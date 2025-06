Steam-Traum: Wie viele Millionen Dollar du für alle Spiele hinblättern müsstest

Viele Steam-Gamer:innen kennen ihn: den Pile of Shame. Das sind Spiele, die wir zwar gekauft, aber nie gezockt haben. Im vergangenen Jahr gab es rund 17,7 Milliarden Euro an gekauften Steam-Games, die in euren Spielbibliotheken verstauben. Welchen Anteil ihr daran habt, könnt ihr mit einem Tool feststellen, das euch zeigt, wie viel ihr schon für alle Steam-Games in eurem Account ausgegeben habt. Doch es gibt auch Mittel und Wege, die eure Sorgen um euren Pile of Shame etwas abmildern.

Für diese Summe könnt ihr alle Steam-Games kaufen

Denn sobald ihr einen Blick auf die Website „Buy All Steam Games“ werft, dürftet ihr euren Pile of Shame mit anderen Augen sehen. Die Seite, die vom Programmierer Chenggang Wang ins Leben gerufen wurde, zeigt euch, wie viel Geld ihr für alle Games auf Steam ausgeben müsstet. Die Daten werden dabei alle paar Stunden aktualisiert. Das ist ausreichend, da neue Steam-Games nicht minütlich auf die Plattform von Valve losgelassen werden.

Zum Zeitpunkt dieser Meldung müsstet ihr fast 1,2 Millionen US-Dollar ausgeben, damit euch alle Games auf Steam gehören. Und damit macht ihr tatsächlich schon ein ziemliches Schnäppchen. Denn dabei handelt es sich um den reduzierten Preis, wenn alle aktuell gültigen Rabattaktionen auf Steam einbezogen werden. Nimmt man die Rabatte weg, würden die Spiele insgesamt mehr als 1,3 Millionen Dollar kosten.

Die Rabattaktionen, die Steam regelmäßig veranstaltet, lassen sich auch in dem Graph auf „Buy All Steam Games“ ziemlich gut nachverfolgen. Seit Beginn der Datenerfassung im Jahr 2017 gibt es immer wieder im Sommer und im Winter regelmäßige Preisreduzierungen auf der Plattform, die den Gesamtpreis aller Steam-Games um mehrere hunderttausend Dollar nach unten drücken.

Tatsächlich existiert Steam schon deutlich länger – genauer gesagt seit 2003 – allerdings gab es vor 2017 wohl keine Daten. Einen besonders extremen Preisunterschied gab es laut der Website im April 2022. Hier soll laut der Website der Preis aller Games von 700.000 Dollar auf unter 200.000 Dollar gefallen sein. Womöglich handelt es sich um einen Fehler in den Daten, da es in dieser Zeit nur kleinere Rabattaktionen, aber keinen großen Sale gab.

So könnt ihr auf Steam Geld sparen

