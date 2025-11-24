Wie geht es weiter bei OpenAI? ChatGPT-Chefin spricht über Features und Gesundheit

Seit Sommer hat OpenAI zwei CEOs: Neben Sam Altman steht jetzt auch Fidji Simo an der Spitze und verantwortet als CEO of Applications alle produkt- und umsatzrelevanten Bereiche. Im Gespräch mit Wired hat sie berichtet, welche Vision sie für die KI-Produkte des Unternehmens hat und welche Rolle ihre chronische Krankheit für ihre Arbeit spielt.

Anzeige Anzeige

Diese Frau soll OpenAI helfen, profitabel zu werden

Simo kam in einer chaotischen Zeit zu OpenAI. Zudem war sie seit ihrem Start im August nur selten im Büro. Der Grund dafür ist ein POTS-Rückfall: Die Kreislaufstörung kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass sie in Ohnmacht fällt. Aus diesem Grund arbeitet sie aktuell hauptsächlich von zuhause aus, ist über Slack allerdings sehr aktiv. „Da ich jeden Tag von 8 Uhr morgens bis Mitternacht präsent bin und innerhalb von fünf Minuten antworte, haben die Leute das Gefühl, dass ich da bin und sie mich sofort erreichen können“, sagte sie gegenüber Wired.

Vor ihrer Zeit bei OpenAI war Simo unter anderem als Leiterin der Facebook-App bei Meta tätig. Im Jahr 2021 wechselte sie zu dem Startup Instacart und brachte es zwei Jahre später an die Börse. Im Silicon Valley ist sie als Produktvisionärin bekannt, die es schafft, Verbraucher-Apps weltweit zu skalieren. Jetzt soll sie auch die Forschungsdurchbrüche von OpenAI in gewinnbringende Produkte umwandeln. Bisher ist nämlich noch viel Luft nach oben: Zwar nutzen wöchentlich mehr als 800 Millionen Menschen ChatGPT, bisher zahlen aber nur fünf Prozent für ein Abonnement.

Anzeige Anzeige

Die Produkte von OpenAI sind nie fertig, so Simo

„Sam wollte sich auf Forschung und Rechenleistung konzentrieren können, also versuche ich, dafür zu sorgen, dass er Zeit dafür hat“, so Simo. Seit ihrem Start bei OpenAI hat sie schon viel geschafft und unter anderem die Einführung von Pulse verantwortet. Der persönliche KI-Assistent liefert Informationen, die auf den Kalendern und Nachrichten der Nutzer:innen basieren. Darüber hinaus hat sie eine Karriereplattform entwickelt, auf der Arbeitnehmer:innen KI-Zertifikate erhalten und nach passenden Jobangeboten suchen können. „Was mich nachts wachhält, ist, dass die Intelligenz unserer Modelle weit über das hinausgeht, was die Menschen derzeit nutzen“, sagt Simo. „Ich sehe es als meine Aufgabe, diese Lücke zu schließen.“

Außerdem arbeitet sie daran, ChatGPT für Menschen in psychischen Krisen zu optimieren – eines der dringendsten Probleme, mit denen sich OpenAI derzeit auseinandersetzen muss. „Was wir bei Meta meiner Meinung nach nicht gut gemacht haben, ist, die Risiken zu erkennen, die unsere Produkte für die Gesellschaft mit sich bringen würden“, reflektiert Simo über ihre Zeit bei dem Tech-Konkurrenten – und will es jetzt offenbar besser machen. Die Sicherheitsmaßnahmen wurden erhöht. Zudem arbeitet OpenAI an einer Funktion, um das Alter der Nutzer:innen zu prognostizieren. Trotzdem kommt Simo zu dem Schluss, dass das Unternehmen nie einen Punkt erreichen wird, an dem alle Produkte vollständig entwickelt sind. Jede Woche würden neue Herausforderungen auftauchen, die Anpassungen erforderlich machen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Simo glaubt, dass Werkzeuge wie ChatGPT dazu beitragen können, die menschliche Kreativität zu beflügeln – und viele neue Geschäftsmodelle auf den Weg zu bringen. „Wir alle werden als Schöpfer geboren, aber als Erwachsene vergessen wir das manchmal“, sagt sie und beobachtet die kreative Energie vor allem bei ihrer Tochter. „Sie hat drei Unternehmen gegründet und ist erst 10 Jahre alt. Sie hat einen Song geschrieben, sie hat ein Buch geschrieben, weil es ihr so leichtfällt.“

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Podigee GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Podigee GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Podigee GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Anzeige Anzeige

Simo meint: „Die Menschheit ist unendlich kreativ. KI gibt uns Superkräfte, um noch kreativer zu sein.“ Aber auch schon bestehende Geschäftsmodelle könnten davon profitieren: Eine Freundin von ihr hätte ChatGPT verwendet, um für ihr kleines Unternehmen einen Businessplan zu erstellen. „[Es] ist zwar nicht Goldman Sachs, aber sie wird niemals Zugang zu Goldman Sachs bekommen. Und was sie von ChatGPT bekommt, ist zehnmal besser als alles, was sie bisher hatte.“

Natürlich nutzt auch Simo KI privat wie beruflich. Der KI-Assistent Pulse informiert sie zum Beispiel jeden Morgen über neue Forschungsergebnisse zu ihrer Krankheit. „Anstatt in einer medizinischen Fachzeitschrift nachzuschlagen, finde ich hier alles übersichtlich zusammengefasst. Bei der Arbeit ist es ähnlich.“ Simo ist sich bewusst, dass nicht alle Menschen, die an einer Krankheit leiden, ihre Vision mit derselben Energie verfolgen können wie sie selbst.

Ihr persönlich hätten Tools wie Zoom und Slack zudem enorm weitergeholfen. „Als Teil meiner eigenen Mission liegt mir sehr daran, dass jeder sein volles Potenzial ausschöpfen kann. Ich wünsche mir eine Welt, in der gesundheitliche Probleme kein Hindernis darstellen. Entweder, weil wir sie heilen können, oder weil Unternehmen darauf Rücksicht nehmen. Wir können Technologien einsetzen, die das erleichtern.“