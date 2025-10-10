Wie Tinder: Instagram setzt jetzt auf Swipes statt Tabs – aber nicht alle User sind begeistert

Das Swiping wird gerade im Vergleich zum Scrolling im Digitalraum oft mit Dating-Apps wie Tinder in Verbindung gebracht. Dabei ist der mit dem horizontalen Durchwischen assoziierte Vorgang auch auf Social-Media-Plattformen üblich. Auf Instagram beispielsweise swipen User seit jeher durch die populären Storys. In diesen versteckte sich bis 2021 noch die zentrale Nutzung eines Swiping-Features. Erst in jenem Jahr musste der Swipe-up-Link zur Weiterleitung auf andere Seiten dem jetzt gängigen Link-Sticker weichen. Sogar mit einem horizontal ausgerichteten Feed samt Swipe-Left-Instruktion experimentierte Instagram vor Jahren. Doch jetzt steht das Swiping auf der App als neues Navigationselement im Fokus. Während sich die ersten User über das Update freuen, ärgern sich andere über Unsicherheiten bei der Notes-Ausspielung.

Anzeige Anzeige

Reels und Nachrichten im Fokus: Feature-Wechsel per Swipe noch einfacher

Als Instagram kürzlich das Erreichen von drei Milliarden monatlich aktiven Usern auf der Plattform feierte, lieferte der Plattformchef Adam Mosseri gleich noch ein Update für das Layout mit. Neben der personalisierten Anpassung des Reels-Algorithmus wurde die optimierte Navigation in der App vorgestellt. Mit dieser können User Reels und DMs noch einfacher über das Navigationsmenü finden. Direkt über Tabs im Home-Feed und Reels-Interface werden Reels und Direktnachrichten neben dem Home-Button, also prominenter als zuvor, platziert.

Und ab jetzt wird der Wechsel zwischen den prominenten Features wie Reels und Messages, aber auch der Kamera und dem Home-Tab noch einfacher. Denn die User können einfach per Swipe zwischen den Bereichen hin- und herwechseln. Erste Nutzer:innen haben schon Zugriff. Davon berichten der Creator Jonah Manzano und der Betatester Muhammad Jalal auf Threads. Sie haben schon ein Pop-up von Instagram erhalten, das die neue Navigationsfunktion beschreibt.

Anzeige Anzeige

Die neue Funktion soll die Navigation noch schneller und intuitiver machen. Dabei haben bisher nicht alle User Zugriff. Wir selbst sehen die neue Anordnung der Features in der App auch nach dem App-Update nicht; zudem können wir in den Einstellungen bislang nicht die Option „Update Instagram“ unter „Zeitmanagement“ anwählen. Über diese konnte Jonah Manzano schon das Swipe-Feature aktivieren. Demnach steht das Swipen für die Navigation vorerst nur ersten Nutzer:innen zur Verfügung. Doch aufgrund der Ankündigung von Adam Mosseri dürfte es schon bald umfassend ausgerollt werden.

Frust bei Notes und neue Storys-Optionen

Unterdessen zeigt sich eine Reihe von Instagram-Usern besorgt, weil Inhalte aus Notes-Beiträgen öffentlich für Personen zu sehen waren, die eigentlich keinen Zugang zu den Inhalten hätten haben sollen. Cybernews berichtet von einem möglichen Glitch, der die Notes, welche User an eine Close-Friends-Liste ausgespielt hatten, auch anderen Usern zeigte, die sogar antworten konnten. Gerade, wenn in diesem Kontext sehr persönliche Details geteilt werden, kann das zum Problem für User werden – und für Instagrams Feature-Beliebtheit. Auf Reddit zeigten sich zahlreiche Betroffene äußerst besorgt, wie diverse Nachrichten offenbaren.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Bei dieser Entwicklung dürfte es sich um einen Fehler auf Instagram gehandelt haben, der wieder einmal zeigt, dass Nutzer:innen ihr Vertrauen nicht zu einhundert Prozent in Features auf Social-Media-Plattformen setzen sollten, wenn sie völlige Sicherheit erwarten. Allerdings dürfte es sich um Einzelfälle handeln. Allzu viele Beschwerden kursieren im Subreddit bis jetzt nicht.

Mit immer mehr neuen Funktionen steigt womöglich die Wahrscheinlichkeit, dass in der einen oder anderen mal ein Fehler auftritt. Neu für Instagram-User sind indes Animated Collages für Storys zur Animation von Fotos für Story-Clips.

Anzeige Anzeige

Der Artikel stammt von Niklas Lewanczik aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht.