Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Kommentar
Verpasse keine News mehr!

Zukunftsforscher prophezeit: Bald arbeiten wir alle deutlich weniger – und das ist gut so

Maschinen nehmen uns die Arbeit weg? Ja, aber das betrifft vor allem die Jobs, die wir gerne abgeben. Wir stehen zu Beginn eines neuen Zeitalters, das uns als Spezies stärker machen wird als je zuvor. Wir sollten uns auf das Neue einlassen, statt es zu bekämpfen.

Von Tristan Horx
3 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Zukunftsforscher prophezeit: Bald arbeiten wir alle deutlich weniger – und das ist gut so
Tristan Horx ist Zukunftsforscher, Autor und Keynote-Speaker. (Foto: Tristan Horx, www.tristan-horx.com / Foto: Klaus Vyhnalek, www.vyhnalek.com)

Wir befinden uns in einem epochalen Übergang. Als Zivilisation bewegen wir uns von einem Zeitalter ins Nächste – und das tut weh. Vor allem in Industrienationen wie Deutschland ist es schwierig, sich auf das krisenbegleitete Neue einzulassen, war man doch so unglaublich erfolgreich mit dem guten Alten. Doch wer die Zukunft in den Konzepten der Vergangenheit sucht, wird scheitern. Und das ist auch gut so.

Anzeige
Anzeige

Die zentrale Frage lautet: Was wird das nächste Zeitalter ausmachen? Wenn die Fließbänder zunehmend verschwinden und die Wirtschaft sich auch in Deutschland endlich digitalisiert, wo kommen wir dann hin? 

Dieser Text ist in der Jubiläumsausgabe t3n 81 erschienen – ein Heft über die Technologien und Trends der nächsten 20 Jahre. Ab sofort könnt ihr es hier bestellen.

In eine bessere Welt. Man mag es kaum glauben, aber als Spezies haben wir Homo sapiens es immer vorwärts ins Bessere geschafft. Durch die Digitalisierung und damit einhergehende Automatisierung werden wir zwangsläufig weniger arbeiten müssen. Mehr Aufgaben werden von Maschinen übernommen, und das sind fantastische Nachrichten. Es gibt in China heute schon sogenannte „Dark Factories“, sprich Fabriken, in denen es kein Licht gibt, denn es arbeiten keine Menschen mehr dort.

Anzeige
Anzeige

Arbeit nicht in Zeit, sondern in Resultaten messen

Das, was früher die menschlichen Muskeln machen mussten, übernehmen jetzt die Roboter. Was Künstliche Intelligenz primär gut kann, ist Redundanzen übernehmen. Die Tätigkeiten, bei denen wir uns fast wie Roboter gefühlt haben, erledigt sie ganz wunderbar. Das bedeutet nicht, dass sie alle Berufe auslöschen, sondern zunehmend die lästigen Teile übernehmen wird. Dann bleibt uns mehr Zeit zum Menscheln.

Mehr Aufgaben werden von Maschinen übernommen, und das sind fantastische Nachrichten.

Wichtig bei unserem Abschied aus dem Industriezeitalter ist, wie wir die Produktivität messen. Wir hatten die Logik der Fließbänder, den Schichtbetrieb à acht Stunden für alle Branchen übernommen. Nur starren schon mehr als 50 Prozent der Deutschen beruflich auf einen Bildschirm. Die Arbeit lässt sich dabei immer weniger in Arbeitszeit messen, sondern in Resultaten. Damit geht der Abschied vom Industriezeitalter auch mit dem Ende des Arbeitsmodells der abgesessenen Zeit in allen Branchen einher.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Ohne Krisen gäbe es keinen Wandel

Wir stecken mitten in einem Zeitenwandel, also in einem chaotischen Übergang. Wir kennen das aus unserem eigenen Leben. Die „Terrible Two“-Phase ist ein solcher Übergang – die Kleinkind-Trotz-Aua-Ich-WILL-NEIN-Phase. Aber, wie meine Eltern mir verlässlich mitteilen konnten, geht diese Phase (meistens) vorbei. Ähnlich ist die Pubertät, von der allerdings nicht so gewiss ist, ob jemand am Ende renitent bleibt oder eine konstruktive Haltung entwickelt. Und dann kommen noch mehr Krisen im Leben hinzu: Beziehungskrisen, Familienkrisen, Firmenkrisen, Alterungskrisen, Berufskrisen, Identitätskrisen. 

Ohne solche Krisen bliebe alles immer gleich. Aus all diesen Übergängen formt sich das Neue. Wir müssen und können sie durchwachsen. Ohne Krisen gibt es kein Leben und keinen Wandel. Auch und gerade nicht zum Besseren.

Anzeige
Anzeige

Freuen wir uns also gemeinsam auf die nächste neue Epoche. Sie wird sicherlich erst im Rückspiegel von Historikern benannt. Das Human-Digital-Zeitalter klingt nach einem guten ersten Versuch.

Zum 20-jährigen Jubiläum von t3n haben wir Expert:innen gefragt, welche Trends und Technologien die Zukunft prägen werden. Einer von ihnen ist der Autor dieses Artikels: Tristan Horx ist Zukunftsforscher, Autor und Keynote-Speaker. Er lehrt als Dozent Trendforschung an der SRH Hochschule Heidelberg und ist Mitgründer des Thinktanks Future:Project.

Tristan Horx ist am 29. August auf unserem „Yo Future!“-Gipfel. Seid dabei und diskutiert mit uns die Weichenstellungen für die kommenden zwei Jahrzehnte. Sichert euch hier kostenlos einen Platz beim t3n Virtual Summit.

Mehr zu diesem Thema
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren