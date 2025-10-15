Windows 10: Anmeldung für Gratis-Updates stellt Nutzer vor Probleme – so löst ihr sie

Über viele Monate wurde es angekündigt und doch kommt es für einige User:innen wohl überraschend: das Support-Ende von Windows 10. Das Betriebssystem erhält ab sofort keine neuen Feature-Updates und Microsoft empfiehlt einen Wechsel auf Windows 11, um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben. Dennoch gibt es einen Weg, Windows 10 auch noch ein ganzes weiteres Jahr zu nutzen. Das ESU-Programm für Windows 10 gibt euch Zugriff auf Sicherheitsupdates für die kommenden zwölf Monate.

ESU-Programm bereitet Windows-10-Nutzer:innen Probleme

Allerdings gibt es in den Foren von Microsoft und auf Plattformen wie Reddit zahlreiche verzweifelte Stimmen von Windows-10-User:innen, die sich nicht für das ESU-Programm anmelden können. Im Laufe der Anmeldung bricht Windows 10 den Vorgang einfach ab und zeigt eine Fehlermeldung – oder der Anmelde-Button für das ESU-Programm wird erst gar nicht in den Optionen des Betriebssystems angezeigt.

Nachdem es zunächst noch notwendig war, die PC-Synchronisierung unter Windows 10 zu aktivieren, 1.000 Microsoft-Punkte auszugeben oder 30 US-Dollar zu zahlen, müsst ihr jetzt nicht mehr viel für das ESU-Programm vorweisen. Tatsächlich benötigt ihr nur Windows 10 Home, Professional, Pro Education oder Workstation mit der aktuellen Update-Version 22H2. Zudem benötigt ihr einen Microsoft-Account, in den ihr euch vorab einloggen könnt. Alternativ ist das auch während der ESU-Anmeldung möglich. Der Account muss allerdings ein Admin-Account sein.

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, solltet ihr in den Einstellungen unter Update & Sicherheit den Punkt Windows Update auswählen. Dort steht dann „Registrieren Sie sich für erweiterte Sicherheit, um Ihr Gerät zu schützen“. Klickt im Anschluss auf Jetzt registrieren, das in blauer Schrift darunter steht. Das Programm führt euch durch die notwendigen Schritte, um weiterhin Sicherheitsupdates für Windows 10 zu erhalten.

Windows 10: Was, wenn die ESU-Anmeldung nicht verfügbar ist?

Solltet ihr den „Jetzt registrieren“-Hinweis nicht sehen, gibt es mögliche Lösungsansätze, um die ESU-Anmeldung zu forcieren. Bedenkt dabei, dass nicht jeder Lösungsweg bei allen Windows-10-User:innen zum Erfolg führen muss. Wir zeigen euch hier aber einen Weg, der das Problem laut Forenbeiträgen in einigen Fällen beseitigen konnte. Der Trick stammt von dem Youtuber „Britec09“ und wird in seinem Video ausführlich erklärt.

Ihr müsst dafür in der Windows-10-Registry Anpassungen vornehmen. Öffnet den Registry-Editor und klappt den Ordner „HKEY_CURRENT_USER“ und anschließend „SOFTWARE“ auf. Im Ordner „Microsoft“ scrollt ihr zu „Windows NT“ und klappt unter „CurrentVersion“ den Ordner „Windows“ auf. In diesem sollte sich ein Ordner namens „ConsumerESU“ mit einigen ESU-Keys befinden. Ist das nicht der Fall, müsst ihr erstellen.

Klickt mit der rechten Maustaste auf den Windows-Ordner und auf „Neu“, um über „Key“ einen Ordner anzulegen. Diesen nennt ihr „ConsumerESU“ und erstellt darin einen DWORD (32-bit) Value namens „ESUEligibility“. Öffnet diesen und legt den Wert auf zwei fest. Wiederholt den Vorgang mit einem Value namens „ESUEligibilityResult“ und ändert dessen Wert auf eins. Ist das geschafft, könnt ihr den PC neu starten und die ESU-Option sollte auftauchen.

ESU-Programm scheitert unter Windows 10: So umgeht ihr das Problem

Wer den Anmeldeprozess unter Windows 10 starten, aber durch eine Fehlermeldung nicht beenden kann, bekommt eventuell Hilfe auf GitHub. Dort hat User „abbodi1406“ ein Skript veröffentlicht, das die Anmeldung übernehmen soll, ohne das Windows-Tool zu benutzen. Dennoch gelten auch hier die Voraussetzungen im Hinblick auf den Microsoft-Account und die aktuellste Version des Betriebssystems.

Um das Skript auszuführen, ladet ihr es zunächst bei GitHub über den grünen Code-Button oben herunter, indem ihr auf „Download ZIP“ klickt. Entpackt die Dateien in einen Ordner eurer Wahl. Anschließend öffnet ihr die Kommandozeile, indem ihr das Startmenü öffnet und „cmd“ eingebt. Gebt dort den Befehl „Consumer_ESU_Enrollment_run.cmd“ ohne Anführungszeichen ein und drückt Enter. Sollte das Skript im Laufe der Prozedur anzeigen, dass ihr die aktuelle Session schließen sollt, folgt der Anweisung, öffnet die Kommandozeile erneut und gebt noch einmal das Kommando ein. Danach solltet ihr im ESU-Programm angemeldet sein und könnt das in den Windows-Einstellungen unter „Windows Update“ überprüfen.

