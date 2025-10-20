Du brauchst jetzt sofort Wi-Fi 7 – und 4 andere WLAN-Irrtümer

Brauche ich jetzt Wi-Fi 7? Und wenn ja: Mit welchen Geräten funktioniert es? (Bild: t3n / Midjourney)

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und die typischen Schnäppchen-Events wie der Black Friday stehen in den kommenden Wochen an. Sparfüchse könnten auf die Idee kommen, nach einem neuen Router Ausschau zu halten. Schließlich gibt es mit Wi-Fi 7 seit 2024 einen neuen Standard und die ersten Router, die diesen unterstützen, sind im regulären Verkauf noch teuer. Rund 340 Euro zahlt man derzeit etwa für die Fritzbox 5690 Pro.

Aber braucht man das Gerät wirklich schon, nur weil der Begriff “Wi-Fi 7” vereinzelt in der Werbung auftaucht? Diese Frage ist nicht so ohne Weiteres mit Ja oder Nein zu beantworten. Wer jedoch davon ausgeht, dass ein Router, der den Standard unterstützt, alle Probleme im heimischen WLAN löst, ist einem Irrtum aufgesessen. Und mit 5 von diesen Irrtümern wollen wir in diesem Beitrag aufräumen.

Irrtum 1: Wi-Fi 7 macht sofort alles schneller

Es stimmt, dass der neue Standard eine schnellere Datenübertragung bietet. Bis zu 46 Gigabit pro Sekunde (Gbit/s) sollen möglich sein. Zum Vergleich: Wi-Fi 6 schafft maximal nur 9,6 Gbit/s. Allerdings handelt es sich dabei lediglich um theoretische Werte. Im echten Leben wird diese Geschwindigkeit bei niemandem ankommen.

Wi-Fi 7 dürfte dennoch für einen Geschwindigkeitszuwachs im heimischen Netz sorgen. Vorausgesetzt, die Endgeräte unterstützen diesen Standard schon. Dann profitieren sie auch von einer geringeren Latenz, also der Verzögerung, die beim Übertragen von Datenpaketen entsteht. Besonders wichtig ist das etwa für Online-Gamer. Ermöglicht wird das durch eine neue Funktion namens Multi-Link-Operation (MLO), die es Geräten ermöglicht, zwei Frequenzbänder gleichzeitig zu nutzen. Davon gibt es bei Wi-Fi 7 genau wie bei Wi-Fi 6e drei: im 2,4- 5- und 6-Gigahertz-Bereich.

Allerdings unterstützen bis jetzt nicht alle Geräte Wi-Fi 7. Es gibt zwar einige Notebooks und Android-Smartphones, die schon kompatibel mit dem neuen Standard sind, bei Apple surfen aber nur neuere iPhones ab der 16er-Serie und das neue iPad Pro mit Wi-Fi 7. Macbooks gehören aber nicht dazu. Amazons neue Echo-Lautsprecher sind ebenfalls nicht fit für den Standard. Beide bieten immerhin Wi-Fi 6e.

Was bedeutet das für euch? Habt ihr noch einen sehr alten Router, der vielleicht nur Wi-Fi 5 unterstützt, ergibt es natürlich Sinn, bei der Neuanschaffung eher zum neueren Gerät mit Wi-Fi 7 zu greifen, anstatt jetzt noch eines zu kaufen, das nur ältere Standards unterstützt. Router mit Wi-Fi 7 sind abwärtskompatibel, eure alte Hardware funktioniert also weiterhin. Dazu kommt, dass das Netzwerk stabiler laufen dürfte, je mehr Wi-Fi-7-fähige Geräte bei euch einziehen.

Habt ihr allerdings erst vor ein paar Monaten einen neuen Router gekauft, der Wi-Fi 6 oder 6e unterstützt, müsst ihr nicht in Aktionismus verfallen. Ein Upgrade in ein oder zwei Jahren dürfte auch noch ausreichen.

Irrtum 2: Ich habe mit Glasfaser eine schnellere WLAN-Verbindung

Bei euch liegt endlich Glasfaser im Haus und ihr habt sogar einen Tarif, der bis zu 1.000 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) möglich macht? Das bedeutet leider nicht, dass die Geschwindigkeit im Netzwerk auch so zur Verfügung steht. Zunächst muss euer Router fit für die höhere Bandbreite sein. Es ist schließlich auch möglich, das alte Gerät mit dem neuen Glasfasermodem zu verbinden. In dem Fall dürftet ihr nicht vom Geschwindigkeitsplus profitieren, weil das Gerät darauf nicht ausgelegt ist. Ist das bei euch der Fall, lohnt es sich, in einen Glasfaser-Router zu investieren.

