Windows 11: Manche Nutzer können keine Sicherheitsupdates installieren – und Microsoft kennt nur eine Lösung

Im Oktober 2025 läuft der Support für Windows 10 aus. Das heißt: Ab dem Zeitpunkt gibt es keine Sicherheitsupdates mehr. Wer keine zusätzlichen Gebühren an Microsoft entrichten will, sollte bis dahin also auf Windows 11 upgraden. Erfüllt der PC oder das Notebook die Systemvoraussetzungen, lässt sich der Prozess bequem über die Einstellungen anstoßen.

Alternativ haben Nutzer:innen die Möglichkeit, ein Installationsmedium zu erstellen. Das kann ein USB-Stick oder eine DVD sein. Ihr könntet euch auf diese Weise allerdings auch ein Problem eingefangen haben, wie Microsoft warnt.

Das Windows-11-Problem – und die Lösung

Das betrifft Nutzer:innen, die für die Installation von Windows 11 24H2 auf Dateien zurückgegriffen haben, die die Sicherheitsupdates von Oktober oder November 2024 enthielten. Beide wurden demnach zwischen dem 8. Oktober und dem 12. November veröffentlicht. Laut Microsoft bleibt das jeweilige Gerät dann „möglicherweise in einem Zustand, in dem es keine weiteren Windows-Sicherheitsupdates akzeptieren kann“. Im Klartext: Ihr könnt eventuell keine aktuellen Sicherheitsupdates herunterladen.

Microsoft rät sinnvollerweise dazu, die fehlerhaften Dateien nicht zur Erstellung eines Installationsmediums zu nutzen. Stattdessen sollten Nutzer:innen die am 10. Dezember erschienene Version verwenden – oder eine noch aktuellere. Das hilft Wechselwilligen, für Betroffene kommt der Tipp aber zu spät. Sie müssen ein neues Installationsmedium mit einer aktuellen Version erstellen und Windows 11 im Anschluss noch einmal neu installieren, wie The Verge schon im Dezember 2024 berichtete.

Damals hieß es noch, dass Microsoft an einer Lösung arbeite. Das Vorhaben scheint das Unternehmen jetzt aufgegeben zu haben. Auf der Supportseite wird der Fehler mittlerweile als „behoben“ angegeben. Eine andere Lösung als die Neuinstallation nennt Microsoft allerdings nicht.

Es handelt sich hierbei nicht um den ersten Fehler mit Windows 11. Ebenfalls im Dezember 2024 musste ein Betriebssystem-Update von Microsoft gestoppt werden, weil es für Probleme bei PC-Spieler:innen sorgte. Im Oktober 2024 sorgte ein optionales Update bei manchen Nutzer:innen für blaue Bildschirme. Und ganz aktuell gibt es sowohl bei Windows 11 als auch bei Windows 10 Probleme mit Bluetooth-Kopfhörern und integrierten Webcams.

