Windows 11: Wenn euch Privatsphäre wichtig ist, solltet ihr diese Funktion abschalten

Schon bei Windows 10 ging es los, unter dem Nachfolger Windows 11 ist es nur marginal transparenter geworden: Das Betriebssystem gibt via Telemetrie eure personenbezogenen Daten weiter. So soll etwa durch das Erfassen von Fehlern das Nutzerverhalten verbessert werden.

Auch wenn Microsoft die Daten anonymisiert sammelt, ist es doch kein gutes Gefühl, wenn Windows euer Verhalten analysiert. Schließlich ist nicht klar, welche Informationen genau bei dem Unternehmen landen. Und wie viel davon bei Drittanbietern landet.

Zuerst die schlechte Nachricht. Ihr könnt Telemetrie nicht vollständig deaktivieren. Doch es gibt Stellschrauben, an denen du drehen kannst.

In den „Einstellungen“ von Windows 11 musst du zu „Datenschutz und Sicherheit“ navigieren. Darin klickst du auf „Diagnose und Feedback“. Dort werden die Diagnosedaten aufgeführt, die Microsoft automatisch erfasst.

Darunter sind die erforderlichen Diagnosedaten, deren Übermittlung du nicht verhindern kannst. Es handelt sich laut Microsoft um „eine begrenzte Anzahl von Daten“, die „notwendig“ sein sollen, damit dein Gerät und das Betriebssystem aktuell und sicher ist.

Neben den erforderlichen gibt es aber auch „optionale“ Diagnosedaten. Darunter fallen Informationen über besuchte Webseiten, genutzte Apps und erweiterte Fehlerberichte.

Bei den „optionalen“ Diagnosedaten gibt es einen Schalter, der normalerweise auf „Ein“ geschaltet ist. Jedenfalls, wenn du beim Aktivieren von Windows 11 es nicht geändert, sondern einfach auf „Ok“ gedrückt hast. Den Schalter kannst du nun auf „Aus“ switchen. Microsoft versichert, dass dein Gerät trotzdem sicher ist und normal funktioniert.

Doch was passiert mit den Daten, die Microsoft bereits von mir gespeichert hat? Unter dem oben genannten Punkt gibt es in „Diagnose und Feedback“ die Möglichkeit Diagnosedaten einzusehen. Dazu musst die sogenannte „Diagnosedatenanzeige“ öffnen. Dort kannst du das Datenpaket herunterladen. Es benötigt bis zu ein GB Festplattenspeicher.

Auch ohne die Daten herunterzuladen, kannst du sie löschen. Dazu gibt es einen eigenen Button. Windows entfernt dann Kopien aus seinem System. Wenn du ein Microsoft-Konto besitzt, fallen dort eventuell zusätzliche Daten an, die du dort über das Datenschutz-Dashboard entfernen kannst.

