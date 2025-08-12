Office, Exchange, Windows: Microsoft stellt gleich mehrere Kernprodukte im Oktober 2025 ein

Wer mit Blick auf Oktober 2025 vornehmlich an das Support-Ende von Windows 10 denkt, denkt zu kurz. (Foto: monticello / Shutterstock)

Was im allgemeinen Bewusstsein als Stichtag für ein einzelnes Betriebssystem verankert ist, entpuppt sich bei genauerer Betrachtung als eine umfassende Welle auslaufender Produkte. Der 14. Oktober 2025 markiert für das Unternehmen aus Redmond im US-Bundesstaat Washington nicht nur das Ende der kostenlosen Sicherheitsupdates für Windows 10. Am selben Tag endet der Support für eine ganze Reihe weiterer, kritischer Software-Lösungen, die in vielen Unternehmen das Rückgrat der täglichen Arbeit bilden.

Anzeige Anzeige

Konkret verlieren auch die weitverbreiteten Büro-Pakete Office 2016 und Office 2019 sowie die E-Mail-Server-Lösungen Exchange Server 2016 und 2019 ihren grundlegenden Support. Das bedeutet: keine Sicherheits-Patches, keine Fehlerbehebungen und keine technische Unterstützung mehr.

Besonders für Nutzer:innen der Office-Pakete hat das Ende des Supports eine Konsequenz, die über fehlende Sicherheitsupdates hinausgeht. Microsoft weist darauf hin, dass nach diesem Stichtag eine zuverlässige Verbindung von Desktop-Anwendungen wie Outlook 2019 zu den Microsoft-365-Diensten, etwa Exchange Online, nicht mehr gewährleistet ist.

Anzeige Anzeige

Unternehmen, die auf eine hybride Infrastruktur setzen oder eine Migration zu Microsoft 365 planen, stehen damit vor einem ernsten Problem. Veraltete Office-Clients könnten von einem Tag auf den anderen den Zugriff auf Cloud-Postfächer und -Kalender verlieren. Ebenfalls betroffen sind spezifische Editionen von Windows 11: Die Version 22H2 für Enterprise, Education und IoT erreicht, wie eine offizielle Ankündigung von Microsoft bestätigt, ebenfalls an diesem Tag ihr Support-Ende.

Handlungsbedarf für IT-Verantwortliche:innen

Für Administrator:innen und IT-Entscheider:innen ergibt sich daraus ein klarer und dringender Handlungsbedarf. Der Weiterbetrieb von Software ohne Sicherheits-Patches stellt ein kaum zu rechtfertigendes Risiko dar und kann im Fall einer Datenpanne auch rechtliche Konsequenzen im Rahmen der DSGVO nach sich ziehen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Die naheliegenden Migrationspfade führen zu Abonnement-Modellen wie Microsoft 365 oder zu neueren Dauerlizenz-Versionen wie Office 2021 LTSC. Für Windows 10 bietet Microsoft zwar kostenpflichtige erweiterte Sicherheitsupdates (ESU) für bis zu drei Jahre an, doch diese Option ist als teure Übergangslösung zu verstehen und behebt nicht die zugrunde liegende Notwendigkeit einer Modernisierung. Wie Winfuture anmerkt, addieren sich die verschiedenen auslaufenden Versionen auf einen Stichtag, der eine frühzeitige Planung unumgänglich macht.

IT-Verantwortliche:innen sollten daher jetzt eine Bestandsaufnahme ihrer eingesetzten Software-Versionen durchführen. Die Umstellung auf unterstützte Nachfolgeprodukte muss sorgfältig geplant und budgetiert werden, um Sicherheitslücken und funktionale Ausfälle im Herbst 2025 zu vermeiden. Die Zeit drängt, denn komplexe Migrationen benötigen einen entsprechenden Vorlauf.

Anzeige Anzeige

Neun PowerPoint-Alternativen

10 Bilder ansehen Zehn Powerpoint-Alternativen Quelle: Gorodenkoff/Shutterstock