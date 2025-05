Windows 11 24H2 lässt sich nicht mehr vermeiden: Bei wem das Update jetzt automatisch lädt

Seitdem das Windows-11-Update 24H2 das erste Mal an Nutzer:innen ausgerollt wurde, gab es immer wieder Probleme. So sorgte 24H2 unter anderem für Komplikationen mit Office-Apps und dafür, dass ein unentdeckter Bug in GTA plötzlich zum Vorschein kam. Und auch jetzt ist die offizielle Liste der bekannten Probleme mit 24H2 unter Windows 11 noch recht lang. Dennoch rollt Microsoft die Aktualisierung jetzt in einer finalen Version aus.

Windows 11: 24H2 wird einigen Systemen aufgezwungen

Wie Windows Latest berichtet, taucht das Update jetzt bei vielen Nutzer:innen auf, die in den Windows-Einstellungen den Update-Bereich öffnen und dort nach Aktualisierungen suchen. Eine Ausnahme bilden Systeme, auf denen Microsoft eine Kompatibilitätssperre aktiviert hat. Das bedeutet, dass es schon bei Windows-11-Systemen mit ähnlichen Komponenten in der Vergangenheit zu Problemen kam. Damit diese nicht erneut auftreten, wird 24H2 auf diesen PCs ausgesetzt, bis eine Lösung da ist.

Eine weitere Ausnahme sind Systeme, die von IT-Administrator:innen gemanagt werden. Bei diesen Geräten entscheiden die Administrator:innen darüber, wann welche Updates freigegeben werden. Für viele andere Windows-11-User:innen wird 24H2 allerdings schon jetzt zur Pflicht. Laut Windows Latest laden einige PCs die Aktualisierung sofort automatisch herunter, sobald der Update-Bereich von Windows 11 geöffnet wird.

In einigen Fällen kam es sogar dazu, dass das Update schon bereit zur Installation war. Das tritt wohl primär bei Windows-11-PCs auf, die automatisch im Hintergrund nach Aktualisierungen suchen dürfen. Sie laden das Update selbstständig herunter, sobald es verfügbar ist. Nachdem das Update geladen wurde, benachrichtigt Windows 11 Nutzer:innen zwar darüber, doch kann 24H2 an diesem Punkt nicht mehr abgebrochen werden. Nutzer:innen können lediglich auswählen, wann sie das System neu starten und die Installation damit durchführen wollen.

Windows Latest bietet für alle, die das Update auf 24H2 unter Windows 11 nicht durchführen wollen, zwar eine Übergangslösung, doch diese ist für die meisten User:innen ungeeignet. Um die Aktualisierung zu stoppen, müssen nämlich Updates per Kommandozeile gestoppt und 24H2 über ein zusätzliches Microsoft-Tool entfernt werden. Wer also keine große Abneigung gegen 24H2 hat, sollte das Update herunterladen und installieren, sobald Windows 11 es anbietet.