Aber auch dann kann es sehr häufig passieren, dass nicht immer die volle Geschwindigkeit bei euch ankommt. Schließlich ist das WLAN-Signal nicht im ganzen Haus gleich stark. Auch wenn Endgeräte vollen Empfang anzeigen, können Wände, Rohre oder andere Gegenstände das Signal abschwächen.

Abhängig ist die Verbindung auch vom genutzten Frequenzband. Je höher dessen Nummer, desto schneller ist die Verbindung. Je niedriger die Nummer, desto höher ist die Reichweite. Sprich: Im 2,4-Gigahertz-Band könnt ihr euch weiter vom Router wegbewegen, seid dann aber langsamer unterwegs. Im 5- und ab Wi-Fi 6e auch im 6-Gigahertz-Band surft ihr schneller, müsst euch aber näher am Router aufhalten. Der Vorteil bei Wi-Fi-6e- und -7-fähigen Geräten ist hier übrigens, dass sie zwei Bänder gleichzeitig nutzen können. Das soll Verzögerungen minimieren und Verbindungen stabilisieren.

Schlussendlich können euch die Nachbarn noch sprichwörtlich dazwischenfunken. Gerade auf der 2,4-Gigahertz-Frequenz sind sehr viele Geräte unterwegs. Je dichter der Wohnraum, desto ausgelasteter kann das Netz sein.

Um sicherzugehen, dass die Höchstgeschwindigkeit, etwa zum Streaming von 4K-Inhalten, am Fernseher ankommt, solltet ihr diesen im Idealfall per Kabel an euren Router anschließen.

Irrtum 3: Mit einem Repeater habe ich überall schnelles Internet

Verbessern lässt sich das Signal im Haus mithilfe von sogenannten Repeatern. Die fangen das Signal auf und leiten es weiter, erhöhen also die Reichweite eures drahtlosen Netzwerkes. Das bedeutet allerdings mitnichten, dass ihr automatisch auf dem Dachboden von einer genauso hohen Geschwindigkeit profitiert, wie im Wohnzimmer. Der Grund: Viele Repeater können nicht gleichzeitig Datenpakete senden und empfangen. Das mindert die Geschwindigkeit im Netzwerk.

Wer seine WLAN-Abdeckung erweitern und dabei das Maximum herausholen möchte, braucht deshalb einen sogenannten Crossband-Repeater. Der wiederum kann beides gleichzeitig, kostet je nach Modell aber auch schon mal so viel wie ein kompletter Router.

Irrtum 4: Nachts am Router das WLAN ausschalten spart Strom

In der Nacht braucht ja niemand das Internet, warum also das WLAN laufen lassen? Durch die Abschaltung des Moduls könnte man ja Strom sparen. Falsch gedacht. Laut Heise ergeben sich dadurch vor allem Nachteile. So verbrauche der Router sogar mehr Strom, wenn Nutzer:innen die Sendeleistung herabregeln, weil die Übertragung der Datenpakete länger dauert. Ohnehin bewegt sich eine Ersparnis nur im verschwindend geringen Berich. Ein Euro ist drin. Pro Jahr.

Anders sieht es aus, wenn ihr den Router ganz abschaltet. Dann lauft ihr aber Gefahr, dass laufende Windows-PCs, Konsolen, Smart-TVs, Smartphones oder Tablets wichtige Software-Updates nicht laden und in der Folge unsicher werden.

Irrtum 5: WLAN schadet der Gesundheit

Hartnäckig hält sich das Gerücht, WLAN sei schädlich für die Gesundheit. Das stimmt nicht, wie etwa das Bundesamt für Strahlenschutz erklärt: “Nach dem derzeitigen wissenschaftlichen Kenntnisstand sind keine gesundheitlich nachteiligen Auswirkungen auf den menschlichen Körper zu erwarten, sofern die empfohlenen Höchstwerte eingehalten werden.” Demnach bleiben die Funkwellen von WLAN-Geräten im “körperfernen Betrieb” deutlich unter den empfohlenen Höchstwerten. An anderer Stelle heißt es, ein Abstand von 20 Zentimetern zum Router genüge bereits.