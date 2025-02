Windows 11: Versteckte App soll euch bei der Datenübertragung zwischen PCs helfen

Wer einen PC kauft, steht damit meist vor dem Problem, die Daten vom alten Gerät auf das neue System zu übertragen. Zwar können diese auf Festplatten oder in die Cloud ausgelagert werden, doch müsst ihr dann die Dateien selbst auf dem neuen System sortieren. Deshalb bieten Drittanbieter Apps an, die das Sortieren und Übertragen für euch übernehmen. Und künftig will Microsoft wohl auch in Windows 11 eine solche App integrieren.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Wie Windows Latest berichtet, hat ein X-User namens Dongle die App in einem Preview-Build von Windows 11 entdeckt. Mit einigen Handgriffen konnte er die versteckte Anwendung und dessen Interface rekonstruieren. Im ersten Schritt soll die Anwendung, die aktuell noch den Namen „MigrationApp“ trägt, Windows-11-Nutzer:innen fragen, ob sie ein Backup anfertigen oder eine Datenübertragung starten wollen.

Wird die Datenübertragung ausgewählt, bittet die App, beide Windows-Systeme mit demselben Netzwerk zu verbinden. Offenbar nutzt Windows 11 diese Verbindung, um die Daten zwischen den PCs zu übertragen. Danach stellt die App eine Verbindung zwischen den Geräten her und fordert die Windows-11-Nutzer:innen auf, beide Systeme während der Datenübertragung mit Strom zu versorgen. Sollte ein oder mehrere Systeme Laptops sein, wird so die Übertragung nicht durch einen leeren Akku unterbrochen.

Anzeige Anzeige

Anschließend sollen Windows-11-Nutzer:innen zum neuen System wechseln und den Datentransfer starten. Aktuell zeigt die „MigrationApp“ nicht an, welche Daten übertragen werden können. Microsoft arbeitet wohl noch an einem entsprechenden Interface, in dem Windows-11-Nutzer:innen einzelne Ordner und Dateien auswählen können.

Zudem ist noch unklar, welche Limitierungen es mit der App geben wird. Denkbar wäre etwa, dass die Dateien eine bestimmte Größe nicht überschreiten dürfen – oder sich manche Systemordner von Windows 11 nicht kopieren lassen. Zu guter Letzt ist nicht bekannt, wann die App für Windows 11 von Microsoft freigeschaltet wird. In jedem Fall wird sie zunächst in der Preview landen, bevor Release-Versionen von Windows 11 mit der Funktion versorgt werden. Nutzer:innen müssen sich also noch eine Weile gedulden.

Anzeige Anzeige

Kennt ihr diese Programme noch?

11 Bilder ansehen Software-Nostalgie: Kennt ihr diese Programme noch? Quelle: t3n