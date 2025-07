Wie viele Menschen aufgrund der Hitze ins Krankenhaus kommen – Statistik der Woche

Europa wird heißer. Die Durchschnittstemperatur auf dem Kontinent lag in den ersten fünf Monaten des Jahres 2025 um 2,2 Grad Celsius über dem langjährigen Mittelwert von 1910 bis 2000. Wie die Statista-Infografik zeigt, setzt sich der Trend aus den Vorjahren fort. Die Daten der World Meteorological Organization und der NOAA bestätigen: Die letzten fünf Jahre zählen zu den wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen.

Außerhalb Europas noch höhere Temperaturen

In vielen Ländern Europas wurden zwischen 2021 und 2025 neue nationale Temperaturrekorde gemessen. So verzeichneten beispielsweise Italien und Spanien 2021 nationale Rekorde von mehr als 47 Grad Celsius. Auch Deutschland erlebte in diesem Zeitraum mehrere Hitzewellen mit über 35 Grad Celsius. Der bisherige deutsche Höchstwert von 41,2 Grad Celsius wurde 2019 in Duisburg-Baerl gemessen. Außerhalb Europas sind die Temperaturen noch um einiges extremer – in Indien, China, Australien und Mexico und Marokko wurden innerhalb der letzten fünf Jahre jeweils Temperaturen von über 50 Grad Celsius gemessen.

Trotz immer häufiger auftretenden Extremtemperaturen ist die Zahl der vollstationären Krankenhausbehandlungen aufgrund von Hitze und Sonnenstrahlung in Deutschland zuletzt vergleichsweise stabil geblieben – seit 2020 blieb die Anzahl unter 1.000 Fällen, in den Vorjahren lag diese stets darüber. Generell gilt aber: Steigt die Anzahl der Hitzetage in Deutschland, so steigt auch die Anzahl der Klinikfälle, wie Daten des Statistischen Bundesamtes nahelegen. Die Zahl der Hitzetage variiert ebenfalls stark von Jahr zu Jahr. 2018 etwa gab es im Schnitt 20,4 Hitzetage, 2021 dagegen nur 4,5. Die Belastung für das Gesundheitssystem könnte bei anhaltender Erwärmung schnell wieder steigen. Deutschland scheint bislang gut vorbereitet, doch die langfristigen Folgen extremer Hitze bleiben eine Herausforderung für Gesellschaft und Gesundheitssystem.

