Wie ich Linux auf einem Mac installieren wollte und dazu Windows brauchte

Kürzlich haben wir in der Redaktion ein altes Macbook Pro ausgemustert, weil es keine MacOS-Updates mehr bekommt. Die Hardware funktioniert aber noch tadellos. Deshalb wollte ich darauf Linux installieren und es privat weiternutzen. Ich bin kein großer Computer-Frickler, aber das Macbook hat noch einen Intel-Prozessor – eine Linux-Installation sollte also nicht so schwer sein, dachte ich mir.

Entscheidung für Linux Mint

Ich entscheide mich für Linux Mint, weil ich es schlank und schnörkellos mag. Doch zunächst muss ich noch ein anderes Programm installieren: Balena Etcher. Seine einzige Aufgabe besteht darin, Installationsdateien auf einen Boot-fähigen USB-Stick zu „flashen“.

Das Tool hat eine sympathisch, aufgeräumte Oberfläche. Leider funktioniert es nicht – zumindest nicht mit den von mir ausprobierten Mint-Versionen. Egal, ob ich die Installationsdateien zuvor selbst herunterlade oder sie vom Etcher direkt aus dem Netz ziehen lassen: Immer wieder bekomme ich die Fehlermeldung „(0 , h.requestMetadata) is not a function“ – was auch immer mir das sagen soll.

Flashen ist der Flaschenhals

Ein Heise-Kollege verrät mir, dass der Fehler öfter vorkommt: „Leute berichten sowohl, dass Kompatibilitätsmodi und/oder Administratorrechte helfen würden, als auch das Gegenteil.“ (Wenigstens lag es nicht daran, dass ich mich zu doof angestellt habe.) Er empfiehlt mir, stattdessen das Tool Rufus zu nutzen. Und hier wird es ziemlich skurril, denn Rufus läuft nur unter Windows. Mit anderen Worten: Ich brauche einen Windows-Rechner, um Linux auf einem Macbook zu installieren.

Mit Rufus funktioniert die Installation dann tatsächlich. Es gibt zwar noch andere Tools, aber die bringen offenbar alle ihre eigenen Probleme mit sich. Außerdem wird bei den Tutorials ziemlich einhellig auf Balena Etcher verwiesen. Wer keine kompetenten Kolleg:innen fragen kann, muss sich ziemlich tief in das Thema reinbohren.

200 Millionen Euro für Microsoft-Lizenzen

Dabei richten sich viele Distributionen gerade an Leute, die einfach nur einen funktionierenden Rechner ohne viel Schnickschnack haben wollen. Dazu taugt Linux im Prinzip hervorragend – wenn man es denn erst einmal installiert bekommt. Doch das Flashen ist offenbar ein Flaschenhals, um dessen Beseitigung sich keiner kümmern mag.

Dahinter steht auch eine gesellschaftliche Aufgabe, die man nicht auf ein paar Unternehmen und eine Schar von Idealist:innen abwälzen sollte: Open-Source-Programme wie Linux reduzieren den Elektroschrott, reduzieren die Abhängigkeiten von amerikanischen Konzernen und sparen (Steuer-)Geld. Allein der Bund zahlte 2023 fast 200 Millionen Euro für Microsoft-Lizenzen.

Schleswig-Holstein zeigt, wie es gehen könnte

Dabei würde schon ein Bruchteil der ganzen Lizenzgebühren helfen, solche Nadelöhre im Linux-Ökosystem zu beseitigen. Dazu muss der Staat nicht selbst zum Entwickler werden – es würde schon helfen, besser mit den bestehenden Communitys zusammenzuarbeiten.

Wie das funktionieren könnte, zeigt Schleswig-Holstein. Es arbeitet als einziges Bundesland daran, auf Linux umzuschwenken. Dazu hat es unter anderem einen Auftrag vergeben, die Barrierefreiheit von LibreOffice zu verbessern. So etwas nutzt auch Bürgerinnen und Bürgern außerhalb von Schleswig-Holstein, und außerhalb von behördlichen Anwendungen. Jeder Euro dafür ist gut angelegt.

