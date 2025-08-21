Wie verändert KI die Zusammenarbeit?

Zum 20-jährigen Jubiläum von t3n (hier geht es zu unserem Jubiläums-Hub) haben wir Expert:innen gefragt, welche Trends und Technologien die Zukunft prägen werden. Eine von ihnen ist Agnes Heftberger. Sie ist als Corporate Vice President die Vorsitzende der Geschäftsführung von Microsoft Deutschland.

t3n: Wie wird Software verändern, wie wir in Unternehmen miteinander arbeiten? Wie sieht Teamarbeit künftig aus?

Agnes Heftberger: Sicher ist: Wir werden eng mit persönlichen, lernfähigen KI-Assistenten zusammenarbeiten. Gerade entsteht eine neue Generation von KI-Agenten. Mit klassischen Sprachmodellen oder Chatbots haben sie wenig gemein: Sie lernen mit, handeln eigenständig und arbeiten vorausschauend im Teamkontext. Damit wandelt sich KI vom digitalen Werkzeug zur kompetenten Kollegin. In naher Zukunft werden Teams nicht nur mit KI arbeiten, sondern ganze Systeme aus Agenten steuern, die eigenständig Aufgaben übernehmen und miteinander kooperieren.

Wie wird unser Arbeitstag beginnen: Werden wir morgens noch unser Notebook aufklappen?

Möglicherweise beginnt unser Arbeitstag in Zukunft ganz anders als heute. Statt als Erstes das Notebook aufzuklappen, sprechen wir morgens mit einem smarten Speaker über unseren Tag, während die Kaffeemaschine schon läuft. Oder wir starten mit einem Sprachbefehl ins Headset, das uns direkt über Termine, Nachrichten und Aufgaben informiert.

Erleben wir hier einen Wandel wie in den 90ern, als der PC an jedem Büroarbeitsplatz Einzug hielt?

Der Wandel wird noch tiefgreifender. Es geht nicht mehr nur um technische Tools, sondern um neue Formen der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine. Damals kam ein Gerät auf den Schreibtisch, heute entsteht ein ganz neues Betriebssystem für unsere Arbeit: Bald arbeiten Menschen und KI-Agenten Hand in Hand – nicht nur im Büro, sondern auch in Produktion, Logistik, Forschung, Gesundheitswesen, Handel und Handwerk.

Mein Friseur in München hat einen eigenen KI-Agenten entwickelt, der Terminbuchung und Bestellungen automatisiert. Diese Lösung kam so gut an, dass er daraus ein eigenes Startup gemacht hat. Das Potenzial dieser neuen Arbeitswelt entfalten wir jedoch nur, wenn wir gezielt in menschliche Kompetenz investieren. Wir müssen Menschen befähigen, mit KI zu arbeiten – branchenübergreifend und entlang aller Bildungswege.

„Führungskräfte leiten künftig hybride Teams aus Menschen und Maschinen.“

Welche Fähigkeiten müssen Fach- und Führungskräfte künftig mitbringen?

Im KI-Zeitalter reicht Fachwissen allein nicht mehr aus. Gefragt sind Menschen, die gestalten, einordnen und hinterfragen. Jeder sollte verstehen, was KI kann und was nicht. Es geht nicht darum, selbst Modelle zu entwickeln, sondern Prozesse zu orchestrieren, Daten zu interpretieren und KI sinnvoll einzusetzen. Fachkräfte müssen lernen, mit KI zu arbeiten – nicht gegen sie.

Gleichzeitig gewinnen Soft Skills an Bedeutung: Neugier, Empathie, Teamfähigkeit, Kreativität und Kommunikationsstärke. Auch Führung verändert sich grundlegend. Führungskräfte leiten künftig hybride Teams aus Menschen und Maschinen. Dabei ist es entscheidend, zu erkennen, welche Aufgaben delegierbar sind und wo menschliches Einfühlungs- und Urteilsvermögen unverzichtbar bleibt.

Werden wir lernen müssen, wie Maschinen denken – oder lernen Maschinen bald, uns zu verstehen?

KI-Systeme werden uns immer besser verstehen: unsere Sprache, unsere Präferenzen, sogar unseren Arbeitsstil. Aber mit der Fähigkeit der Maschine, sich auf uns einzustellen, wächst auch unsere Pflicht, sie in die richtigen Bahnen zu lenken. Wir werden beides brauchen: ein besseres Verständnis dafür, wie KI funktioniert – und klare Regeln dafür, was sie darf. Mein größter Wunsch ist, dass wir KI nutzen, um Arbeit menschlicher zu machen, nicht entmenschlichter. Dass wir Routinen automatisieren, um Raum für Kreativität, Sinn und Zusammenarbeit zu schaffen. Und dass wir gemeinsam lernen, im Team Mensch-Maschine bessere Ergebnisse zu erreichen.

