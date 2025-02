Wie viele neue Teslas zugelassen werden – Statistik der Woche

Die Neuzulassungen von Elektroautos der Marke Tesla sind in Deutschland rückläufig. Wie die Statista-Grafik mit neuen Daten des Kraftfahrt-Bundesamts zeigt, sind die Zulassungen von 63.685 Pkw im Jahr 2023 auf 37.574 Pkw im Jahr 2024 zurückgegangen. Das entspricht einem Minus von 41 Prozent. Zugleich ist der Anteil Teslas an allen Neuzulassungen von ausschließlich batteriebetriebenen Pkw (BEV) nach Statista-Berechnungen auf 9,9 Prozent gefallen, nach 12,1 Prozent im Jahr 2023 und 14,9 Prozent im Jahr 2022.

Wie Teslas finanziert werden

Schaut man insgesamt auf die Entwicklungen bei Neuzulassungen, so ist aber auch hier ein Abwärtstrend zu beobachten – sowohl bezogen auf Deutschland als auch Europa. Nicht zuletzt dürften die Preise und das Einkommen der Käufer:innen eine Rolle bei der Neuanschaffung eines Wagens spielen. So werden Teslas mit Abstand am häufigsten mit einem Autokredit finanziert. Der Anteil Teslas an den Autokrediten ist um 122 Prozent höher als sein Anteil am bundesweit zugelassenen Fahrzeugbestand. Zu diesem Ergebnis kommt eine Auswertung sämtlicher Autokredite, die 2023 und 2024 über Verivox abgeschlossen wurden. Auch Fahrzeuge von BMW (59 Prozent über Schnitt) und Audi (55 Prozent) werden überdurchschnittlich häufig mit einem Autokredit finanziert.

Beliebtheit von Tesla in Deutschland

Elon Musks politische Aktivitäten dürften zu einem guten Teil für einen geschäftsschädigenden Imageschaden von Tesla gesorgt haben. So sind seine Unterstützung von Donald Trump oder seine Unterstützung für die AfD im Bundestagswahlkampf hierzulande vielfach kritisch aufgenommen worden. Laut Statista Consumer Insights sagten zuletzt noch 19 Prozent der Befragten, die die Marke kennen, dass sie Tesla mögen, waren es in der Vorjahresumfrage noch zwei Prozentpunkte mehr. Als echter Einbruch kann dieser Rückgang indes kaum bezeichnet werden und ohnehin zählt der Elektroautohersteller unter Konsument:innen in Deutschland nicht zur Spitzengruppe der Automarken. Die besteht nämlich ausschließlich aus hiesigen Herstellern mit BMW, Audi und Mercedes Benz an der Spitze des Felds.

Dieser Artikel stammt von den Statista-Redakteuren Matthias Janson und Mathias Brandt.

