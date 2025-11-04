Windows: Microsoft widmet sich endlich einem nervigen Problem, das seit Jahren besteht

Sobald ein Update für Windows-PCs bereitsteht und vom Betriebssystem automatisch geladen wurde, gibt es mehrere Möglichkeiten, die Aktualisierung final zu installieren. In der Regel werden die meisten Nutzer:innen wohl entweder auf „Aktualisieren und neustarten“ oder „Aktualisieren und herunterfahren“ klicken, wenn sie die beiden Optionen im Startmenü von Windows 10 oder 11 entdeckt haben. Doch gerade bei letzterer Variante gibt es seit Jahren ein Problem.

Windows startet sich immer neu: Microsoft will Abhilfe schaffen

Wird „Aktualisieren und herunterfahren“ ausgewählt, fährt sich Windows nach dem Update nicht wie gewünscht herunter, sondern startet das System neu. Dadurch gab es schon zahlreiche überraschte Windows-User:innen, die einen angeschalteten PC oder Laptop vorfanden, obwohl dieser seit geraumer Zeit ausgeschaltet sein sollte. Laut Meldungen von verärgerten Nutzer:innen gab es die ersten Vorfälle schon vor mehr als vier Jahren.

Alle, die von diesem nervigen Windows-Bug betroffen sind, dürfen sich freuen. Microsoft hat endlich dazu Stellung bezogen und bestätigt, dass der Fehler im System existiert. Wie Windows Latest berichtet, soll sich der Bug bei der Entwicklung von Windows 10 eingeschlichen haben. Da Microsoft ihn während der gesamten Lebenszeit des Betriebssystems nicht behoben hat, wanderte er direkt weiter zu Windows 11.

Jetzt hat Microsoft einen ersten Fix für das Problem bereitgestellt. Mit dem optionalen Windows-Update KB5067036 soll der Fehler der Vergangenheit angehören. Wer nicht extra das freiwillige Update über den Bereich „Windows Update“ herunterladen möchte, kann sich noch ein wenig gedulden. Der Fix soll auch im November-Patch enthalten sein, der laut aktuellen Informationen am 11. November 2025 als Pflicht-Update für Windows 11 erscheint.

Auf Nachfrage von Windows Latest verriet Microsoft allerdings nicht, wo der Ursprung des langjährigen Fehlers lag. Die Windows-Expert:innen vermuten, dass der Bug im sogenannten „Servicing Stack“ von Windows steckte. Dabei handelt es sich um den Teil des Betriebssystems, der für das Installieren von Updates zuständig ist. Offenbar wurde der Herunterfahren-Befehl gelöscht, sobald ein Update installiert wurde.

