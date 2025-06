Windows 11: So aktiviert ihr ChatGPT statt Copilot

Microsoft nutzt das optionale Update Windows 11 24H2 KB5058499, um Nutzer:innen wieder einen schnellen Zugriff auf Copilot zu ermöglichen. Vorausgesetzt, dass der KI-Assistent installiert wurde, kann er dann mit der Tastenkombination Windows+C geöffnet werden, wie es früher schon einmal der Fall war.

Wie Windows Latest berichtet, lässt sich die Tastenkombination aber auch anderweitig nutzen. Denn wer will, kann Copilot ganz einfach durch die Alternative in Form von ChatGPT ersetzen.

So ersetzt ihr Copilot durch ChatGPT

Dafür müssen User:innen zunächst unter den Einstellungen „Personalisierung“ auswählen und dann bei „Texteingabe“ auf „Anpassen der Copilot-Taste auf der Tastatur“. Ist ChatGPT installiert, kann er im Dropdown-Menü ausgesucht werden.

In der Vergangenheit hat Microsoft die Funktion der Windows+C-Taste bereits mehrfach verändert. Zu Zeiten von Windows 8 erschien mit dem Shortcut die Charms-Leiste, in Windows 10 konnte man damit den Sprachassistenten Cortana aktivieren.

Bei den Nutzer:innenzahlen liegt ChatGPT klar vorne

Man kann davon ausgehen, dass einige Nutzer:innen durchaus ein Interesse haben werden, statt des Copilots ChatGPT zu verwenden. Das Onlinemagazin Golem zum Beispiel hat kürzlich unter Bezugnahme auf einen internen Microsoft-Bericht konkrete Zahlen zur Beliebtheit der beiden KI-Chatbots veröffentlicht.

Demnach nutzen jede Woche rund 20 Millionen User:innen Copilot, wobei diese Zahl relativ stabil bleibt. Dagegen wird ChatGPT wöchentlich von bis zu 400 Millionen User:innen verwendet.

Microsoft orientiert sich an OpenAI

Dabei ist es nicht so, dass die Leistungen der beiden Dienste meilenweit auseinanderlägen. So setzt Microsoft nicht nur die Large-Language-Modelle (LLM) von OpenAI als Startup hinter ChatGPT ein, sondern orientiert sich auch sonst an den Funktionen von ChatGPT und hat bereits mehrfach hohe Beträge in OpenAI investiert.

Nicht zu vergessen ist aber auch die Konkurrenz aus dem Hause Google und dessen KI-Assistenten Gemini. Laut Google wird dieser monatlich von 350 Millionen User:innen verwendet.

