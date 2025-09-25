Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Ratgeber
Verpasse keine News mehr!

Windows 10 erhält keinen Support mehr: Was das bedeutet und wie euer PC trotzdem sicher bleibt

Schon bald beendet Microsoft den Support für Windows 10. Wir beantworten die wichtigsten Fragen und erklären, wie ihr trotzdem sicherstellen könnt, dass euer PC nicht zu einem gefundenen Fressen für Cyberkriminelle wird.

Von Kim Rixecker
4 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Windows 10 erhält keinen Support mehr: Was das bedeutet und wie euer PC trotzdem sicher bleibt
Das Support-Ende von Windows 10 naht. (Foto: Lukmanazis / Shutterstock.com)

Etwas mehr als zehn Jahre hat Microsoft das Betriebssystem Windows 10 mit Updates versorgt. Nachdem der Nachfolger Windows 11 jetzt aber auch schon seit vier Jahren verfügbar ist, soll damit bald Schluss sein.

Anzeige
Anzeige

Das ist ein Problem, denn ohne Updates werden auch kritische Sicherheitslücken nicht mehr gestopft. Das bedeutet, dass euer PC schnell zu einem leichten Ziel für Cyberkriminelle aller Art werden könnte.

Noch ist aber nicht alles verloren. Es gibt eine Reihe von Maßnahmen, die ihr jetzt treffen könnt, um euren Computer auch in Zukunft sicher betreiben zu können.

Anzeige
Anzeige

Wann endet der Support für Windows 10?

Am 14. Oktober 2025 endet offiziell der Support für Windows 10. Regulär gibt es dann keine Updates mehr für das Betriebssystem. Wenn Kriminelle nach diesem Datum eine neue Schwachstelle finden, gibt es also auch keine Möglichkeit, dass die durch ein reguläres Update behoben werden kann.

Wie kann ich trotzdem noch Sicherheitsupdates für Windows 10 erhalten?

Unter dem Namen Extended Security Updates (ESU) bietet Microsoft die Möglichkeit, für weitere drei Jahre nach Support-Ende monatliche Sicherheitsupdates zu erhalten. Das Angebot war ursprünglich für Unternehmen gedacht, mittlerweile steht es aber auch Privatpersonen offen. Die Option findet ihr unter Windows 10 in den Update-Einstellungen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Für ESU verlangt Microsoft 30 Euro. Aber auch wer kein Geld bezahlen möchte, kann das Programm nutzen. Dann zahlt ihr aber indirekt mit euren Daten, denn ihr müsst euer Nutzer:innen-Konto entweder mit Microsofts Cloud-Speicherangebot Windows Backup verbinden – oder ihr zahlt 1.000 Punkte über das Kundenbindungsprogramm Microsoft Reward. Punkte erhaltet ihr hier etwa für die Nutzung von Microsofts Suchmaschine Bing oder Käufe im Microsoft Store.

Empfehlungen der Redaktion

Upgrade auf Windows 11: Welche Anforderungen stellt Microsoft an die Hardware?

Grundsätzlich empfiehlt es sich, auf das noch aktiv weiterentwickelte Windows 11 umzusteigen, statt krampfhaft an Windows 10 festzuhalten. Allerdings muss euer PC dafür eine Reihe von Hardware-Voraussetzungen erfüllen. Die werden von älteren Computern oft nicht mehr erfüllt.

Anzeige
Anzeige

Die Anforderungen an CPU (1 Gigahertz), Arbeitsspeicher (4 Gigabyte) und Speicherplatz (64 Gigabyte) sollten für die meisten kein Problem sein. Deutlich häufiger dürfte hingegen das erforderliche Trusted Platform Module (TPM) für Probleme sorgen. Der Chip stellt verschiedene Sicherheitsfunktionen bereit. Statt des älteren TPM 1.2 setzt Windows 11 das neuere TPM 2.0 voraus – und genau das fehlt älteren PCs häufig.

Außerdem verlangt Microsoft offiziell nach UEFI-Firmware mit aktivierter Secure-Boot-Funktion. Auch das kann bei älteren PCs ein Problem werden.

Wie prüfe ich, ob mein PC die Voraussetzungen für Windows 11 erfüllt?

Es gibt verschiedene Wege, um zu überprüfen, ob der eigene PC die Hardware-Voraussetzungen von Windows 11 erfüllt. Microsoft selbst stellt etwa eine eigene Prüf-App bereit, die ihr von Windows-11-Website herunterladen könnt, wenn ihr ganz nach unten scrollt und auf „App für die PC-Integritätsprüfung herunterladen“ klickt.

Anzeige
Anzeige

Alternativ können wir euch aber auch das Open-Source-Programm WhyNotWin11 empfehlen. Das kostenlose Programm gibt euch auf Knopfdruck detailliert Auskunft darüber, welche Komponenten nicht den offiziellen Vorgaben entsprechen.

Das Open-Source-Tool WhyNotWin11 sagt euch, ob euer PC die Hardware-Voraussetzungen für Windows 11 erfüllt. (Screenshot: WhyNotWin11)

Wie kann ich die Hardware-Anforderungen für Windows 11 umgehen?

Auch wenn Microsoft das offiziell nicht vorgesehen hat: Es gibt mehrere Wege, um Windows 11 auf PCs zu installieren, die nicht die offiziellen Vorgaben erfüllen. Am einfachsten geht das mit dem Open-Source-Programm Rufus.

Rufus funktioniert denkbar einfach: Das Programm nimmt das für das Betriebssystemupdate gedachte Laufwerksimage und packt es auf einen USB-Stick. Das ist aber nicht alles, denn das Gratis-Tool ermöglicht euch darüber hinaus, die eigentlich vorgeschriebenen Hardware-Anforderungen zu deaktivieren. Außerdem könnt ihr damit auch den lästigen Account-Zwang abschalten – und Windows 11 so auch ganz ohne Microsoft-Konto nutzen.

Anzeige
Anzeige

Mit Rufus umgeht ihr ohne viel Aufwand die Hardware-Anforderungen von Windows 11. (Screenshot: Rufus)

Wie installiere ich Windows 11 auf älterer Hardware mit Rufus?

Neben Rufus selbst benötigt ihr ein Laufwerksimage von Windows 11 als ISO-Datei. Die könnt ihr direkt bei Microsoft herunterladen. Außerdem benötigt ihr einen USB-Stick. Der sollte mindestens 6 Gigabyte groß sein.

Jetzt müsst ihr Rufus öffnen, den USB-Stick als Ziel und die heruntergeladene ISO-Datei auswählen. Wenn ihr jetzt auf Start klickt, sollte Rufus ein Fenster öffnen, in dem ihr gefragt werdet, ob ihr die Windows-Installation anpassen wollt.

Hier könnt ihr jetzt auswählen, dass die Hardware-Anforderungen entfernt werden sollen. Auch den Konto-Zwang könnt ihr hier mit einem Klick deaktivieren. Wer mag, der kann auch gleich in dem Menü einen lokalen Nutzernamen vergeben.

Anzeige
Anzeige

Anschließend solltet ihr Windows 11 von dem USB-Stick aus installieren können – auch wenn euer PC eigentlich nicht die strengen Vorgaben von Microsoft erfüllt. Damit kann euch dann auch das Support-Ende von Windows 10 ziemlich egal sein.

Mehr zu diesem Thema
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren