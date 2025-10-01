Windows 11 Version 25H2 ist da: Was sich mit dem Herbst-Update ändert

Der Herbst ist da! Und damit auch ein neues Windows-Update. 25H2 bringt zwar keine großen Neuerungen, soll das System aber trotzdem verbessern. (Symbolfoto: Melnikov Dmitriy/Shutterstock)

Microsoft hat Windows 11 Version 25H2 laut einem Blogpost offiziell veröffentlicht. Seit dem 30. September 2025 steht das Update zur Verfügung und wird schrittweise über Windows Update ausgerollt. Nutzer:innen können die Installation manuell anstoßen, indem sie in den Einstellungen aktivieren, Updates so früh wie möglich zu erhalten.

Anzeige Anzeige

Bei Geräten mit bekannten Kompatibilitätsproblemen setzt Microsoft sogenannte „safeguard holds“ ein, um die Auslieferung vorübergehend zu blockieren.

Technisch handelt es sich bei 25H2 um ein sogenanntes Enablement-Paket. Es ist technisch gesehen also kein komplett neues Windows. Version 25H2 baut auf derselben Grundlage wie 24H2 auf. Das bedeutet: Codebasis und Servicing Branch sind identisch. Die beiden Versionen unterscheiden sich nur darin, welche Funktionen freigeschaltet werden.

Anzeige Anzeige

Microsoft hat die neuen Features in den letzten Monaten bereits schrittweise integriert, jetzt erfolgt die Aktivierung durch das Update. Deswegen ist das Downloadpaket selbst für heutige Verhältnisse geradezu winzig. Es umfasst nur 200 Kilobyte.

Neue Sicherheitsfeatures und entfernte Altlasten

Ein Schwerpunkt des Updates liegt auf Sicherheitsverbesserungen. So prüft Windows jetzt genauer, ob beim Erstellen oder Ausführen von Programmen Fehler auftreten, die Angriffe ermöglichen könnten. Außerdem setzt Microsoft auf KI-gestützte Methoden, um Programmcode sicherer zu machen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Gleichzeitig entfernt Microsoft alte Komponenten, die nicht mehr weiterentwickelt werden. Konkret betrifft das PowerShell 2.0 und das Kommandozeilentool WMIC, die mit 25H2 nicht mehr Teil des Systems sind.

Damit es nicht zu Problemen kommt, verteilt Microsoft das Update nach und nach. Bei Computern, bei denen mögliche Konflikte festgestellt wurden, wird es zunächst zurückgehalten. Wer prüfen möchte, ob 25H2 schon verfügbar ist, kann dies wie gewohnt über die Windows-Einstellungen tun.

Anzeige Anzeige

Microsoft dokumentiert bekannte Fehler und Einschränkungen im „Windows release health hub“. Nutzer:innen sollten das Update über die regulären Update-Kanäle beziehen, um alle Sicherheitsprüfungen und Sperren zu berücksichtigen.

Neun PowerPoint-Alternativen