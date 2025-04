Windows-95-Startsound wird besondere Ehre zuteil

Der Startsound von Windows 95 ist wohl den allermeisten von uns noch im Ohr. Wenn auch nicht direkt, dann spätestens dann, wenn man die rund sechs Sekunden lange Melodie hört. Entstanden vor knapp 30 Jahren, begleitete der Sound viele Menschen weltweit, wenn sie ihren Computer hochfuhren.

US-Tondokumente, die als besonders erhaltenswert angesehen werden

Komponiert wurde der Jingle vom britischen Musiker und Musikproduzenten Brian Eno, der als Innovator in vielen Bereichen der Musik gilt. Und der darf sich jetzt freuen, denn das National Recording Register der USA hat den Windows-95-Startsound in seine elitäre Liste aufgenommen.

Das National Recording Registry ist das Verzeichnis von US-Tondokumente, die als besonders erhaltenswert angesehen werden, da sie „kulturell, historisch oder ästhetisch wichtig sind oder über das Leben in den Vereinigten Staaten informieren oder dieses reflektieren“.

Windows 95 sei Teil einer „Revolution“ gewesen

Das Hauptziel der Organisation besteht darin, die so gesammelten Tondokumente für die Ewigkeit zu archivieren. Mit der Aufnahme in das Register wurde der Startsound sozusagen zu einem US-Kulturgut erklärt.

Die allgegenwärtige Nutzung von PCs, die heute nicht mehr wegzudenken ist, begann laut dem National Recording Register in den 1990er Jahren. Und diese „Revolution“ sei im August 1995 mit der Veröffentlichung des Betriebssystems Windows 95 durch Microsoft „deutlich in Fahrt“ gekommen, heißt es in der Pressemitteilung der US-Organisation.

Tech-Nostalgie aus den 90ern

Microsoft wählte aus 84 verschiedenen Sounds aus

Interessant ist auch, was für ein Auswahlverfahren dabei im Hintergrund lief, denn Brian Eno hatte laut Golem insgesamt 84 verschiedene Sounds an Microsoft gesendet. Das US-Unternehmen entschied sich dann für den Jingle, der heute weltbekannt ist. „Sie dachten, dass dieser ein Gefühl von Willkommenheit, Hoffnung und Fortschritt verbreitet“, teilte das National Recording Register dazu mit.

Der Windows-95-Startsound ist nicht das erste Tondokument aus der Computerbranche, der in die spezielle Liste aufgenommen wird: 2023 ist diese Ehre laut Standard bereits der Musik der Computerspielfigur Super Mario zuteil geworden.

