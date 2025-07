Wie wirken sich Schutzzonen auf die Fischerei aus? Das verraten Satellitendaten und KI

Das Ziel der Vereinten Nationen ist ehrgeizig: Bis 2030 sollen 30 Prozent der Meeresgebiete zu Schutzzonen erklärt worden sein. Aktuell sind es nicht einmal zehn Prozent – und davon wiederum existierten viele nur auf dem Papier, kritisieren unter anderem Naturschutzorganisationen.

Anzeige Anzeige

Für zumindest teilweise gute Nachrichten sorgen nun zwei unabhängig voneinander erstellte Studien aus den USA und Frankreich. Die Forschungsgruppen berichten im Magazin Science, dass Verbote für die industrielle Fischerei durchaus Wirkung zeigen – zumindest in besonders streng regulierten Meeresgebieten. Beide Teams nutzten für ihre Analysen Satellitendaten und künstliche Intelligenz.

Ein Schiff auf 20.000 Quadratkilometern

Das US-Team um Jennifer Raynor von University of Wisconsin–Madison wertete Satellitendaten aus den Jahren 2017 bis 2019 für 1380 Schutzzonen aus. In diesen Zonen sei industrielle Fischerei entweder komplett verboten oder lediglich Kleinfischerei erlaubt, heißt es in ihrer Studie. Und tatsächlich konnten die Autor:innen in fast 80 Prozent der Gebiete keine kommerziellen Fischereiaktivitäten ausmachen. Im Schnitt fanden sie ein Schiff auf 20000 Quadratkilometer. Das sei neunmal weniger als in ungeschützten Fischfanggebieten, schreiben sie.

Anzeige Anzeige

„Illegale Fischerei findet in Schutzgebieten des Ozeans statt, aber mithilfe von Satelliten haben wir zum ersten Mal festgestellt, dass das Schutzniveau darüber entscheidet, wie viel Risiko industrielle Fischer eingehen“, erklärt Enric Sala, Mitautor der Studie und Gründer der Initiative „Pristine Seas“ der National Geographic Society. Da streng geschützte Meeresgebiete illegale Fischerei verhinderten, gebe es dort viel mehr Fische, die sich stärker vermehrten und die Bestände in den umliegenden Gebieten wieder auffüllen könnten. „Mit anderen Worten: Die Fischereiindustrie profitiert davon, wenn sie sich an die Regeln hält“, so Sala.

Ein paar Ausreißer fanden die Forschenden allerdings auch: In der von den Vereinten Nationen als streng geschützt eingestuften Chagos-Archipel im Indischen Ozean beispielsweise, bei Südgeorgien und den Südlichen Sandwichinseln im Südatlantik sowie am Great Barrier Reef Marine Park kamen die Forschenden auf etwa 900 Stunden Fischereistunden pro Jahr.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

70 Prozent ohne industriellen Fischfang

Forschende um Raphael Seguin von der Université Montpellier stellten rege Fischereiaktivitäten in etlichen Meeresschutzzonen fest. Die Gruppe hatte 6021 küstennahe Schutzzonen untersucht. Darunter waren auch solche, die unter weniger strenge Schutzkategorien fallen. Sie fanden in fast jeder zweiten Schutzzone Hinweise auf industrielle Fischerei – zum Teil sogar mehr als in nahe gelegenen ungeschützten Gebieten. Ihre Analysen fußen auf Daten der Jahre 2022 bis 2024.

Die Ergebnisse widersprechen jenen der US-Studie aber nur auf den ersten Blick. Denn auch das Team aus Frankreich kommt zum Schluss, dass in Meeresgebieten mit den strengsten Vorgaben – sie beziehen sich dabei auf die höchste und zweithöchste Schutzkategorie der Weltnaturschutzunion IUCN – besonders wenig Fischerei stattfindet. In rund 70 Prozent dieser Schutzzonen fanden sie keine Hinweise auf industriellen Fischfang.

Anzeige Anzeige

Noch stärker aber sei die Korrelation mit der Größe und Abgeschiedenheit der Schutzzonen, schreiben sie. Kleinere und abgelegenere Schutzgebiete würden weniger häufig frequentiert – praktisch unabhängig vom Schutzstatus.

Mit Radarmessungen aus dem All

Beide Forschungsteams nutzten für ihre Analysen zum einen das offizielle Automatic Identification System (AIS). Dabei senden Transponder an Bord der Schiffe unter anderem Position, Kurs und Geschwindigkeit in der Regel an Messstationen und Satelliten. Diese Erfassung hat allerdings Lücken. Sie ist nicht überall vorgeschrieben und Kapitän:innen können die Transponder einfach abschalten.

Daher setzten die Forschenden zusätzlich auf Daten und Methoden der NGO Global Sea Watch. Deren Studie aus 2024 zeigt, dass Fischereischiffe über Analysen von Radardaten der ESA-Satellitenkonstellation Sentinel-1 wetterunabhängig, bei Tag und Nacht sowie unabhängig von den Transpondern identifiziert werden können – vorausgesetzt sie sind länger als 15 Meter. Mit diesen Analysen werden zwar nur 15 Prozent der globalen Meeresoberfläche erfasst. Sie machen der NGO zufolge aber 75 Prozent der Fischereigebiete aus.

Anzeige Anzeige

Bei diesen Messungen des Prinzips „Syn­the­ti­sches Aper­tur Ra­dar (SAR)“ sendet ein Radar Mikrowellen-Pulse zur Erde. Die Wellen werden dort zum Teil zurückgespiegelt und dann am Radar wieder detektiert. Aus dem Zeitpunkt, wann sie eintreffen, und ihrer Intensität lassen sich Entfernungen und Informationen zur Oberflächenstruktur ableiten. Das Team von Global Sea Watch nutzte einen gängigen Fehleralgorithmus, um Auffälligkeiten im Radarecho zu finden. Mit KI-Hilfe optimierten sie ihn, bis er zuverlässig Schiffe erkennen konnte.

Die Forschungsgruppe aus Frankreich trainierte zudem ein Modell, das von der Zahl der Schiffe in einem Gebiet auf die Dauer des Fischfangs schließen lässt. Dafür spielten sie neben AIS-Daten auch Informationen zur Sozioökonomie in den betrachteten Gebieten ein.

Eindeutige Ergebnisse

Für den Meeresforscher Boris Worm von der Dalhousie University im kanadischen Halifax sind die Ergebnisse der Studien eindeutig. „Die verfügbaren Daten zeigen, dass dort, wo angemessene Investitionen getätigt werden, die industrielle Ausbeutung eingeschränkt wird und umfassende Schutzmaßnahmen getroffen werden, langfristige Vorteile entstehen”, schreibt er, ebenfalls in Science. Dafür, dass dies längst nicht überall gelte, gebe es Gründe. „Viele Meeresschutzzonen wurden schnell eingerichtet, ohne strenge Vorschriften, sinnvolle Absprachen mit lokalen Interessengruppen oder angemessene Verwaltungskapazitäten.“

Anzeige Anzeige

Nicht zuletzt zeigen die Untersuchungen die große Bedeutung der Radardaten aus dem All. Mit der gängigen Methode AIS allein wären laut der US-Studie fast 90 Prozent der Fischereiaktivitäten nicht erfasst worden. Und die Radardaten taugten nicht nur für eine Bestandsaufnahme, sagt die Erstautorin Raynor. „Durch den Einsatz von Satelliten zur Verfolgung von Fischereifahrzeugen können Länder die Orte illegaler Aktivitäten vorhersagen und ihre Patrouillen gezielt einsetzen, was sowohl Personal als auch Geld spart.“

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Künstliche Intelligenz