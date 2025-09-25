Windows 10 erhält keinen Support mehr: Was das bedeutet und wie euer PC trotzdem sicher bleibt

Etwas mehr als zehn Jahre hat Microsoft das Betriebssystem Windows 10 mit Updates versorgt. Nachdem der Nachfolger Windows 11 jetzt aber auch schon seit vier Jahren verfügbar ist, soll damit bald Schluss sein.

Das ist ein Problem, denn ohne Updates werden auch kritische Sicherheitslücken nicht mehr gestopft. Das bedeutet, dass euer PC schnell zu einem leichten Ziel für Cyberkriminelle aller Art werden könnte.

Noch ist aber nicht alles verloren. Es gibt eine Reihe von Maßnahmen, die ihr jetzt treffen könnt, um euren Computer auch in Zukunft sicher betreiben zu können.

Wann endet der Support für Windows 10?

Am 14. Oktober 2025 endet offiziell der Support für Windows 10. Regulär gibt es dann keine Updates mehr für das Betriebssystem. Wenn Kriminelle nach diesem Datum eine neue Schwachstelle finden, gibt es also auch keine Möglichkeit, dass die durch ein reguläres Update behoben werden kann.

Unter dem Namen Extended Security Updates (ESU) bietet Microsoft die Möglichkeit, für weitere drei Jahre nach Support-Ende monatliche Sicherheitsupdates zu erhalten. Das Angebot war ursprünglich für Unternehmen gedacht, mittlerweile steht es aber auch Privatpersonen offen. Die Option findet ihr unter Windows 10 in den Update-Einstellungen.

Für ESU verlangt Microsoft 30 Euro. Aber auch wer kein Geld bezahlen möchte, kann das Programm nutzen. Dann zahlt ihr aber indirekt mit euren Daten, denn ihr müsst euer Nutzer:innen-Konto entweder mit Microsofts Cloud-Speicherangebot Windows Backup verbinden – oder ihr zahlt 1.000 Punkte über das Kundenbindungsprogramm Microsoft Reward. Punkte erhaltet ihr hier etwa für die Nutzung von Microsofts Suchmaschine Bing oder Käufe im Microsoft Store.

Upgrade auf Windows 11: Welche Anforderungen stellt Microsoft an die Hardware?

Grundsätzlich empfiehlt es sich, auf das noch aktiv weiterentwickelte Windows 11 umzusteigen, statt krampfhaft an Windows 10 festzuhalten. Allerdings muss euer PC dafür eine Reihe von Hardware-Voraussetzungen erfüllen. Die werden von älteren Computern oft nicht mehr erfüllt.

Die Anforderungen an CPU (1 Gigahertz), Arbeitsspeicher (4 Gigabyte) und Speicherplatz (64 Gigabyte) sollten für die meisten kein Problem sein. Deutlich häufiger dürfte hingegen das erforderliche Trusted Platform Module (TPM) für Probleme sorgen. Der Chip stellt verschiedene Sicherheitsfunktionen bereit. Statt des älteren TPM 1.2 setzt Windows 11 das neuere TPM 2.0 voraus – und genau das fehlt älteren PCs häufig.

Außerdem verlangt Microsoft offiziell nach UEFI-Firmware mit aktivierter Secure-Boot-Funktion. Auch das kann bei älteren PCs ein Problem werden.

Wie prüfe ich, ob mein PC die Voraussetzungen für Windows 11 erfüllt?

Es gibt verschiedene Wege, um zu überprüfen, ob der eigene PC die Hardware-Voraussetzungen von Windows 11 erfüllt. Microsoft selbst stellt etwa eine eigene Prüf-App bereit, die ihr von Windows-11-Website herunterladen könnt, wenn ihr ganz nach unten scrollt und auf „App für die PC-Integritätsprüfung herunterladen“ klickt.

Alternativ können wir euch aber auch das Open-Source-Programm WhyNotWin11 empfehlen. Das kostenlose Programm gibt euch auf Knopfdruck detailliert Auskunft darüber, welche Komponenten nicht den offiziellen Vorgaben entsprechen.

Wie kann ich die Hardware-Anforderungen für Windows 11 umgehen?

Auch wenn Microsoft das offiziell nicht vorgesehen hat: Es gibt mehrere Wege, um Windows 11 auf PCs zu installieren, die nicht die offiziellen Vorgaben erfüllen. Am einfachsten geht das mit dem Open-Source-Programm Rufus.

Rufus funktioniert denkbar einfach: Das Programm nimmt das für das Betriebssystemupdate gedachte Laufwerksimage und packt es auf einen USB-Stick. Das ist aber nicht alles, denn das Gratis-Tool ermöglicht euch darüber hinaus, die eigentlich vorgeschriebenen Hardware-Anforderungen zu deaktivieren. Außerdem könnt ihr damit auch den lästigen Account-Zwang abschalten – und Windows 11 so auch ganz ohne Microsoft-Konto nutzen.

Wie installiere ich Windows 11 auf älterer Hardware mit Rufus?

Neben Rufus selbst benötigt ihr ein Laufwerksimage von Windows 11 als ISO-Datei. Die könnt ihr direkt bei Microsoft herunterladen. Außerdem benötigt ihr einen USB-Stick. Der sollte mindestens 6 Gigabyte groß sein.

Jetzt müsst ihr Rufus öffnen, den USB-Stick als Ziel und die heruntergeladene ISO-Datei auswählen. Wenn ihr jetzt auf Start klickt, sollte Rufus ein Fenster öffnen, in dem ihr gefragt werdet, ob ihr die Windows-Installation anpassen wollt.

Hier könnt ihr jetzt auswählen, dass die Hardware-Anforderungen entfernt werden sollen. Auch den Konto-Zwang könnt ihr hier mit einem Klick deaktivieren. Wer mag, der kann auch gleich in dem Menü einen lokalen Nutzernamen vergeben.

Anschließend solltet ihr Windows 11 von dem USB-Stick aus installieren können – auch wenn euer PC eigentlich nicht die strengen Vorgaben von Microsoft erfüllt. Damit kann euch dann auch das Support-Ende von Windows 10 ziemlich egal sein.