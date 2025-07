Wie neue Überwachungstools den Schutz von Arbeitnehmern aushöhlen

Dora Manriquez fährt in der San Francisco Bay Area für Uber und Lyft. In ihrem Auto wartet sie darauf, dass eine zweistellige Zahl auf einer der Apps erscheint. Die Apps senden ihr ständig Fahrten, die zu billig sind, um ihre Zeit zu bezahlen: vier oder sieben US-Dollar für eine Fahrt durch San Francisco, 16 Dollar für eine Fahrt vom Flughafen. Aber Manriques darf nicht zu lange warten, bis sie eine Fahrt annimmt, denn ihre Annahmequote kann sich auf Leistungen und Rabatte auswirken. Diese Systeme sind Black-Boxen, und Manriquez weiß nicht wirklich, was sich auf die Angebote auswirkt, die sie erhält, oder wie. Aber sie weiß, dass sie seit neun Jahren als Selbstständige für Mitfahrzentralen fährt, und in diesem Jahr Insolvenz anmelden muss, da sie nicht mehr genügend gut bezahlte Fahrten angeboten bekommt.