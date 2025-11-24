Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Wie KI-Bots Online-Umfragen manipulieren – und warum das zur Gefahr wird

Ein Dartmouth-Professor hat einen KI-Bot entwickelt, der fast alle Sicherheitsmechanismen von Online-Umfragen aushebeln kann. Was bedeutet das für die Zuverlässigkeit wissenschaftlicher Studien?

Von Noëlle Bölling
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Wie KI-Bots Online-Umfragen manipulieren – und warum das zur Gefahr wird
KI-Bots können sich als menschliche Umfrage-Teilnehmer:innen ausgeben.(Foto: Gorodenkoff / Shutterstock)

Online-Umfragen sind in vielen wissenschaftlichen Studien das zentrale Instrument zur Datenerhebung. Laut einem Professor der Dartmouth University könnte ihre Aussagekraft allerdings massiv durch KI-Bots beeinträchtigt werden. In einer im Fachmagazin Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlichten Studie stellte er einen selbstentwickelten Bot vor, der nahezu alle gängigen Sicherheitsmechanismen umgehen konnte.

Anzeige
Anzeige

KI-Bot gibt sich als menschlicher Teilnehmer aus

Im Vergleich zu klassischen Straßen- oder Telefonbefragungen bieten Online-Umfragen zahlreiche Vorteile: Sie sind kostengünstiger, flexibler und führen häufig zu ehrlicheren Antworten. Zudem lässt sich durch die schnelle und regionale Reichweite eine gute Repräsentativität erzielen. Große Sprachmodelle stellen dieses System aber zunehmend infrage. „Wir können nicht mehr darauf vertrauen, dass Umfrageantworten von echten Menschen stammen”, sagt Sean Westwood, Associate Professor für Politikwissenschaft an der Dartmouth University und Direktor des Polarization Research Lab. „Wenn Umfragedaten durch Bots verfälscht werden, kann KI das gesamte Wissensökosystem vergiften.“

Bislang stützten sich Forscher:innen auf Aufmerksamkeitsfragen, Verhaltensindikatoren und die Analyse von Antwortmustern, um Bots von echten Menschen zu unterscheiden. Laut Westwood sind diese Methoden inzwischen allerdings überholt. Sein KI-Tool konnte in 99,8 Prozent der Fälle die Erkennung umgehen. Der Agent meisterte sogar sogenannte „Reverse-Shibboleth“-Fragen, die speziell dazu entwickelt wurden, Bots aufzudecken. „Um der automatisierten Erkennung zu entgehen, simuliert es realistische Lesezeiten, die auf das Bildungsniveau der Person abgestimmt sind. Es erzeugt menschenähnliche Mausbewegungen und gibt offene Antworten Tastenanschlag für Tastenanschlag ein, komplett mit plausiblen Tippfehlern und Korrekturen“, erklärt Westwood.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion

Gefälschte Antworten stellen Ergebnisse infrage

Bei dem KI-Agenten des Dartmouth-Professors handelt es sich um ein modellunabhängiges Python-Programm. Dadurch kann es sowohl über APIs großer KI-Anbieter eingesetzt werden als auch lokal mit Open-Weight-Modellen wie Llama betrieben werden. In der Studie kam OpenAIs GPT-4o zum Einsatz, einige Aufgaben wurden zusätzlich aber auch mit anderen Modellen wie Deepseeks R1 oder Claude 3.7 Sonnet von Anthropic getestet, um die breite Anwendbarkeit zu belegen. Der Agent erhält dabei eine rund 500 Wörter lange Eingabeaufforderung, in der festgelegt wird, welche demografische Persona er nachahmen und wie er die Fragen beantworten soll.

Westwood hat gezeigt, dass die KI in der Lage ist, konsistente demografische Profile zu simulieren. Damit könnte theoretisch jede Person Online-Umfragen manipulieren und Ergebnisse gezielt in eine gewünschte Richtung verzerren. Besonders alarmierend ist, dass schon sehr wenige gefälschte Antworten erhebliche Auswirkungen haben können. Bei sieben großen nationalen Umfragen vor der US-Wahl 2024 hätten schon zehn bis 52 manipulierte KI-Antworten genügt, um das Ergebnis zu beeinflussen – zu Kosten von nur etwa fünf Cent pro Umfrage.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Online-Umfragen müssen weiterentwickelt werden

„Um die langfristige Validität von Umfragen und der sozialwissenschaftlichen Forschungen zu gewährleisten, müssen Umfragedesigns entwickelt werden, die den Herausforderungen einer Zeit standhalten, die durch rasch voranschreitende künstliche Intelligenz geprägt ist“, heißt es im Forschungspapier des Dartmouth-Professors. Bis KI-Bots verlässlicher erkannt werden können, sind Kompromisse nötig – beispielsweise durch stärkere Identitätsprüfungen der Teilnehmer:innen.

So arbeitet Deepseek – und das macht es anders als andere KI-Modelle

4 Bilder ansehen
So arbeitet Deepseek – und das macht es anders als andere KI-Modelle Quelle: (Grafik: Dall-E / t3n)
Top-Artikel
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren