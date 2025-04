Entwickler bringt Windows 11 aufs iPad Air – ist das einen Versuch wert?

Mit der Parallels-Alternative UTM können MacOS-Nutzer:innen schon länger andere Betriebssysteme wie Windows 11 ARM auf dem Mac installieren. Der t3n-Kollege Caspar von Allwörden hat im Herbst 2024 mit der Mobilvariante UTM SE Windows XP auf einem iPad Pro M4 installiert.

Windows 11 auf dem iPad Air M2

Allerdings musste Caspar dabei – anders als bei der Desktop-Variante – auf die Just-In-Time-Kompilierung (JIT) verzichten. Was sich auf die Performance niederschlug. Dem Entwickler NTDev ist es jetzt gelungen, per UTM und JIT-Kompilierung Windows 11 auf einem iPad Air (M2) zum Laufen zu bringen.

Der UTM-Downlad mit JIT-Support ist allerdings nur möglich, weil die EU Apple mit dem Digital Markets Act dazu gebracht hat, App-Sideloading aus alternativen Stores auf das iPad zu ermöglichen. NTDev zufolge funktioniert das so installierte Windows 11 am iPad Air dadurch „ganz ordentlich“.

Mit nativer Virtualisierung wäre es schneller

Wäre allerdings die Virtualisierung ohne Jailbreak möglich, könnte das Microsoft-Betriebssystem in seiner aktuellen Version auf dem iPad noch geschmeidiger arbeiten, so der Entwickler in einem X-Posting. Heißt: Eine echte Option ist das Ganze offenbar nicht.

Dabei hatte NTDev statt einem herkömmlichen Windows-11-Image von der Microsoft-Website eigens auf die abgespeckte Drittanbieter-Version Tiny11 gesetzt. Dabei handelt es sich um ein ganz normales Windows 11, bei dem aber durch den Verzicht auf Bloatware die Größe und der Umfang reduziert wurde.

Abgespeckte Windows-11-Version fürs iPad

Das hat den großen Vorteil, dass Tiny11 weniger RAM und Speicherplatz benötigt als Windows 11. Was wiederum den Arbeitsaufwand für das iPad – und damit größere Holperer reduziert. Das iPad Air verfügt über nur acht Gigabyte, von denen ein großer Teil durch UTM sowie iPadOS belegt werden.

Gegenüber Windows Latest erklärte NTdev, dass er für das Experiment auf die ebenfalls in alternativen Stores (konkret: Altstore) verfügbare App Stikdebug gesetzt hat. Die sorgt dafür, dass Tiny11 besser läuft.

So läuft Windows 11 auf dem iPad

Für das Sideloading griff er auf die Anwendung Altserver zurück. Für die Erstellung des Windows-11-Images nutzte NTdev das Programm Tiny11-Builder.

In einem bei Youtube hochgeladenen Video zeigt der Entwickler, wie Windows 11 auf dem iPad 11 läuft. Erster Eindruck: Nervig ruckelig und nicht so schnell wie vom PC gewohnt. Die Frage, ob man sich das antun will, oder lieber auf ein Surface-Tablet zurückgreift, muss dennoch jede:r für sich selbst beantworten.

