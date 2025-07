Wie KI Kartoffelchips vor dem Klimawandel retten soll

Künstliche Intelligenz ist derzeit in aller Munde. In Japan könnte sie nun sogar dabei helfen, eine kulinarische Köstlichkeit vor Produktionsproblemen zu bewahren: Crispy-Chips mit Nori, japanischen Algen. Die Sorte ist ein Dauerbrenner auf dem Markt. Es könnte jedoch Engpässe bei einer Schlüsselkomponente des Produkts geben: besagten Algen.

Denn: Bei vielen Algenarten sinkt die Ernte, bei einer der schmackhaftesten Sorten, dem Suji Aonori, sogar gegen null, erklärt Mai Miyazaki von der Algenfarmfirma Sea Vegetable. Das Unternehmen wurde 2016 von zwei Experten gegründet, die die rapide Verschlechterung des maritimen Ökosystems und der Algenpopulation in Japan mit Sorge beobachten. Sie wollten die Algen retten.

Zu viel Wärme schlecht für Algen

Als wichtiger Grund für den Rückgang stellte sich der Klimawandel heraus. Aufgrund der Erwärmung halten einige Fischarten keinen Winterschlaf mehr, fressen die Algen an See- und Flussgründen einfach auf und stören so ihr Wachstum. „Es ist möglich, dass Lebensmittel mit diesen Algen verschwinden, wenn wir die Produktion nicht erhöhen“, warnt Miyazaki daher.

Die Firma baut daher Algen in höheren Lagen des Meeres an Seilen oder in Käfigen an, wo sie besser gegen ihre Fressfeinde geschützt sind. Der neueste Schritt ist die Algenzucht in Pools an Land. Damit diese arbeitsintensive Methode auch mit den beschränkten Mitteln eines Kleinunternehmens ausgebaut werden kann, entschied sich das Management nun dafür, KI eine Chance zu geben.

KI-Agenten von Panasonic

Als Partner bot sich der Technikkonzern Panasonic an. Der Elektronikriese hat KI-Anwendungen zu einem neuen Schwerpunkt seines Geschäfts gemacht. Zunächst entwickelt das Unternehmen KI-Agenten für bestimmte Probleme unternehmensintern, um sie dann in Japan und Übersee Firmenkunden anzubieten. „Mit anderen Worten: Wir wollen KI-Technologie entwickeln, die im wirklichen Arbeitsumfeld einsetzbar ist”, erklärt Katsunori Daimo, Manager der Abteilung für sogenannte cyberphysische Systeme.

Zwei Bereiche, in denen der Konzern Wachstumspotenzial sieht, sind die Land- und die Meereswirtschaft. Einer der ersten Partner für die neue Strategie in diesen Bereichen ist der Algenproduzent Sea Vegetable. Gemeinsam haben die Partner ein KI-gesteuertes Visualisierungssystem zur Überwachung des Algenanbaus implementiert.

Großes Potenzial nicht nur bei Nori

Das System nutzt mehrere Kameras in den Becken, um Schwankungen in der Algendichte zu erfassen und den Wachstumsstatus in Echtzeit zu visualisieren. Durch die Analyse der gesammelten Daten soll das System letztlich die optimalen Umweltbedingungen für das Algenwachstum ermitteln und diese Erkenntnisse in umsetzbare Empfehlungen für eine effizientere Kultivierung umwandeln. Dazu gehört auch die Vorhersage von Erntezeiten und deren Mengen.

Mit anderen Worten: Panasonic will einen neuen KI-Agenten für die Algenwirtschaft entwickeln. Das ist sicherlich nur ein kleiner Schritt für einen potenziell gigantischen Lebensmittelmarkt. Für Japans Kartoffelchips-Liebhaber könnte das System jedoch eine große Erleichterung darstellen.

