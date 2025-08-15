Anzeige
Fundstück
42 Minuten weniger Akkulaufzeit: Was diese kleine Windows-Einstellung wirklich kostet

Wer sich in Windows die Uhrzeit über eine Sekundenanzeige darstellen lässt, verbraucht angeblich mehr Akku. Expert:innen haben Tests durchgeführt, ob das auch wirklich so ist.

Von Christian Bernhard
2 Min.
42 Minuten weniger Akkulaufzeit: Was diese kleine Windows-Einstellung wirklich kostet

Windows kann die Uhrzeit in der Taskleiste auch über eine Sekundenanzeige darstellen. (Symbolbild: Ham patipak/Shutterstock)

Unter den Optionen für die Taskleisten-Uhr, versteckt im Windows-Einstellungsmenü, befindet sich ein kleines Kästchen. Dort kann man die Uhrzeit, die standardmäßig in Stunden und Minuten dargestellt wird, auch über eine Sekundenanzeige laufen lassen.

Aktiviert man dieses Kästchen, soll sich allerdings auch der Akkuverbrauch erhöhen – so steht es jedenfalls in der Einstellung.

Stimmt es – oder stimmt es nicht?

Ein Reddit-Beitrag zu diesem Thema hat das Forschungs- und Entwicklungslabor LTT Labs auf dieses Thema gebracht. Die Expert:innen wollten herausfinden, ob das auch wirklich stimmt.

Der höhere Stromverbrauch, so die Vermutung, könnte aufgrund von häufigeren CPU-Aktivierungen oder zusätzlichen Rendering-Aktivitäten zustande kommen. Allerdings, so LTT Labs, werde der Bildschirm ohnehin Dutzende Male pro Sekunde aktualisiert. Warum sollte also diese eine Aktualisierung einen solchen Unterschied machen?

Drei unterschiedliche Laptops wurden getestet

Deshalb entschieden sich die Expert:innen von LTT Labs, die Akkuleistung auf drei Laptops zu testen – jeweils mit aktivierter und deaktivierter „Sekunden anzeigen“-Einstellung. Die Ergebnisse verglichen sie dann miteinander. Alle anderen Einstellungen zwischen den Durchläufen blieben konstant, um einen fairen Vergleich zu gewährleisten.

Warum drei verschiedene Laptops getestet wurden? Um unterschiedliche Hardwarekonfigurationen und Nutzungsszenarien abzubilden. Getestet wurde der Asus Rog Zephyrus M16 GU604VZ aus dem Jahr 2023, ein leistungsstarker Gaming-Laptop. Dessen Akkulaufzeit sank von 321 Minuten auf 279 Minuten, was 42 Minuten oder etwa 13 Prozent entspricht.

Fazit fällt nicht eindeutig aus

Testobjekt Nummer zwei war das Asus Zenbook 16 aus dem Jahr 2024, ein typisches x86-Ultrabook. Dort war der prozentuale Akkulaufzeit-Verlust nicht so hoch, nämlich bei sieben Prozent (608 Minuten statt 654). Am geringsten war der Unterschied beim Microsoft Surface Laptop 7 aus dem Jahr 2024, der speziell auf Effizienz ausgelegt ist. Die Akkulaufzeit sank von 904 Minuten auf 892 Minuten, die 12 Minuten Unterschied machen lediglich eine Veränderung von 1,4 Prozent aus.

Obwohl die Aktivierung der Einstellung auf allen drei Laptops zu einer kürzeren Akkulaufzeit geführt hat, fällt das Fazit von LTT Labs dennoch nicht eindeutig aus, da die tatsächliche Akkulaufzeit von einer langen Liste von Variablen beeinflusst werde, die man nicht alle kontrollieren könne. Die Spezialisten wollen weitere Tests durchführen, um das Ergebnis noch valider zu machen. Die ersten Ergebnisse, so ihr Fazit, „deuten darauf hin“, dass die Sekundenanzeige in der Taskleiste Strom kostet.

