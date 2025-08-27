Anzeige
MIT Technology Review Infografik
Wie viel Platz zum Wohnen gibt es in Städten? Unsere Statistik der Woche zeigt es

Die Urbanisierung schreitet voran und trägt dazu bei, dass sich immer mehr Stadtbewohner:innen eine begrenzte Menge an Platz teilen müssen. Wie der Vergleich zwischen Deutschland und asiatischen Ländern aussieht, verdeutlicht unsere Infografik.

Von René Bocksch
2 Min.
Wohnraum. (Symbolgrafik: Statista)

Die weltweite Urbanisierung schreitet voran – und mit ihr wächst der Druck auf den verfügbaren Wohnraum. Laut Daten der Vereinten Nationen lebten 2024 bereits 76 Prozent der EU-Bevölkerung in Städten, in Deutschland waren es sogar knapp 78 Prozent. In Nordamerika liegt der Urbanisierungsgrad mit über 83 Prozent am höchsten.

Deutschland, Hongkong, Monacco: Wie viele Menschen leben auf einem Quadratkilometer?

Diese Entwicklung hat direkte Auswirkungen auf die räumliche Dichte: In Hongkong teilen sich 6.730 Menschen einen Quadratkilometer, in Deutschland sind es vergleichsweise moderate 241. Extremwerte wie in Monaco (25.732 Einwohner pro Quadratkilometer) zeigen, wie stark sich Urbanität auf die Flächennutzung auswirkt. Sowohl Hongkong als auch Monaco sind aufgrund ihrer geografischen Größe jedoch nur bedingt mit Flächenländern vergleichbar.

Infografik zum Thema Wohnraum.

Infografik zum Thema Wohnraum. (Grafik: Statista)

Neue Wohnkonzepte gegen Platzmangel in der Stadt

Der zunehmende Platzmangel spiegelt sich in der Wohnfläche wider. In Hongkong stehen pro Person durchschnittlich nur 13,9 Quadratmeter zur Verfügung – in München sind es 39,5, in Amsterdam sogar 48,8. Asiatische Metropolen wie Tokio (20 Quadratmeter) zeigen, wie stark Wohnraum durch Verdichtung und hohe Grundstückspreise limitiert ist. Aus diesem Grund entstehen vor allem im asiatischen Raum dauerhaft innovative, platzsparende Wohnkonzepte, die mittlerweile auch in Europa mehr und mehr adaptiert werden.

Mehr zum Thema Bauen lest ihr in der neuen Ausgabe von MIT Technology Review. Der Schwerpunkt lautet „Der Wohnraum für die Zukunft“. Das Titelstück könnt ihr unter dem Titel „Bau-Turbo“ gegen Wohnungsmangel? Welche Chancen die bestehenden Häuser bieten“ online in unserem Plus-Angebot lesen. Ab sofort könnt ihr hier das neue Heft bestellen.

Die Daten machen deutlich: Urbanisierung ist ein globaler Megatrend – doch sie bringt Herausforderungen mit sich. Die Kombination aus wachsender Bevölkerungsdichte, begrenztem Wohnraum und steigenden Mietpreisen erfordert neue Konzepte für Stadtplanung, Architektur und das soziale Miteinander.

MIT Technology Review Infografik
