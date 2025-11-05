Windows-10-Nutzer sind irritiert: Bekommen sie trotz Support-Verlängerung keine Updates mehr?

Der offizielle Support-Zeitraum von Windows 10 ist im Oktober 2025 ausgelaufen. Seither können User:innen nur noch über das ESU-Programm einige Jahre weitere Sicherheitsupdates erhalten. Nach dem ersten Jahr ist der zusätzliche Support-Zeitraum dabei sogar kostenpflichtig. Einige ESU-Teilnehmer:innen berichten jetzt, dass ihre Windows-10-Instanz trotz des verlängerten Zeitraums anzeigt, dass sie keine Updates mehr erhalten würden.

Anzeige Anzeige

Microsoft bestätigt Anzeigefehler in Windows 10

So gibt es auf Reddit mehrere User:innen, die von besagtem Problem berichten. Demnach wird in ihrer ESU-Lizenz der Status „Lizenziert“ angezeigt. Wechseln sie allerdings unter Windows 10 Home, Pro oder Education in den Bereich „Windows Update“ der Einstellungen, steht dort „Ihre Version von Windows hat das Support-Ende erreicht. Ihr Gerät wird keine weiteren Sicherheitsupdates erhalten“.

Diese Anzeige erhalten laut Reddit-Beiträgen sogar Nutzer:innen, die die LTSC-Version von Windows 10 installiert haben. Der Long-Term Servicing Channel bietet je nach Version eigentlich noch Support bis Anfang 2032. Glücklicherweise gibt es für die betroffenen Windows-10-Nutzer:innen aber Entwarnung. Wie Microsoft in einem Support-Dokument schreibt, handelt es sich lediglich um einen Anzeigefehler.

Anzeige Anzeige

Der Bug soll sich mit dem Oktober-Update eingeschlichen haben und jetzt auch die Meldung auf Systemen ausspielen, die eigentlich noch Sicherheitsupdates erhalten. Auch wenn der Hinweis etwas Gegenteiliges behauptet, erhalten Nutzer:innen mit ESU-Lizenz oder einer LTSC-Version weiterhin die versprochenen Aktualisierungen.

Zudem hat Microsoft eine Lösung für das Problem veröffentlicht. Diese wird über ein Cloud-Configuration-Update ausgerollt. Sollte das betroffene Windows-10-Gerät mit dem Internet verbunden sein, dürfte der Hinweis schon verschwunden sein. Eine Ausnahme stellen Geräte dar, die von Administrator:innen gemanagt werden. Sie müssen eine Gruppenrichtlinie herunterladen, um das Problem zu beheben. Diese kann unter „Computerkonfiguration“ im Bereich „Administrative Vorlagen“ gefunden werden. Wählt dort „KB5066791 251020_20401 Rollback“ und „für bekannte Probleme Windows 10, Version 20H2, 21H1, 21H2 und 22H2“ aus. Wer warten will und sich keine Sorgen um den Hinweis macht, kann aber auch Geduld haben. Microsoft verspricht, den Fix auch in einem kommenden Windows-Update aufzunehmen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Kennt ihr diese Programme noch?