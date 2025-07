Wie sich die Bevölkerung in Deutschland künftig entwickelt und woran das liegt – Statistik der Woche

Die Bevölkerung Deutschlands geht weiter zurück. Im Jahr 2024 lag die Differenz zwischen Geburten und Todesfällen bei rund 330.000. Bereits seit 1972 sterben in der Bundesrepublik jährlich mehr Menschen, als geboren werden – ein Trend, der sich trotz gesteigerter Zuwanderung bislang nicht umkehren ließ.

Während in den 1950er- und 1960er-Jahren noch jährlich über 300.000 mehr Menschen geboren als gestorben sind, kehrte sich das Verhältnis ab den 1970er-Jahren dauerhaft um. Die demografische Alterung ist damit nicht nur ein Zukunftsszenario, sondern längst Realität.

Immer mehr über 65-Jährige

Als Folge ist auch der Anteil der über 65-Jährigen an der Gesamtbevölkerung in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich gestiegen – von 15 Prozent im Jahr 1992 auf 22,7 Prozent im Jahr 2024. Besonders auffällig ist der Zuwachs bei den Hochaltrigen: Der Anteil der über 80-Jährigen hat sich im gleichen Zeitraum von 3,9 Prozent auf 7,2 Prozent annähernd verdoppelt, wie die Statista-Infografik zeigt.

Diese Entwicklung stellt das Renten- und Gesundheitssystem vor enorme Herausforderungen. Gleichzeitig verändert sich die gesellschaftliche Struktur – mit Auswirkungen auf Arbeitsmarkt, Konsumverhalten und Technologieakzeptanz.

Die Entscheidung gegen Kinder oder für eine kleinere Familie ist in Deutschland längst kein Randphänomen mehr, sondern Ausdruck tiefgreifender gesellschaftlicher Entwicklungen. Viele Menschen, die ursprünglich mehr Kinder geplant hatten, sehen sich mit strukturellen Hürden konfrontiert, die ihre Familienplanung beeinflussen.

An erster Stelle stehen finanzielle Unsicherheiten. Die hohen Lebenshaltungskosten, insbesondere in urbanen Zentren, lassen viele potenzielle Eltern zögern. Hinzu kommen Wohnungsprobleme – sei es durch Platzmangel oder explodierende Mieten –, die das Leben mit Kindern erschweren.

Auch die Suche nach einer passenden Partnerperson oder die Stabilität einer Beziehung spielen eine zentrale Rolle: Wer sich in einer unsicheren Partnerschaft befindet oder keinen Partner findet, verschiebt oder verwirft den Kinderwunsch häufig ganz.

Zunehmend relevant sind auch gesellschaftliche und politische Faktoren. Die Sorge um die Zukunft – sei es durch Klimawandel, geopolitische Krisen oder soziale Spannungen – lässt viele Menschen an der Verantwortung zweifeln, die mit Elternschaft einhergeht. Gleichzeitig mangelt es vielerorts an verlässlicher Kinderbetreuung, was insbesondere für berufstätige Frauen ein Hindernis darstellt.

