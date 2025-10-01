Windows 11 Version 25H2 ist da: Was sich mit dem Herbst-Update ändert
Microsoft hat Windows 11 Version 25H2 laut einem Blogpost offiziell veröffentlicht. Seit dem 30. September 2025 steht das Update zur Verfügung und wird schrittweise über Windows Update ausgerollt. Nutzer:innen können die Installation manuell anstoßen, indem sie in den Einstellungen aktivieren, Updates so früh wie möglich zu erhalten.
Bei Geräten mit bekannten Kompatibilitätsproblemen setzt Microsoft sogenannte „safeguard holds“ ein, um die Auslieferung vorübergehend zu blockieren.
Windows Update 25H2 aktiviert bereits angelegte Funktionen
Technisch handelt es sich bei 25H2 um ein sogenanntes Enablement-Paket. Es ist technisch gesehen also kein komplett neues Windows. Version 25H2 baut auf derselben Grundlage wie 24H2 auf. Das bedeutet: Codebasis und Servicing Branch sind identisch. Die beiden Versionen unterscheiden sich nur darin, welche Funktionen freigeschaltet werden.
Microsoft hat die neuen Features in den letzten Monaten bereits schrittweise integriert, jetzt erfolgt die Aktivierung durch das Update. Deswegen ist das Downloadpaket selbst für heutige Verhältnisse geradezu winzig. Es umfasst nur 200 Kilobyte.
Neue Sicherheitsfeatures und entfernte Altlasten
Ein Schwerpunkt des Updates liegt auf Sicherheitsverbesserungen. So prüft Windows jetzt genauer, ob beim Erstellen oder Ausführen von Programmen Fehler auftreten, die Angriffe ermöglichen könnten. Außerdem setzt Microsoft auf KI-gestützte Methoden, um Programmcode sicherer zu machen.
Gleichzeitig entfernt Microsoft alte Komponenten, die nicht mehr weiterentwickelt werden. Konkret betrifft das PowerShell 2.0 und das Kommandozeilentool WMIC, die mit 25H2 nicht mehr Teil des Systems sind.
Windows Update: Rollout in Wellen
Damit es nicht zu Problemen kommt, verteilt Microsoft das Update nach und nach. Bei Computern, bei denen mögliche Konflikte festgestellt wurden, wird es zunächst zurückgehalten. Wer prüfen möchte, ob 25H2 schon verfügbar ist, kann dies wie gewohnt über die Windows-Einstellungen tun.
Microsoft dokumentiert bekannte Fehler und Einschränkungen im „Windows release health hub“. Nutzer:innen sollten das Update über die regulären Update-Kanäle beziehen, um alle Sicherheitsprüfungen und Sperren zu berücksichtigen.