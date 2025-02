Windows 11: Vielleicht kannst du die Copilot-Taste bald besser nutzen

Knapp ein Jahr ist es her, als Microsoft die Copilot-Taste eingeführt hat. Wer einen neuen Windows-11-Laptop kauft, entdeckt seitdem die Taste rechts neben der Alt-Taste in der Tastatur. So soll die interne Copilot-KI einfach aufzurufen sein und User:innen bei den alltäglichen Aufgaben am Computer unterstützen.

Anzeige Anzeige

Doch nicht alle Besitzer:innen der „Copilot + PCs“ schienen mit der neuen Taste zufrieden zu sein. Denn wer die KI-Features von Microsoft nicht nutzt, hat eine neue Taste ohne wirkliche Funktion.

Um das zu ändern, wird Microsoft den Nutzer:innen erlauben, die Copilot-Taste in ihren „Copilot+“-Laptops neu zu belegen. Die Einstellung wird wahrscheinlich in den kommenden Builds von Windows 11 24H2 erscheinen. Das behauptet zumindest der Microsoft-Insider „phontomofearth“. Eine offizielle Erklärung seitens Microsoft gibt es bislang allerdings nicht.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Drückt man bisher die Copilot-Taste, öffnet sich, egal ob im Browser, Desktop oder im Datei-Explorer, die webbasierte Windows 11-App. Auf Unternehmens-PCs versucht der Copilot-Schlüssel, die Copilot-App zu öffnen, die auf die Microsoft 365 Office-App umleitet.

Beschwerden von Herstellern

Auch die Computerhersteller scheinen sich beschwert zu haben. Nachdem die für die Copilot-Taste eine Steuerungs-Taste aus der Tastatur entfernt haben, bleiben laut Windows Latest die großen Verkaufsmengen aus. Laptop-Händler bekamen wohl Beschwerden von Kund:innen über die Copilot-Taste und wollten sie abschalten. Sie befürchteten, dass die Kund:innen ihre Laptops zurückgeben oder potenzielle schädliche Programme von Drittanbietern herunterladen könnten, um die Taste neu zu belegen.

Anzeige Anzeige

Schon im Oktober gab im Oktober 2024 dieser Kritik nach – zumindest in Teilen. Zwar hatten einige Benutzer die Möglichkeit, ihre Copilot-Tasten anzupassen. Dabei handelte es sich jedoch nur um einen optionalen Patch, der eine Schaltfläche „Copilot-Taste auf der Tastatur anpassen“ hinzufügte, mit der User:innen die Taste zum Öffnen einer anderen Anwendung oder der Windows-Suche auswählen können. Das funktioniert aber nur mit ausgewählten Apps.

12 Bilder ansehen 12 krasse Fehlprognosen der Techgeschichte: Auch Experten liegen mal daneben Quelle: Shutterstock/ Andrey_Popov