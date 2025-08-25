Zukunftsforscher prophezeit: Bald arbeiten wir alle deutlich weniger – und das ist gut so

Wir befinden uns in einem epochalen Übergang. Als Zivilisation bewegen wir uns von einem Zeitalter ins Nächste – und das tut weh. Vor allem in Industrienationen wie Deutschland ist es schwierig, sich auf das krisenbegleitete Neue einzulassen, war man doch so unglaublich erfolgreich mit dem guten Alten. Doch wer die Zukunft in den Konzepten der Vergangenheit sucht, wird scheitern. Und das ist auch gut so.

Die zentrale Frage lautet: Was wird das nächste Zeitalter ausmachen? Wenn die Fließbänder zunehmend verschwinden und die Wirtschaft sich auch in Deutschland endlich digitalisiert, wo kommen wir dann hin?

Dieser Text ist in der Jubiläumsausgabe t3n 81 erschienen – ein Heft über die Technologien und Trends der nächsten 20 Jahre. Ab sofort könnt ihr es hier bestellen.

In eine bessere Welt. Man mag es kaum glauben, aber als Spezies haben wir Homo sapiens es immer vorwärts ins Bessere geschafft. Durch die Digitalisierung und damit einhergehende Automatisierung werden wir zwangsläufig weniger arbeiten müssen. Mehr Aufgaben werden von Maschinen übernommen, und das sind fantastische Nachrichten. Es gibt in China heute schon sogenannte „Dark Factories“, sprich Fabriken, in denen es kein Licht gibt, denn es arbeiten keine Menschen mehr dort.

Arbeit nicht in Zeit, sondern in Resultaten messen

Das, was früher die menschlichen Muskeln machen mussten, übernehmen jetzt die Roboter. Was Künstliche Intelligenz primär gut kann, ist Redundanzen übernehmen. Die Tätigkeiten, bei denen wir uns fast wie Roboter gefühlt haben, erledigt sie ganz wunderbar. Das bedeutet nicht, dass sie alle Berufe auslöschen, sondern zunehmend die lästigen Teile übernehmen wird. Dann bleibt uns mehr Zeit zum Menscheln.

Wichtig bei unserem Abschied aus dem Industriezeitalter ist, wie wir die Produktivität messen. Wir hatten die Logik der Fließbänder, den Schichtbetrieb à acht Stunden für alle Branchen übernommen. Nur starren schon mehr als 50 Prozent der Deutschen beruflich auf einen Bildschirm. Die Arbeit lässt sich dabei immer weniger in Arbeitszeit messen, sondern in Resultaten. Damit geht der Abschied vom Industriezeitalter auch mit dem Ende des Arbeitsmodells der abgesessenen Zeit in allen Branchen einher.

Ohne Krisen gäbe es keinen Wandel

Wir stecken mitten in einem Zeitenwandel, also in einem chaotischen Übergang. Wir kennen das aus unserem eigenen Leben. Die „Terrible Two“-Phase ist ein solcher Übergang – die Kleinkind-Trotz-Aua-Ich-WILL-NEIN-Phase. Aber, wie meine Eltern mir verlässlich mitteilen konnten, geht diese Phase (meistens) vorbei. Ähnlich ist die Pubertät, von der allerdings nicht so gewiss ist, ob jemand am Ende renitent bleibt oder eine konstruktive Haltung entwickelt. Und dann kommen noch mehr Krisen im Leben hinzu: Beziehungskrisen, Familienkrisen, Firmenkrisen, Alterungskrisen, Berufskrisen, Identitätskrisen.

Ohne solche Krisen bliebe alles immer gleich. Aus all diesen Übergängen formt sich das Neue. Wir müssen und können sie durchwachsen. Ohne Krisen gibt es kein Leben und keinen Wandel. Auch und gerade nicht zum Besseren.

Freuen wir uns also gemeinsam auf die nächste neue Epoche. Sie wird sicherlich erst im Rückspiegel von Historikern benannt. Das Human-Digital-Zeitalter klingt nach einem guten ersten Versuch.

Zum 20-jährigen Jubiläum von t3n haben wir Expert:innen gefragt, welche Trends und Technologien die Zukunft prägen werden. Einer von ihnen ist der Autor dieses Artikels: Tristan Horx ist Zukunftsforscher, Autor und Keynote-Speaker. Er lehrt als Dozent Trendforschung an der SRH Hochschule Heidelberg und ist Mitgründer des Thinktanks Future:Project.

Tristan Horx ist am 29. August auf unserem „Yo Future!“-Gipfel. Seid dabei und diskutiert mit uns die Weichenstellungen für die kommenden zwei Jahrzehnte. Sichert euch hier kostenlos einen Platz beim t3n Virtual Summit.

