Wikipedia bekommt ein neues Design: Was sich für deutsche User jetzt ändert

Schon seit mehreren Jahren arbeiten die Verantwortlichen hinter Wikipedia an einem neuen Design für die Website. Das Design trägt den Namen Vector 2022 und wird schon seit 2019 entwickelt. Nachdem die Umsetzung schon im Januar 2023 für die englische Wikipedia umgesetzt wurde, folgt die Umstellung jetzt auch für deutsche Artikel.

Neues Wikipedia-Design: Was sich verändert hat

Wie Wikimedia in einem Blog-Post zur Ankündigung schreibt, wird zunächst das Inhaltsverzeichnis durch das neue Design angepasst. Statt einen statischen Block am Anfang des Artikels stehenzulassen, wandert das Inhaltsverzeichnis jetzt aktiv beim Scrollen durch den Artikel mit. Die Änderung könnt ihr etwa beim Wikipedia-Artikel zu Energietechnik sehen. Die neue Artikelnavigation lässt sich jederzeit verstecken. Klickt dafür einfach auf „Verbergen“ in der linken Seitenleiste.

Wollt ihr die Navigation zurück in die Seitenleiste bringen, müsst ihr auf das Inhaltsverzeichnissymbol neben der Artikelüberschrift klicken und „In die Seitenleiste verschieben“ auswählen. Auch die neue rechte Seitenleiste, in der ihr das Erscheinungsbild von Wikipedia-Artikeln regeln könnt, kann versteckt werden. Ihr könnt die Leiste zurückholen, indem ihr auf das Brillensymbol am oberen Seitenrand klickt.

In der Seitenleiste selbst könnt ihr die Textgröße und die Breite des Artikels regeln. Neu ist auch ein Darkmode. Der dunkle Modus lässt sich auch auf mobilen Endgeräten aktivieren, während die meisten anderen Änderungen nur Browser-Nutzer:innen auf Laptops und PCs vorbehalten bleiben. Eine weitere Ausnahme dieser Regel bildet die neue Wikipedia-Suchfunktion, die auf allen Endgeräten zu sehen ist. Sie befindet sich jetzt mittig über den Artikeln und schlägt euch schon Resultate vor, wenn ihr erste Buchstaben eingebt. In den Vorschlägen bekommt ihr ferner einen kurzen Erklärungstext und ein Vorschaubild zu den jeweiligen Themen geboten.

Für eingeloggte Wikipedia-Nutzer:innen gibt es eine zusätzliche Änderung. Die Kopfzeile, in der ihr die Suchfunktion sowie weitere Steuerelemente aufrufen könnt, bleibt am oberen Bildschirmrand fixiert. Ihr müsst also nicht an den Anfang der Seite zurückspringen, um sie nutzen zu können. Noch sind die Neuerungen nicht für alle deutschen Wikipedia-Seiten verfügbar. Das sollte sich aber in den kommenden Tagen und Wochen schrittweise ändern.

