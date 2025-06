Windows 11: Update soll Fehler beheben, sorgt aber für neue Probleme

Gelegentlich sorgen neue Updates für Windows 11 für Probleme. Anfang des Jahres gab es durch KB5050009 und KB5050021 Komplikationen mit Bluetooth-Kopfhörern und Webcams. Jetzt reiht sich ein neues Windows-11-Update in die Liste der problematischen Aktualisierungen ein – und das während und nach der Installation.

Windows 11: KB5063060 bringt mehrere Fehler mit sich

Wie Windows Latest berichtet, ist das kumulative Update KB5063060 von Problemen geplagt. Das beginnt schon beim Download und der Installation. So berichten Windows-11-User:innen, dass die Aktualisierung bei 38 Prozent stehen bleibt oder 100 Prozent anzeigt, aber die Installation nicht abschließt. Oftmals werden diese Probleme durch die Fehlermeldungen 0x800f0922, 0x80070002, 0x80070306 oder 0x800f0991 begleitet.

Windows Latest spekuliert, dass die Ursache in Verbindung mit einem anderen Update steht. Lädt Windows 11 den Patch KB5060842 herunter und erkennt währenddessen, dass KB5063060 verfügbar ist, ist das System wohl überfordert. Als Workaround ist es möglich, das Update manuell über den Microsoft-Update-Katalog herunterzuladen. Allerdings betont Windows Latest, dass KB5063060 nicht nur während der Installation für frustrierte User:innen sorgt. Auch danach hören die Komplikationen nicht auf.

So berichten Windows-11-User:innen mit KB5063060, dass die Taskbar keinerlei Eingaben mehr registriert oder das Betriebssystem in eine Crash-Schleife führt. Dadurch stürzt der Windows-Explorer ab, startet neu und stürzt erneut ab. Da die Abfolge schnell hintereinander passiert, können Betroffene nicht eingreifen. In diesem Fall blieb einem User nur, Windows 11 zurückzusetzen und ein Backup aus der Zeit vor dem Patch aufzuspielen.

Ebenfalls nervig: Das Update entfernt bei einigen Betroffenen bei jedem Start alle verbundenen Bluetooth-Geräte. Diese müssen erneut hinzugefügt werden, verschwinden aber wieder, wenn Windows 11 heruntergefahren wird. Und auch Gamer:innen sind von KB5063060 frustriert. Zwar spielt das Update eine aktuelle Version von Easy-Anti-Cheat auf, doch funktionieren einige Spiele danach nicht mehr richtig. So kommt es in Fortnite zu Abstürzen, während Counter-Strike das komplette System einfrieren lässt.

Der einzige zuverlässige Weg, diese Probleme zu beheben, ist wohl, das Update wieder zu entfernen. Wechselt dafür in die Einstellungen des Betriebssystems und öffnet den Bereich „Windows Update“ aus. Unter „Verwandte Einstellungen“ findet ihr die Option „Updateverlauf“ und schließlich „Updates deinstallieren“. Solltet ihr auch ohne KB5063060 Probleme haben, empfiehlt Windows Latest die Installation von KB5060842.

