 Bilder ansehen
Googles neue KI-Suche geht nach hinten los Quelle: (Bild: Koshiro K/Shutterstock)

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Künstliche Intelligenz ChatGPT Management SEO
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren