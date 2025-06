Erfolgreicher Widerstand: Wikipedia stoppt geplante KI-Zusammenfassungen

Manchem Fan erscheint Wikipedia wie der letzte Ort im World Wide Web, an dem es weder Werbung noch Bezahlschranken und auch keine KI-Integration gibt. Genau das scheinen auch die Autor:innen der kostenlos zugänglichen Online-Enzyklopädie zu schätzen.

Anzeige Anzeige

KI-Zusammenfassungen: 14-tägiger Test geplant

Ein Versuch der hinter der Wikipedia stehenden Wikimedia Foundation, KI zu integrieren, scheiterte jedenfalls an der engagierten Community, wie kotaku.com berichtet. Demnach hatte Wikimedia Anfang Juni 2025 in einem Eintrag in seinem Technik-Forum – also eher unter dem Radar – Tests mit einer Art KI-Zusammenfassung angekündigt.

Demnach war ein zweiwöchiges Experiment geplant, in dessen Rahmen rund zehn Prozent der mobilen Wikipedia-Nutzer:innen über einigen Artikeln KI-Zusammenfassungen angezeigt werden sollten. Nach Ende des Testzeitraums hätte Wikimedia das Ganze vorerst wieder abgestellt und die entsprechenden Daten ausgewertet.

Anzeige Anzeige

Heftiger Widerstand der Wikipedia-Community

Obwohl Wikimedia die Ankündigung eher vorsichtig formulierte – „pre-generated summaries“ – und die KI-Zusammenfassungen nur vorübergehend und auf Opt-in-Basis anbieten wollte, regte sich heftiger Widerstand in der Community. Der zeigte sich vor allem in den Kommentaren unter dem Foreneintrag.

Auf sachlicher Ebene kritisierten die Kommentierenden etwa, dass sich mit diesem zusätzlichen Inhalt ein weiteres Feld eröffne, an dem es zu Streitigkeiten zwischen den Wikipedia-Autor:innen kommen könnte. Darüber hinaus, so die Befürchtung, könnte ein solches Feature auch die Nutzer:innen verschrecken.

Anzeige Anzeige

Schaden für Ruf als vertrauenswürdige Quelle?

Nur weil Google jetzt in der Suche KI-Zusammenfassungen anbiete, müsse das die Wikipedia nicht auch tun. Schließlich würde das „unseren Lesern und unserem Ruf als vertrauenswürdige und seriöse Quelle unmittelbar und irreversibel schaden“, wie es in einem der Kommentare heißt.

Die Wikipedia-Betreiber:innen scheinen die Warnungen und Bitten der Community jedenfalls erhört zu haben. Die Pläne für die KI-Zusammenfassungen über Wikipedia-Artikeln sind vom Tisch, wie es vonseiten Wikimedias gegenüber 404Media hieß.

Anzeige Anzeige

Wikimedia wollte verständlichere Artikel

Die Idee sei demnach gewesen, Wikipedia und andere Projekte einem größerem Publikum zugänglich zu machen. Dank der KI-Zusammenfassungen („Simple Summaries“) hätten Nutzer:innen komplexe Artikel besser verstehen sollen, auch wenn sie die jeweilige Sprache oder das Lesen selbst nicht so gut beherrschen würden.

7 Bilder ansehen Googles neue KI-Suche geht nach hinten los Quelle: (Bild: Koshiro K/Shutterstock)

Dass diese eigentlich nicht schlecht klingende Idee, die ja sicherlich auch nicht über Nacht entwickelt worden ist, nur 24 Stunden nach der Bekanntgabe wieder einkassiert wurde, zeigt derweil die große Bedeutung der Wikipedia-Autor:innen. Mit denen will es sich die Wikimedia Foundation offenbar auf keinen Fall verscherzen.