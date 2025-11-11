Warum selbst Poweruser Windows 11 hassen: Taskmanager-Erfinder liefert Erklärungen

Im Angesicht des offiziellen Support-Endes für Windows 10 Mitte Oktober 2025 hat sich die aktuelle Version des Microsoft-Betriebssystems endlich durchgesetzt. Derzeit findet sich Windows 11 auf rund 55 Prozent aller Computer weltweit, die Windows nutzen.

Anzeige Anzeige

Windows 11 bleibt weiter unbeliebt

Was die Zahlen von Statcounter aber auch zeigen: Noch immer setzen 42 Prozent aller Windows-Nutzer:innen Windows 10. Und 2,5 Prozent von ihnen haben Windows 7 installiert – ein Betriebssystem, das vor 16 Jahren auf den Markt kam und seit fünf Jahren keine Updates mehr erhält.

Warum ist Windows 11 so unbeliebt? Mit dieser Frage hat sich Dave Plummer beschäftigt. Der ehemalige Windows-Ingenieur hat in seinen zehn Jahren bei Microsoft an MS-DOS 6.2 und Windows NT mitgearbeitet. Plummer gilt zudem als Erfinder des Taskmanagers.

Anzeige Anzeige

Wechsel von Produkt zu Ökosystem

Seine Meinung hat also durchaus Gewicht, wie Windows Latest berichtet. Wie Plummer in einem ausführlichen Youtube-Video beschreibt, habe seiner Meinung nach alles mit Windows 10 begonnen. Während Windows bisher als Produkt verkauft wurde, das nach einigen Jahren durch einen Neukauf ersetzt werden konnte.

Weil Apple aber 2013 begonnen habe, macOS-Upgrades kostenlos anzubieten, fühlte sich Microsoft gezwungen, nachzuziehen. So wurde der Wechsel von Windows 7 auf Windows 10 kostenlos angeboten, nachdem man für das Upgrade von Windows 7 auf Windows 8 zuvor noch rund 100 US-Dollar gekostet hatte.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Nervige Upgrade-Aufforderungen

Ziel: Nutzer:innen einheitlich auf Windows 10 zu bringen und anschließend Einnahmen über Cloud-Dienste und Abonnements zu generieren. Ältere Windows-Nutzer:innen erinnern sich vielleicht daran, mit welchen nervigen Methoden Microsoft 2019 versuchte, vor allem Personen mit Windows 7 zu einem Wechsel zu Windows 10 zu bewegen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Das Problem laut Plummer war demnach, dass Microsoft Windows in ein ganzes Ökosystem aus verschiedenen Produkten verwandelte – und zusätzlich die Erfassung von Daten priorisierte. Nutzer:innen seien sich daraufhin selbst als Produkt vorgekommen.

Anzeige Anzeige

Vertriebskanal für Microsoft-Produkte

Mittlerweile, so der ehemalige Windows-Ingenieur, sei Windows 11 kein reines Betriebssystem mehr, sondern vielmehr eine Art Vertriebskanal für Microsoft-Produkte wie Microsoft 365, Xbox Game Pass, Onedrive, Edge, Copilot und Apps aus dem Windows Store. Inklusive entsprechender Werbung und Empfehlungen.

6 Bilder ansehen Tech-Nostalgie aus den 90ern Quelle: Shutterstock/Vladimir Sukhachev

Plummer: „Wenn das Betriebssystem vorschlägt: ,Hey, vielleicht sollten Sie den Browser wechseln‘, nachdem Sie sich ausdrücklich für einen anderen entschieden haben – das ist kein Onboarding. Das ist einfach Respektlosigkeit“. Dem Insider zufolge liegt die Empfehlungswut auch darin begründet, dass es bei Microsoft viele Produktmanager:innen gibt, die alle ihr Produkt an die Nutzer:innen bringen wollen.

Windows-Insider fordert Pro-Modus

Und was ist die Lösung? Plummer fordert einen echten Pro-Modus für Poweruser:innen, in denen Produktvorschläge und Datenerhebung weitgehend tabu sein und stattdessen alle Profi-Tools schon an Bord sein sollten. Windows sei an sich ein tolles Betriebssystem, aber, so Plummer, es müsse wieder mehr die Nutzer:innen in den Vordergrund rücken.