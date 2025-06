Windows 11: So einfach greift ihr jetzt auf euer Android-Smartphone zu

Beim letzten Sicherheits-Update vom Mai hat Microsoft einer bestimmten Gruppe von Windows 11-User:innen das digitale Leben etwas leichter gemacht. Laut dem News-Portal Windows Latest ist es jetzt möglich, den Smartphone-Bildschirm direkt über das Startmenü auf den PC oder Laptop zu spiegeln.

Anzeige Anzeige

Die Funktion an sich war zwar auch bisher schon verfügbar. Allerdings mussten User:innen dafür die Phone Link- App öffnen, die für die neue Funktion lediglich installiert sein muss.

Schon bald soll mehr User:innen von der Neuerung profitieren können

Während die schnelle Übertragung des Smartphone-Bildschirms vorerst nur von Nutzer:innen des Windows-Insider-Programms getestet werden kann, soll sie laut Bericht schon bald auch für alle anderen User:innen bereitgestellt werden. Mit einer Einschränkung: Das Spiegeln des Bildschirms funktioniert erst einmal nur bei Android-Geräten und nicht bei iPhones.

Anzeige Anzeige

Windows Latest hat die Bildschirmfreigabefunktion mit verschiedenen Samsung-Smartphones wie dem Galaxy S23 oder dem Galaxy S22 Ultra getestet und dabei keinerlei Probleme festgestellt. Die Benutzeroberfläche OneUI erkenne automatisch, dass eine PC-Tastatur angeschlossen sei und blende praktischerweise die Bildschirmtastatur aus.

Darüber hinaus gebe es noch eine weitere neue Option, die durchaus hilfreich sei. Dabei handelt es sich um die im Startmenü befindliche Schaltfläche „Dateien senden“, über die sich ein Übertragungsbildschirm öffnen lässt.

Anzeige Anzeige

Im Datei-Explorer können User:innen entsprechende Verzeichnisse dann via Phone Link verschicken und in Echtzeit auch den Übertragungsfortschritt beobachten. Sogar DLL-Dateien sollen so auf das Android-Gerät übertragen werden können.

Weitreichende Verbesserungen hat Microsoft aber auch für den Store auf Windows 11 versprochen. Wie unter anderem WinFuture berichtet, soll der digitale Marktplatz mit einer ganzen Vielzahl an neuen Funktionen ausgestattet werden, zu denen unter anderem personalisierte Empfehlungen und eine intelligentere Suche gehören.

Anzeige Anzeige

Das Nutzer:innenerlebnis soll aber auch durch die Integration von Copilot und eine vertiefte Windows-Einbindung „deutlich aufgewertet“ werden.

5 praktische Tipps und Tricks für die Arbeit mit Excel

5 Bilder ansehen 5 praktische Tipps für die Arbeit mit Excel Quelle: Pavlovich Viktor / Shutterstock.com