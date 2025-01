News

Weg mit Windows 10: Microsoft ruft 2025 zum Jahr der „Windows-11-Erneuerung“ aus

Am „intelligentesten“, „sichersten“ und am „schnellsten“… Vielleicht am auffälligsten ist die Fülle an Superlativen, die Microsofts Marketing-Chef verwendet, um Windows 11 zu feiern. Doch ob diese ausreichen, um Millionen Nutzende vom neuen Betriebssystem zu überzeugen?

Von Hannah Klaiber