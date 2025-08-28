Anzeige
Wie KI für Homeoffice-Betrug und Liebes-Chats eingesetzt wird

KI als neue Waffe im Netz: Cyberkriminelle nutzen den Chatbot Claude für Hackerangriffe, Erpressungen und sogar für Homeoffice-Betrug – und ermöglichen so Einzelpersonen Operationen, für die es früher ganze Expertenteams brauchte.

Mit KI kann selbst die Arbeit im Homeoffice vorgetäuscht werden. (Foto: Fizkes/Shutterstock)

Online-Kriminelle haben mit Künstlicher Intelligenz eine mächtige neue Waffe bekommen. So wurde der KI-Chatbot Claude der Entwicklerfirma Anthropic bereits verwendet, um in Netzwerke einzudringen, Daten zu erbeuten und sie auszuwerten. Zudem hätten die Angreifer die Software benutzt, um „psychologisch zielgerichtete“ Erpressungsnachrichten an die Opfer zu schreiben, berichtete Anthropic. Der Angreifer habe damit gedroht, gestohlene Informationen zu veröffentlichen, und zum Teil mehr als 500.000 Dollar von den Betroffenen verlangt.

Cyberangriff im Alleingang dank KI

Ziel der automatisierten Attacke seien allein im vergangenen Monat 17 Unternehmen und Organisationen aus Bereichen wie Gesundheitswesen, Regierung und Religion geworden, hieß es. Claude habe dabei zum Beispiel nach Schwachstellen gesucht sowie bei der Entscheidung geholfen, wie ein Netzwerk am besten angegriffen werden kann und welche Daten entwendet werden sollten.

Üblicherweise hätte man für eine solche Aktion ein Team aus Experten gebraucht, sagte der zuständige Anthropic-Manager Jacob Klein dem Tech-Blog „The Verge“. Nun könne das eine Person mit Hilfe Künstlicher Intelligenz bewerkstelligen. Neuere KI-Systeme können auch als „Agenten“ im Auftrag von Nutzern agieren und weitgehend eigenständig Aufgaben für die erledigen.

Nordkoreaner machten Homeoffice für US-Firmen

Anthropic listete in einem ausführlichen Papier auch weitere Fälle auf, in denen Claude für Online-Kriminalität missbraucht wurde. So sei der Chatbot zum Einsatz gekommen, als sich Nordkoreaner Homeoffice-Jobs als Programmierer in US-Unternehmen erschlichen, um Geld für die Regierung reinzuholen. Sie hätten sich dabei auf die KI-Software verlassen, um mit ihren Arbeitgebern zu kommunizieren – und auch um ihre Aufgaben zu erledigen. Dabei hätten sie augenscheinlich nicht genug Ahnung von Software-Entwicklung gehabt, um den Job ohne Hilfe von Claude auszuüben, stellte Anthropic fest. Früher habe Nordkorea dafür jahrelang Experten ausgebildet. „Aber durch KI fiel diese Einschränkung weg.“

Betrug aus dem Chatbot

Außerdem entwickelten Cyberkriminelle mit Hilfe von Claude Betrugsmaschen, die sie im Netz zum Kauf anboten. Dazu gehörte laut Anthropic ein Bot für die Plattform Telegram zum Beziehungsbetrug – wobei den Opfern etwa eine romantische Verbindung vorgegaukelt wird, um Geld von ihnen zu erbeuten. Damit könne man Chats „mit hoher emotionaler Intelligenz“ in verschiedenen Sprachen führen, hieß es.

Man habe zwar ausgeklügelte Maßnahmen gegen einen Missbrauch der KI-Software im Einsatz, betonte Anthropic. Online-Angreifer versuchten aber immer wieder, sie zu umgehen. Mit der Erfahrung aus den ausgewerteten Fällen solle der Schutz verbessert werden

