Windows Hello: Warum die Gesichtserkennung bei schlechtem Licht nicht mehr funktioniert

Jetzt nur noch im Hellen: Anmeldung per Windows Hello. (Foto: Microsoft)

Mit Windows Hello ermöglicht es Microsoft Nutzer:innen, sich anzumelden, ohne ein Kennwort eingeben zu müssen. Möglich ist das per Fingerabdruck- oder Irisscanner sowie der Gesichtserkennung.

Windows Hello: Gesichtsscan nur bei gutem Licht

Über Letztere hatten sich zahlreiche Nutzer:innen in den vergangenen Wochen beschwert. Gerade bei schlechten Lichtverhältnissen hatte der Login per Gesichtserkennung offenbar nicht mehr richtig funktioniert. Jetzt stellt sich heraus, dass es sich nicht um einen Bug in Windows Hello handelt.

Wie Windows Central berichtet, ist viel mehr ein Sicherheitsupdate dafür verantwortlich, das schon seit April 2025 verteilt wird. Nach dessen Installation wird für eine erfolgreiche Gesichtserkennung via Windows Hello neben den IR-Sensoren (Infrarot) eine Farbkamera benötigt. Die wiederum erkennt die Nutzer:innen nur bei guten Lichtverhältnissen.

Zuvor hatte Windows Hello ausschließlich auf die IR-Sensoren zurückgegriffen, um einen 3D-Scan des Gesichts der Nutzer:innen zu erstellen – dank dem ein einfaches und schnelles Einloggen möglich war. Das Ganze funktionierte damit ähnlich wie Face-ID am iPhone. Und eben auch in eher dunklen Umgebungen.

Die Neuerung war laut Microsoft notwendig, um Windows-Nutzer:innen vor möglichen Spoofing-Angriffen zu schützen, also dem unberechtigten Zugriff auf Gerät und Daten durch Vortäuschung der Identität der Nutzer:innen. Eine entsprechende Sicherheitslücke sei durch den Zwang zur Farbkamera jetzt geschlossen worden.

8 Bilder ansehen Sinnvolle und weniger sinnvolle Tipps für Passwörter Quelle: Shutterstock/ Vitalii Vodolazskyi

Findige Nutzer:innen haben derweil einen Workaround gefunden, der die Windows-Hello-Anmeldung auch im Dunklen wieder möglich macht. Dazu muss man lediglich die Webcam im Windows-Gerätemanager deaktivieren. Anschließend verwendet Windows Hello wieder die IR-Sensoren für die Gesichtserkennung.

Workaround: Webcam einfach abschalten

Das Abschalten der Webcam des Gerätes bedeutet aber freilich auch, dass diese dann nicht mehr verwendet werden kann, also etwa keine Videokonferenzen mehr möglich sind. Inwieweit ein stetiges An- und Abschalten sinnvoll ist, um eine Anmeldung im Dunklen und Videokonferenzen zu ermöglichen, ist fraglich. Da ist es doch einfacher, schnell ein Licht einzuschalten.