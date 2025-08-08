Anzeige
Wie viel Strom haben die Airpods? So verbessert Apple die Ladeanzeige mit iOS 26

Was bedeutet eigentlich die Ladeanzeige am Airpods-Case? Das ist nicht immer einfach zu überblicken. Mit einer neuen Funktion will Apple künftig wohl für mehr Klarheit sorgen.

2 Min.
Wie viel Strom haben die Airpods noch? Eine neue Anzeige soll das bald verdeutlichen. (Foto: t3n)

Apple führt bald ein Update für die Ladehüllen seiner Airpods ein, das die bisweilen missverständliche LED-Anzeige verbessert. Die neue Funktion, die ein Betatester von iOS 26 entdeckt hat, ergänzt das bisherige Farbsystem um eine zusätzliche Anzeige. Nutzer können künftig zwischen drei statt bisher zwei Zuständen unterscheiden. Eine grüne LED zeigt weiterhin an, dass die Airpods vollständig geladen sind. Ein helles Orange signalisiert, dass die Kopfhörer gerade laden. Neu hinzukommen soll die Anzeige in dunklem Orange, die darauf hinweist, dass die Ladehülle selbst nicht mehr genügend Akkuladung hat und aufgeladen werden muss. Der Ladevorgang selbst bleibt unverändert: Die Airpods werden zunächst vom internen Akku der Hülle mit Strom versorgt, der wiederum extern aufgeladen werden muss.

Die neue Anzeige funktioniert auch bei geschlossener Ladehülle. Apple informiert Nutzer über diese Neuerung durch einen neuen Übersichtsbildschirm nach der Installation von iOS 26. Für die Funktion scheint neben dem iOS-Update auch eine neue Firmware für die Airpods erforderlich zu sein, die Apple ebenfalls als Vorabversion verteilt.

Intelligente Ladebenachrichtigungen als zusätzliche Hilfe

In einer früheren Beta-Version von iOS 26 hatte Apple bereits eine weitere nützliche Funktion implementiert: intelligente Ladebenachrichtigungen. Nach der Aktivierung im Bereich Batterie meldet das Betriebssystem automatisch, wenn es an der Zeit ist, die Airpods aufzuladen. Dies erspart den manuellen Wechsel in die Batterieübersicht.

Die Benachrichtigungen erscheinen laut Betatester-Berichten besonders clever: Sie werden beispielsweise angezeigt, wenn Nutzer ihr iPhone am Abend ans Ladegerät anschließen. So können beide Geräte gleichzeitig mit Strom versorgt werden. Auch tagsüber erfolgen Erinnerungen, sobald die Airpods einen bestimmten Akkustand unterschreiten. Damit sollte man (hoffentlich) nie mehr mit leeren Airpods aus dem Haus gehen, was für Nutzende besonders frustrierend ist. Die aktuellen Airpods 4 erreichen mit Akkuhülle eine Laufzeit von bis zu 30 Stunden. Eine einzelne Ladung reicht für fünf Stunden Musikwiedergabe ohne aktive Geräuschunterdrückung (ANC) oder bis zu vier Stunden mit aktiviertem ANC.

